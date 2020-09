Loạt ảnh cực quý về đảo Vân Đồn thập niên 1920

Mỏ than trên đảo Kế Bào (nay là đảo Cái Bầu, đảo lớn nhất của huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) thập niên 1920. Một góc mỏ than Kế Bào. Vào năm 1888, người Pháp bắt đầu lập mỏ khai thác than và Kế Bào là mỏ than đầu tiên được S.F.C.T (Công ty Than Bắc Kỳ) thành lập vào ngày 1/9/1888. Khu dân cư bên cảng Wallut, gần mỏ than Kế Bào. Cảng Wallut ngày nay là cảng Vạn Hoa ở xã Vạn Yên. Một góc khu dân cư cảng Wallut với các nhà sàn dựng trên mặt nước. Khu dân cư cảng Wallut nhìn từ xa. Khu vực cảng Wallut nhìn từ trên cao. Một góc nhìn khác về cảnh quan ở cảng Wallut. Dinh thự của người Pháp trên quả đồi gần cảng Wallut. Khung cảnh nhìn từ cảng Wallnut. Cảng Wallut nhìn từ bờ đối diện. Đồn lính ở khu vực cảng Wallut. Mời quý độc giả xem video: Cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú ở Ninh Bình. Nguồn: VTV

Mỏ than trên đảo Kế Bào (nay là đảo Cái Bầu, đảo lớn nhất của huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) thập niên 1920. Một góc mỏ than Kế Bào. Vào năm 1888, người Pháp bắt đầu lập mỏ khai thác than và Kế Bào là mỏ than đầu tiên được S.F.C.T (Công ty Than Bắc Kỳ) thành lập vào ngày 1/9/1888. Khu dân cư bên cảng Wallut, gần mỏ than Kế Bào. Cảng Wallut ngày nay là cảng Vạn Hoa ở xã Vạn Yên. Một góc khu dân cư cảng Wallut với các nhà sàn dựng trên mặt nước. Khu dân cư cảng Wallut nhìn từ xa. Khu vực cảng Wallut nhìn từ trên cao. Một góc nhìn khác về cảnh quan ở cảng Wallut. Dinh thự của người Pháp trên quả đồi gần cảng Wallut. Khung cảnh nhìn từ cảng Wallnut. Cảng Wallut nhìn từ bờ đối diện. Đồn lính ở khu vực cảng Wallut. Mời quý độc giả xem video: Cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú ở Ninh Bình. Nguồn: VTV