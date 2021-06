Những cái nhất trong lịch sử nền báo chí Việt Nam

Tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam là tuần báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận trung ương của tổng bộ Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp điều hành. Số đầu của báo phát hành ngày 21/6/1925 – là ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tờ báo quốc ngữ đầu tiên của nền báo chí Việt Nam là Gia Định Báo do nhà bác học Trương Vĩnh Ký sáng lập. Đây là tờ báo tổng hợp ra hàng tuần tại Sài Gòn, phát hành số đầu tiên vào ngày 15/4/1865 và tồn tại trong 44 năm. Tờ báo phụ nữ đầu tiên của Việt Nam là Báo Nữ Giới Chung (tiếng chuông của nữ giới) do nữ sĩ Sương Nguyệt Ánh làm chủ bút, xuất bản vào thứ Sáu hàng tuần tại Sài Gòn. Báo ra số đầu vào ngày 1/2/1918. Tờ báo thiếu niên nhi đồng đầu tiên là báo Cậu Ấm Cô Chiêu, phát hành hàng tuần tại Hà Nội dành cho đối tượng nhỏ tuổi. Số đầu tiên của báo ra ngày 8/5/1935. Tờ báo kinh tế đầu tiên là Báo Nông Cổ Mín Đàm (ngồi uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn), phát hành vào thứ Năm hàng tuần tại Sài Gòn. Số báo đầu tiên ra ngày 1/8/1901. Tờ báo tôn giáo đầu tiên là Tập san Pháp Âm do Thượng tọa Thích Khánh Hòa làm chủ nhiệm, mang nội dung truyền bá đạo Phật. Số đầu tiên của báo ra ngày 13/8/1929. Tờ báo khoa học kỹ thuật đầu tiên là tờ Khoa Học tạp chí do Nguyễn Công Tiễu sáng lập và làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, xuất bản tại Hà Nội. Báo phát hành số đầu tiên ngày 1/7/1931. Tờ báo văn học đầu tiên là Tờ An Nam tạp chí do nhà thơ Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu) sáng lập. Số 1 của báo ra ngày 1/7/1926. Tờ nhật báo đầu tiên của Việt Nam là tờ Trung Bắc Tân Văn phát hành ở miền Bắc. Sau 4 năm thành lập, từ tháng 1/1919, báo tăng tần suất phát hành và trở thành một tờ báo ra hàng ngày. Tờ báo tư nhân đầu tiên của Việt Nam là Nguyệt san Thông Loại Khóa Trình (báo đọc thêm, giải trí mang mục đích giáo dục) do nhà bác học Trương Vĩnh Ký sáng lập. Báo phát hành từ tháng 5/1888. Tờ báo Tết đặc biệt đầu tiên là tờ Nam Phong tạp chí “Số Tết 1918”. Tờ báo này đã mở màn cho truyền thống làm báo xuân trong làng báo Việt Nam. Tờ báo trực tuyến đầu tiên của Việt Nam là tờ tạp chí Quê hương điện tử, tờ tạp chí của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao. Báo phát hành số đầu tiên vào ngày 6/2/1997, chính thức khai trương ngày 3/12/1997. Mời quý độc giả xem video: Những Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Nguồn: Truyền hình Nhân Dân.

