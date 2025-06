Điểm sáng kinh tế Hải Dương tăng tốc, bứt phá

Sản xuất công nghiệp tăng 13,9%

Theo Chi cục Thống kê tỉnh Hải Dương, tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn duy trì mức tăng khá. Trong đó, về sản xuất công nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực.

Hải Dương ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp tỉnh Hải Dương tháng 5 tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm có lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước như: Thức ăn gia súc tăng 16,7%; quần áo người lớn tăng 34,2%; giày dép thể thao tăng 20,9%; các sản phẩm bằng plastis tăng 14,3%; đinh, vít, then, đai ốc, neo, móc…bằng kim loại tăng 15,3%; mạch điện tử tích hợp tăng 29,2%; máy kết hợp từ 2 chức năng trở lên: in, quét, coppy… tăng 16,2%; máy phát điện tăng 37,1%; máy văn phòng khác tăng 20,3%; máy khâu công nghiệp tăng 33,3%; xe ô tô từ 5 chỗ trở lên tăng 29,9%; bộ dây điện cho xe có động cơ tăng 11,0%; đồ chơi hình con vật, sinh vật tăng 35,4%…

Tính chung 5 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp dự ước tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ dư địa tăng trưởng trong những tháng đầu năm đã tạo đà cho sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Một số ngành có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao tác động nhiều đến mức tăng trưởng chung toàn ngành như: các sản phẩm điện tử tăng 21,5%, ngành sản xuất thiết bị điện tăng 39,2%, đóng góp 6,1 điểm% vào mức tăng trưởng chung. Trong đó, các sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng cao như mạch điện tử tích hợp tăng 30,0%; bộ phận của các linh kiện điện tử tăng 10,5%; máy kết hợp từ hai chức năng trở lên: In, fax, coppy... tăng 26,1%; máy phát điện tăng 60,1%; cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục tăng 32,9%.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm công nghệ đã tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm điện, điện tử. Đây là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hải Dương.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất xe có động cơ tăng 15,4%, đóng góp 3 điểm % vào mức tăng trưởng chung; trong đó, xe có động cơ chở được từ 5 người trở lên tăng 26,8%; bộ dây điện cho xe có động cơ tăng 11,0%. Nhu cầu về phương tiện đi lại của người dân tăng lên, cùng với đó là các chương trình ưu đãi, khuyến mại, lãi suất vay vốn thấp đã làm tăng nhu cầu đối với các sản phẩm trong ngành.

Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 13,8%, đóng góp 0,8 điểm % vào mức tăng trưởng chung (trong đó sản phẩm chính là

thức ăn chăn nuôi tăng 14,6%). Giá cả nguyên liệu đầu vào như ngô, đậu tương… ổn định trong khi tiêu thụ đầu ra được đảm bảo đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành này phát triển.

Nhóm ngành dệt, may mặc, giày dép lần lượt tăng 12,5%; 16,7% và 20,5%, đóng góp 1,5 điểm % vào mức tăng trưởng chung. "Nhờ việc tận dụng các lợi thế mà các FTA mang lại, bên cạnh các thị trường truyền thống hàng dệt may, da giày của tỉnh cũng đã khai thác những thị trường mới như châu Phi, Trung Đông…", Chi cục Thống kê tỉnh Hải Dương cho biết.

Kết quả này nhờ việc các doanh nghiệp đã tận dụng các lợi thế mà các FTA mang lại. Bên cạnh các thị trường truyền thống, hàng dệt may, da giày của tỉnh cũng đã khai thác những thị trường mới như châu Phi, Trung Đông… Một số doanh nghiệp đã đón được luồng đơn hàng dịch chuyển từ Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar nên nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng ổn định đến hết quý II/2025.

Sự tăng trưởng khá trong lĩnh vực công nghiệp cũng thể hiện ở chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, lao động trong ngành công nghiệp tăng 1,5% so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày dép, điện tử, ô tô và bộ phận phụ trợ đều có số lượng lao động tăng.

Hoạt động thương mại duy trì mức tăng trưởng khá

Thống kê cho thấy, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Tháng 5, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 9.265 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động vận tải kho bãi ước đạt 1.513 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 46.186 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động vận tải kho bãi ước đạt 7.526 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5 ước đạt 7.576 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 38.207 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt 1.688 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ; 5 tháng ước đạt 7.979 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải ước đạt đạt 1.513 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách tăng 11,5%; doanh thu vận tải hàng hoá tăng 10,2%. Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải ước đạt 7.526 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh vận tải khá ổn định và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Giá xăng, dầu có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước đã góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tăng biên độ lợi nhuận cho đơn vị hoạt động vận tải. Cùng với đó, các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá có tác động không nhỏ đến hoạt động vận tải.

Đặc biệt, về giá trị hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước đạt 979,6 triệu USD, tăng 15,7% so với tháng 5 năm trước; tính chung 5 tháng đầu năm xuất khẩu ước đạt 4.322,1 triệu USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hoá nhập khẩu tháng 5 ước đạt 875,3 triệu USD, tăng 17,4% so với tháng 5 năm trước; tính chung 5 tháng đầu năm nhập khẩu ước đạt 3.832,1 triệu USD tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư công đạt kết quả khả quan

Ngay từ đầu năm 2025, tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hải Dương, nhờ đột phá trong chỉ đạo thực hiện các dự án giải ngân vốn đầu tư công với việc xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý nên tình hình thực hiện vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan.

Chi cục Thống kê tỉnh Hải Dương thống kế cho thấy, ước tính tháng 5, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 806,5 tỷ đồng, tăng 129,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 555,2 tỷ đồng, tăng 139,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 230,6 tỷ đồng, tăng 125,0%; vốn ngân sách cấp xã đạt 20,6 tỷ đồng, tăng 20,5%.

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 395. (Ảnh: Thành Chung)

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.804,2 tỷ đồng, tăng 94,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 26,8% kế hoạch năm. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.710,2 tỷ đồng, chiếm 61% tổng vốn đầu tư, tăng 98,9%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 1.008,8 tỷ đồng, chiếm 36% tổng vốn đầu tư, tăng 98,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 85,2 tỷ đồng, chiếm 3% tổng vốn đầu tư, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Một số công trình có vốn đầu tư thực hiện đạt cao trong tháng như Dự án Đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối Quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, tỉnh Hải Dương (2024-2026 với tổng mức đầu tư 1.867 tỷ đồng), ước thực hiện trong tháng 5/2025 đạt 96,7 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 902,1 tỷ đồng, đạt 48,3% tổng mức đầu tư;

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 395 (đoạn từ km16+750+km23+920) và đường dẫn đầu cầu cậy, đường tránh qua KDC xã Long Xuyên (2023-2025 với tổng mức đầu tư 817,1 tỷ đồng), ước thực hiện trong tháng 5/2025 đạt 84,2 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 771,6 tỷ đồng, đạt 94,4% tổng mức đầu tư;

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn (2024-2030 với tổng mức đầu tư 1.296,2 tỷ đồng), ước thực hiện trong tháng 5/2025 đạt 83,9 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 484,4 tỷ đồng, đạt 37,4% tổng mức đầu tư.

Dự án Dự án xây dựng Cầu vượt Kinh môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5 (2023-2025 với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng), ước thực hiện trong tháng 5/2025 đạt 45,1 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 343,8 tỷ đồng, đạt 57,3% tổng mức đầu tư;

Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (2024-2025 với tổng mức đầu tư 379,3 tỷ đồng), ước thực hiện trong tháng 5/2025 đạt 41 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 192,7 tỷ đồng, đạt 50,8% tổng mức đầu tư;

Dự án Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới tiêu và cải tạo, nâng cấp 1 số trạm bơm trên địa bản tỉnh HD giai đoạn 2021-2025 (2023-2025 với tổng mức đầu tư 167,7 tỷ đồng), ước thực hiện trong tháng 5/2025 đạt 40,6 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 92,6 tỷ đồng, đạt 55,2% tổng mức đầu tư…