Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Điểm nóng Hormuz - Mỹ nổ súng bắt giữ tàu Iran

Tàu hàng Touska của Iran bị lực lượng hải quân Mỹ bắt giữ tại vùng Vịnh đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong cục diện đối đầu giữa Washington và Tehran.

Tuệ Minh

Hành động quân sự trực tiếp này diễn ra trong bối cảnh lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đang siết chặt, khiến nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn vốn dĩ mong manh tại khu vực Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

Theo báo cáo chi tiết từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch được thực hiện bởi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance phối hợp cùng các đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 sau nhiều giờ cảnh báo không thành công.

Khi tàu Touska cố tình phớt lờ các yêu cầu dừng lại để kiểm tra, phía Mỹ đã quyết định sử dụng pháo hạng nặng bắn trực diện vào hệ thống động lực của con tàu nhằm vô hiệu hóa khả năng di chuyển trước khi tiến hành đổ bộ chiếm quyền kiểm soát.

Tàu Touska chở hàng hóa xuất phát từ Malaysia đến Iran.

Phía Washington khẳng định đây là biện pháp cần thiết để thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và ngăn chặn các hoạt động vận tải bất hợp pháp mà Iran đang triển khai trong khu vực.

Đáp lại hành động này, Chính phủ Iran đã ngay lập tức đưa ra những tuyên bố đanh thép và coi vụ bắt giữ là một hành vi vi phạm pháp luật quốc tế trắng trợn. Tehran cáo buộc Mỹ đang thực hiện các hoạt động cướp biển dưới danh nghĩa thực thi lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định hành động này đã phá hủy nền tảng của các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đang có hiệu lực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đưa ra cảnh báo về một đợt đáp trả quân sự tương xứng, bao gồm khả năng phong tỏa toàn diện eo biển Hormuz bằng các hệ thống máy bay không người lái và tên lửa bờ biển để gây áp lực ngược lại lên các tàu chiến và tàu hàng của phương Tây.

Sự leo thang này đang phủ bóng đen lên triển vọng hòa bình khi các bên dự kiến sẽ bước vào bàn đàm phán tại Pakistan. Việc Iran tuyên bố rút khỏi các cuộc đối thoại để phản đối hành động của Mỹ đã đẩy tình hình vào thế bế tắc cực kỳ nghiêm trọng.

Các chuyên gia phân tích quốc tế nhận định rằng nếu không có một giải pháp ngoại giao đột phá trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc vào ngày 22/4, khu vực Vùng Vịnh có thể rơi vào một vòng xoáy xung đột mới với quy mô khó kiểm soát, gây hệ lụy sâu sắc đến an ninh năng lượng và ổn định kinh tế toàn cầu.

Lính Mỹ đổ bộ, bắt giữ tàu chở hàng chuẩn bị cập cảng Iran.
AP, Reuters
#Xung đột Mỹ Iran tại Vùng Vịnh #Bắt giữ tàu hàng Iran #Hành động quân sự Mỹ #Phản ứng của Iran #Căng thẳng eo biển Hormuz #Chiến lược trừng phạt kinh tế

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nhóm tàu sân bay Pháp bị theo dõi qua... Bluetooth

Đài truyền hình Hà Lan theo dõi một tàu khu trục hạm thuộc nhóm tàu ​​sân bay Charles de Gaulle bằng thiết bị Bluetooth có giá 5 Euro tạo nên một vụ chấn động.

Một lỗ hổng về an ninh tàu sân bay gây chấn động vừa được công bố trên truyền hình tại Hà Lan. Theo đó, một đài truyền hình địa phương phát một phóng sự cho thấy họ thông qua lỗ hổng an ninh này theo dõi thời gian thực hành trình của một tàu khu trục thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay của Pháp.

Đài truyền hình khu vực Omroep Gelderland của Hà Lan đã có thể theo dõi tàu khu trục phòng không Evertsen của Hải quân Hoàng gia Hà Lan trong thời gian thực bằng cách gửi thiết bị theo dõi Bluetooth đến tàu qua đường bưu điện quân sự.

Quân sự - Thế giới

Ngoài lệnh phong tỏa, Mỹ truy lùng các tàu Iran trên khắp các đại dương

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết Mỹ hiện đang có một nỗ lực toàn cầu nhằm truy quét các tàu có liên quan đến việc hỗ trợ Iran.

Quân đội Mỹ không chỉ giới hạn nỗ lực chặn bắt tàu thuyền Iran ở khu vực Trung Đông. Đại Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói với các phóng viên rằng đây là một chiến dịch toàn cầu.

“Tôi xin nói rõ, lệnh phong tỏa này áp dụng cho tất cả các tàu, bất kể quốc tịch, đi vào hoặc đi ra từ các cảng của Iran,” ông nói. “Hành động của Mỹ là phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran, chứ không phải phong tỏa eo biển Hormuz. Việc thực thi sẽ diễn ra trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iran và vùng biển quốc tế.”

Quân sự - Thế giới

Tên lửa của Iran giấu ở đâu mà Mỹ và Israel đành chịu bất lực?

3.000 tên lửa được giấu ở đường hầm có độ sâu 500 mét dưới lòng núi đá granite, "thành phố tên lửa" của Iran bị lộ, nhưng bom xuyên hầm của Mỹ bất lực.

Trong những ngày qua, thông tin về việc Iran có những đường hầm dưới các núi đá granit, thường xuyên được bàn luận trên truyền thông quốc tế. Để tránh những cuộc không kích của Mỹ và Israel, người Iran đã xây dựng các đường hầm trong lòng các quả núi lớn, để chứa tên lửa bên trong.
Theo tờ Daily Mail của Anh vào tháng 4/2026, căn cứ tên lửa Yazd của Iran, ở vùng núi Zagros, đạt độ sâu thẳng đứng 500 mét, với toàn bộ công trình được đào vào một trong những loại đá cứng nhất thế giới - đá granite Raw Silk. Độ cứng của loại đá này vượt xa các vật liệu xây dựng thông thường; ngay cả quả bom xuyên hầm GBU-57 mạnh nhất của quân đội Mỹ cũng bất lực.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới