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Sống Khỏe

Dị vật trực tràng mắc sâu phải mổ mở để xử lý thành công

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (Bắc Ninh) vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật trực tràng cho nam bệnh nhân 38 tuổi, trú tại phường Nếnh. Đây là trường hợp tai nạn sinh hoạt đặc biệt.

Thúy Nga

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử bệnh tâm thần. Trong lúc gia đình không để ý, người bệnh đã tự đưa đầu vòi xịt bồn cầu vào hậu môn. Khi phát hiện sự việc, người thân cố gắng lấy dị vật ra nhưng không thành công do dị vật đã mắc sâu trong trực tràng nên nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

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Hình ảnh vòi xịt trong trực tràng trên phim chụp - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng. Đáng chú ý, cấu tạo của đầu vòi xịt có nhiều gờ cứng cùng cơ chế lẫy bấm, khiến việc kéo ngược theo cách thông thường có thể làm dị vật mắc chặt hơn vào niêm mạc và thành trực tràng.

Theo đánh giá chuyên môn, nếu xử trí không phù hợp, người bệnh có nguy cơ bị rách hoặc thủng đại trực tràng, dẫn đến nhiễm khuẩn ổ bụng, viêm phúc mạc, thậm chí phải mở trực tràng lấy dị vật và làm hậu môn nhân tạo để bảo toàn tính mạng.

Trước tình huống cấp cứu ngoại khoa phức tạp này, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và quyết định lựa chọn phương án mổ mở nhằm đánh giá toàn diện ổ bụng, kiểm tra tình trạng đại trực tràng cũng như sẵn sàng xử trí nếu phát hiện tổn thương.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành mở vùng tổn thương để đánh giá toàn bộ đại trực tràng, đồng thời phối hợp thao tác từ trong ổ bụng và đường hậu môn nhằm xử lý cơ chế mắc kẹt của dị vật.

Nhờ kiểm soát chặt chẽ lực kéo, hướng lấy dị vật và theo dõi liên tục tình trạng thành ruột, sau khoảng hai giờ phẫu thuật, ê-kíp đã lấy được dị vật nguyên vẹn mà không gây rách hay thủng trực tràng.

Hiện người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, chuẩn bị tập ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

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Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

ThS.BSCKII Trần Minh Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cảnh báo, dị vật trực tràng là tình trạng cấp cứu ngoại khoa không hiếm gặp. Khi gặp tình huống này, tuyệt đối không cố gắng tự lấy dị vật tại nhà khi dị vật nằm sâu hoặc mắc kẹt bởi những thao tác không đúng kỹ thuật có thể khiến dị vật đi sâu hơn hoặc gây rách, thủng đại trực tràng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng và phải thực hiện những cuộc phẫu thuật phức tạp hơn.

Khi phát hiện dị vật mắc trong hậu môn hoặc trực tràng, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được thăm khám và xử trí kịp thời. Việc trì hoãn điều trị hoặc tự can thiệp có thể khiến tổn thương nặng hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và kéo dài thời gian điều trị.

Khuyến cáo dành cho gia đình có người bệnh tâm thần

- Tăng cường giám sát người bệnh có rối loạn tâm thần hoặc hạn chế khả năng nhận thức.

- Không để người bệnh tiếp cận các vật dụng có thể gây nguy hiểm.

- Khi xảy ra tai nạn liên quan đến dị vật đường tiêu hóa, không tự ý can thiệp nếu dị vật mắc sâu.

- Đưa người bệnh đến cơ sở y tế sớm để được xử trí an toàn, tránh biến chứng nặng.

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(Nguồn: Nhân Dân)
#Ứng phó dị vật trực tràng #Phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa #Nguy cơ biến chứng hậu môn #Quản lý người bệnh tâm thần #Hướng dẫn xử trí dị vật tiêu hóa

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Nội soi can thiệp lấy tăm tre cho bệnh nhân - Ảnh BVCC
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