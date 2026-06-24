Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau bụng thoáng qua, người phụ nữ được phát hiện ung thư đại tràng

Chỉ với những cơn đau bụng xuất hiện trong 2 ngày, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện ung thư đại tràng tiến triển, khối u gần như bít kín lòng ruột.

Thúy Nga

Những cơn đau quặn vùng quanh rốn và hạ sườn phải xuất hiện khoảng 2 ngày khiến chị Đ.T.T. (53 tuổi) quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Do không sốt, không nôn, không sụt cân và cũng không có rối loạn đại tiểu tiện, chị cho rằng mình chỉ gặp vấn đề tiêu hóa thông thường.

Kết quả siêu âm ban đầu ghi nhận tình trạng dày thành đại tràng vùng góc gan kèm một số hạch mạc treo lân cận. Nghi ngờ có tổn thương bất thường tại đại tràng, các bác sĩ chỉ định thực hiện thêm các thăm dò chuyên sâu.

Chụp cắt lớp vi tính phát hiện đoạn đại tràng góc gan dày thành trên chiều dài khoảng 6,4cm, gây hẹp lòng ruột và xuất hiện dấu hiệu bán tắc đại tràng.

ut-dai-trang.jpg
Khối u kích thước lớn gần bít kín đại tràng - Ảnh BVCC

Tiếp đó, nội soi đại tràng ghi nhận một khối sùi loét nằm ở đại tràng ngang sát góc gan, dễ chảy máu, phát triển mạnh và gần như chiếm toàn bộ lòng ruột. Lòng đại tràng hẹp đến mức ống nội soi không thể đi qua tổn thương.

Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết nhiều vị trí ngay trong quá trình nội soi. Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa & Bệnh lý Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, mặc dù triệu chứng đau bụng chỉ mới xuất hiện rõ trong vài ngày, nhưng khối u thực tế đã phát triển âm thầm trong thời gian dài trước đó. Nếu không được phát hiện kịp thời, tình trạng hẹp lòng ruột có thể tiến triển thành tắc ruột hoàn toàn, đe dọa sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng chứa khối u kết hợp nạo vét hạch.

ung-thu-dai-trang-1.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã tiến hành cắt đại tràng phải bằng phương pháp nội soi và nạo vét hạch mức D3. Kết quả ghi nhận khối u đại tràng ngang sát góc gan kích thước khoảng 5x5cm và 42 hạch được lấy một cách hệ thống tới tận gốc nơi xuất phát của các mạch máu nuôi đại tràng phải. Đồng thời, toàn bộ mạc nối lớn cũng được cắt bỏ nhằm loại trừ nguy cơ tồn tại các ổ vi di căn không thể quan sát bằng mắt thường.

Sau phẫu thuật, mẫu bệnh phẩm được gửi làm giải phẫu bệnh để đánh giá chính xác mức độ tiến triển của bệnh. Kết quả cho thấy khối u đã xâm lấn xuyên thanh mạc và di căn tới 4 trong tổng số 42 hạch được nạo vét.

Sau mổ, người bệnh được áp dụng chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS), giúp kiểm soát đau hiệu quả, sớm ăn uống và vận động trở lại. Chỉ sau vài ngày, chị T. đã có thể tự đi lại và sinh hoạt gần như bình thường.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng cảnh báo, ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý ác tính thường diễn tiến âm thầm. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ gặp những triệu chứng rất mơ hồ như đau bụng tái diễn, thay đổi thói quen đại tiện, đi ngoài ra máu hoặc thiếu máu không rõ nguyên nhân.

Khi bệnh tiến triển, khối u có thể gây hẹp lòng ruột, tắc ruột, thủng ruột hoặc di căn xa, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị triệt căn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Phát hiện sớm ung thư đại tràng #Triệu chứng và chẩn đoán #Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng #Điều trị và phục hồi sau mổ #Khuyến cáo tầm soát ung thư

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đại tiện thất thường do polyp đại tràng tiến triển ung thư

Trường hợp của chị H., polyp tuyến ống đã tiến triển thành ung thư, không còn can thiệp đơn giản qua nội soi mà cần phải phẫu thuật.

Chị H., 49 tuổi, gần 1 tháng nay thường xuyên gặp tình trạng đi ngoài thất thường. Ban đầu, chị chỉ nghĩ do ăn uống không điều độ nên không quá lo lắng. Nhưng khi tình trạng kéo dài, chị quyết định đi nội soi đại trực tràng…

Kết quả phát hiện một tổn thương nghi ngờ polyp đã ung thư hoá.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hiếm gặp, người đàn ông cùng lúc mắc hai loại ung thư nguy hiểm

Chuyên gia thành công trong ca phẫu thuật nội soi đồng thời ung thư đại tràng và phổi, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân mắc đa ung thư.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật phức tạp khi xử lý đồng thời hai khối ung thư nguyên phát ở hai cơ quan khác nhau trên cùng một bệnh nhân.

Đây là tình huống hiếm trong lâm sàng, mở ra hướng tiếp cận điều trị hiệu quả cho các ca bệnh đa tổn thương nhưng không phải di căn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ung thư đại tràng di căn gan, phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân đen, thay đổi thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nên đi khám sớm.

Bệnh viện 19/8 vừa phát hiện một trường hợp bệnh nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen. Trường hợp này được các chuyên gia cảnh báo là không hiếm gặp, bởi nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh thường mờ nhạt và dễ bị bỏ qua.

Bệnh nhân T.X.T (73 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II, di chứng liệt nửa người sau tai biến mạch máu não và viêm gan B. Bệnh nhân đi khám trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém và đi ngoài phân đen.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa xử trí thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị mắc kẹt ngón tay trong đoạn ống sắt khi đang vui chơi tại nhà.