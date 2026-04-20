Điểm nóng Hormuz - Mỹ nổ súng bắt giữ tàu Iran

Tàu hàng Touska của Iran bị lực lượng hải quân Mỹ bắt giữ tại vùng Vịnh đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong cục diện đối đầu giữa Washington và Tehran.

Hành động quân sự trực tiếp này diễn ra trong bối cảnh lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đang siết chặt, khiến nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn vốn dĩ mong manh tại khu vực Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

Theo báo cáo chi tiết từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch được thực hiện bởi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance phối hợp cùng các đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 sau nhiều giờ cảnh báo không thành công.

Khi tàu Touska cố tình phớt lờ các yêu cầu dừng lại để kiểm tra, phía Mỹ đã quyết định sử dụng pháo hạng nặng bắn trực diện vào hệ thống động lực của con tàu nhằm vô hiệu hóa khả năng di chuyển trước khi tiến hành đổ bộ chiếm quyền kiểm soát.

Tàu Touska chở hàng hóa xuất phát từ Malaysia đến Iran.

Phía Washington khẳng định đây là biện pháp cần thiết để thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và ngăn chặn các hoạt động vận tải bất hợp pháp mà Iran đang triển khai trong khu vực.

Đáp lại hành động này, Chính phủ Iran đã ngay lập tức đưa ra những tuyên bố đanh thép và coi vụ bắt giữ là một hành vi vi phạm pháp luật quốc tế trắng trợn. Tehran cáo buộc Mỹ đang thực hiện các hoạt động cướp biển dưới danh nghĩa thực thi lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định hành động này đã phá hủy nền tảng của các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đang có hiệu lực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đưa ra cảnh báo về một đợt đáp trả quân sự tương xứng, bao gồm khả năng phong tỏa toàn diện eo biển Hormuz bằng các hệ thống máy bay không người lái và tên lửa bờ biển để gây áp lực ngược lại lên các tàu chiến và tàu hàng của phương Tây.

Sự leo thang này đang phủ bóng đen lên triển vọng hòa bình khi các bên dự kiến sẽ bước vào bàn đàm phán tại Pakistan. Việc Iran tuyên bố rút khỏi các cuộc đối thoại để phản đối hành động của Mỹ đã đẩy tình hình vào thế bế tắc cực kỳ nghiêm trọng.

Các chuyên gia phân tích quốc tế nhận định rằng nếu không có một giải pháp ngoại giao đột phá trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc vào ngày 22/4, khu vực Vùng Vịnh có thể rơi vào một vòng xoáy xung đột mới với quy mô khó kiểm soát, gây hệ lụy sâu sắc đến an ninh năng lượng và ổn định kinh tế toàn cầu.