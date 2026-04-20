Nhóm tàu sân bay Pháp bị theo dõi qua... Bluetooth

Đài truyền hình Hà Lan theo dõi một tàu khu trục hạm thuộc nhóm tàu ​​sân bay Charles de Gaulle bằng thiết bị Bluetooth có giá 5 Euro tạo nên một vụ chấn động.

Một lỗ hổng về an ninh tàu sân bay gây chấn động vừa được công bố trên truyền hình tại Hà Lan. Theo đó, một đài truyền hình địa phương phát một phóng sự cho thấy họ thông qua lỗ hổng an ninh này theo dõi thời gian thực hành trình của một tàu khu trục thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay của Pháp.

Đài truyền hình khu vực Omroep Gelderland của Hà Lan đã có thể theo dõi tàu khu trục phòng không Evertsen của Hải quân Hoàng gia Hà Lan trong thời gian thực bằng cách gửi thiết bị theo dõi Bluetooth đến tàu qua đường bưu điện quân sự.

Điều đáng nói là tàu khu trục này là một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay xung quanh tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp hiện đang được triển khai ở Địa Trung Hải. Thông qua đó, hành trình tàu sân bay hàng đầu của Pháp cùng nhóm tác chiến được gửi về đài truyền hình.

Tàu khu trục Evertsen lộ hành trình suốt 24 giờ bởi một thiết bị Bluetooth được gửi qua đường bưu chính quân sự.

Thiết bị theo dõi chỉ được phát hiện sau đó 1 ngày, sau khi Omroep Gelderland đã theo dõi tàu Evertsen trong suốt 24 giờ, đài truyền hình này đưa tin trên trang web của mình hôm thứ Năm. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết họ đang thực hiện các biện pháp đối phó.

Vụ việc liên quan đến thiết bị theo dõi xảy ra sau khi tờ Le Monde đưa tin hồi tháng 3 rằng họ đã xác định được vị trí của một sĩ quan Pháp đang chạy bộ 7 km quanh boong tàu Charles de Gaulle khi tàu đang ở ngoài khơi, thông qua dữ liệu từ đồng hồ thông minh của sĩ quan này qua ứng dụng chạy bộ và đạp xe Strava.

“Bạn chắc chắn muốn có khả năng chặn đứng thiết bị theo dõi như vậy. Hình ảnh vệ tinh thương mại hiện đang được công bố với độ trễ vì lý do chính đáng. Bạn chắc chắn không muốn tạo điều kiện dễ dàng cho khủng bố gửi một gói tin tương tự và theo dõi vị trí của tàu trong thời gian thực. Khi đó, bạn sẽ có nguy cơ bị bắn tên lửa.” Rowin Jansen, Phó giáo sư luật an ninh quốc gia tại Đại học Radboud ở Nijmegen (Hà Lan) nói.

Đài truyền hình mô tả việc gửi thiết bị theo dõi Bluetooth (có thể là AirTag), một thiết bị được sử dụng ví dụ như để tìm chìa khóa, đến tàu khu trục trong một phong bì bằng dịch vụ bưu chính quân sự, theo hướng dẫn trực tuyến từ Bộ Quốc phòng về cách gửi thư cho quân nhân.

Trong khi Bộ kiểm tra xem các mặt hàng bị cấm hoặc nguy hiểm có được gửi qua đường bưu điện hay không bằng cách quét tia X các gói hàng, Omroep Gelderland lưu ý rằng các video trực tuyến cho thấy phong bì không bị quét, vì vậy ông quyết định giấu thiết bị theo dõi vào bưu thiếp, nhờ đó thiết bị sẽ không bị phát hiện và được gửi đi một cách dễ dàng.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle tiếp nhiên liệu trên biển Địa Trung Hải.

Thiếu tướng về hưu Mart de Kruif phát biểu: “Trong một cuộc xung đột quy mô lớn, mọi người cần tự hỏi: Tôi có thể đóng góp gì cho sự an toàn của những người lính của chúng ta? Vì vậy, chúng ta không nên chỉ dựa vào các quy tắc hiện hành, mà phải dựa vào những gì cần thiết. Chúng ta vẫn còn hơi ngây thơ, và tư duy đó cần phải thay đổi.”

Omroep Gelderland đã lập bản đồ lộ trình của thiết bị theo dõi từ căn cứ hải quân Hà Lan ở Den Helder đến sân bay Eindhoven, và sau đó đến cảng Heraklion ở Crete, nơi hình ảnh từ webcam cho thấy tàu Evertsen đang neo đậu tại bến cảng.

Khi tàu khu trục rời cảng vào ngày 27 tháng 3, đài truyền hình cho biết họ đã theo dõi được con tàu di chuyển về phía tây dọc theo bờ biển Crete trước khi chuyển hướng về phía đông. Sau đó, thiết bị theo dõi đã ngừng hoạt động hoàn toàn 24 giờ sau đó gần đảo Síp, theo thông báo của đài truyền hình.

Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh kế hoạch để ứng phó với sự cố được báo cáo, bao gồm việc không cho phép gửi thiệp chúc mừng có chứa pin đến Evertsen nữa, và bộ sẽ tiếp tục xem xét các hướng dẫn về thư từ quân sự, một người phát ngôn cho biết với tờ Omroep Gelderland.

Thiết bị theo dõi được tìm thấy trong quá trình phân loại thư trên tàu khu trục sau khi nó nhổ neo, và mặc dù có thể theo dõi con tàu trên biển, nhưng theo Bộ Quốc phòng, điều này sẽ không gây ra rủi ro về mặt hoạt động.

Ông Omroep Gelderland cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Dilan Yeşilgöz đã thông báo với quốc hội về vụ việc vào tối thứ Năm.