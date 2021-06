Loạt đồ vật Nhật Bản xưa khiến người Việt ngày nay mê mẩn

Nhật Bản là một đất nước có ngành sản xuất đồ gốm truyền thống đặc sắc. Các dòng gốm cổ truyền của Nhật ít biển đổi sau nhiều thế kỷ, có sức hút rất lớn với một bộ phận dân chúng ở Việt Nam ngày nay. Mèo thần tài Maneki-Neko là một hình tượng văn hóa lâu đời của Nhật Bản. Chú mèo này được coi là linh vật giúp đem lại tài lộc và sức khoẻ, đặc biệt là sự may mắn trong kinh doanh. Không khó để bắt gặp hình ảnh Maneki-Neko – mèo tài lộc – trong các cửa hàng ở Việt Nam. Kokeshi là một loại búp bê gỗ truyền thống có tạo hình đơn giản nhưng cũng rất tinh tế của Nhật Bản. Không chỉ là một đồ chơi, loại búp bê này còn ẩn chứa những ước nguyện thiêng liêng trong cuộc sống, là món đồ mà nhiều người muốn sở hữu. Búp bê Daruma là một biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản. Đây là một con búp bê tái hiện hình ảnh tổ Bồ Đề Đạt Ma dưới một phong cách ngộ nghỉnh, thường được làm bằng gỗ sơn màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Daruma được bày trong nhà với ước mong thịnh vượng. Hạc giấy Nhật Bản là con hạc được gấp từ tờ giấy hình vuông theo nghệ thuật origami truyền thống của xứ Phù Tang, có ý nghĩa đem lại may mắn, bình an, sự hồi phục sức khỏe. Từ Nhật Bản, những cánh hạc giấy đã “bay” đến mọi nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hai loại quạt giấy truyền thống Nhật Bản được gọi là sensu và uchiwa, là những vật dụng khá quen thuộc với người Việt Nam. Dù vậy, kỹ thuật chế tác hoàn hảo cùng những họa tiết trang trí tinh tế khiến những chiếc quạt đến từ nước Nhật vẫn có sức hút rất lớn. Wagasa là loại ô (dù) được làm bằng tre và giấy, được coi là một nét đẹp truyền thống gắn liền với văn hóa Nhật Bản. Chiếc ô thủ công này là lựa chọn cho những người thích phong cách cổ trang hoặc muốn đem lại màu sắc mới cho cuộc sống của mình. Kimono là loại trang phục có lịch sử lâu đời, được coi là quốc phục giá trị của Nhật Bản. Ngày nay, sức hút của kimono đã lan ra toàn cầu, và không ít người mong muốn được mặc thử bộ trang phục tuyệt đẹp này một lần trong đời. Kiếm kanata được coi là biểu tượng cho tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản. Dù kỷ nguyên võ sĩ đạo đã chấm dứt và những thanh kiếm katana “xịn” có giá cực kỳ đắt đỏ, các mô hình kiếm katana vẫn được sản xuất phục vụ cho nhu cầu trưng bày, sưu tầm của người hâm mộ khắp thế giới. Mời quý độc giả xem video: Lâu đài Nhật bản lơ lửng trong biển mây | Zing.

Nhật Bản là một đất nước có ngành sản xuất đồ gốm truyền thống đặc sắc. Các dòng gốm cổ truyền của Nhật ít biển đổi sau nhiều thế kỷ, có sức hút rất lớn với một bộ phận dân chúng ở Việt Nam ngày nay. Mèo thần tài Maneki-Neko là một hình tượng văn hóa lâu đời của Nhật Bản. Chú mèo này được coi là linh vật giúp đem lại tài lộc và sức khoẻ, đặc biệt là sự may mắn trong kinh doanh. Không khó để bắt gặp hình ảnh Maneki-Neko – mèo tài lộc – trong các cửa hàng ở Việt Nam. Kokeshi là một loại búp bê gỗ truyền thống có tạo hình đơn giản nhưng cũng rất tinh tế của Nhật Bản. Không chỉ là một đồ chơi, loại búp bê này còn ẩn chứa những ước nguyện thiêng liêng trong cuộc sống, là món đồ mà nhiều người muốn sở hữu. Búp bê Daruma là một biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản. Đây là một con búp bê tái hiện hình ảnh tổ Bồ Đề Đạt Ma dưới một phong cách ngộ nghỉnh, thường được làm bằng gỗ sơn màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Daruma được bày trong nhà với ước mong thịnh vượng. Hạc giấy Nhật Bản là con hạc được gấp từ tờ giấy hình vuông theo nghệ thuật origami truyền thống của xứ Phù Tang, có ý nghĩa đem lại may mắn, bình an, sự hồi phục sức khỏe. Từ Nhật Bản, những cánh hạc giấy đã “bay” đến mọi nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hai loại quạt giấy truyền thống Nhật Bản được gọi là sensu và uchiwa, là những vật dụng khá quen thuộc với người Việt Nam. Dù vậy, kỹ thuật chế tác hoàn hảo cùng những họa tiết trang trí tinh tế khiến những chiếc quạt đến từ nước Nhật vẫn có sức hút rất lớn. Wagasa là loại ô (dù) được làm bằng tre và giấy, được coi là một nét đẹp truyền thống gắn liền với văn hóa Nhật Bản . Chiếc ô thủ công này là lựa chọn cho những người thích phong cách cổ trang hoặc muốn đem lại màu sắc mới cho cuộc sống của mình. Kimono là loại trang phục có lịch sử lâu đời, được coi là quốc phục giá trị của Nhật Bản. Ngày nay, sức hút của kimono đã lan ra toàn cầu, và không ít người mong muốn được mặc thử bộ trang phục tuyệt đẹp này một lần trong đời. Kiếm kanata được coi là biểu tượng cho tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản. Dù kỷ nguyên võ sĩ đạo đã chấm dứt và những thanh kiếm katana “xịn” có giá cực kỳ đắt đỏ, các mô hình kiếm katana vẫn được sản xuất phục vụ cho nhu cầu trưng bày, sưu tầm của người hâm mộ khắp thế giới. Mời quý độc giả xem video: Lâu đài Nhật bản lơ lửng trong biển mây | Zing.