Lặng ngắm tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm huyền bí

Tượng Phật Di Lặc tọa lạc trên đỉnh Núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang). Tượng có chiều cao từ dưới chân đế đến đỉnh đầu là 33,6m, diện tích bệ tượng 27x27m. Tổng trọng lượng cả nền và vỏ tượng gần 1.700 tấn bê tông cốt thép, trong khuôn viên tượng Phật rộng 2,2ha. Chân đế bệ tượng làm bằng đá gắn kính phản xạ cao cấp màu xanh ve mang ý nghĩa một khối kim cương. Bức tượng đặc tả rõ nét nụ cười an nhiên, từ bi, hỉ xả và bụng to đặc trưng của Phật Di Lặc. Bức tượng được khoảng 60 nhân công làm việc liên tục trong gần 2 năm. Năm 2006, công trình nghệ thuật đồ sộ này cũng được xác lập kỷ lục “Tượng Phật ngồi lớn nhất Việt Nam”. Đến năm 2008, tượng tiếp tục được Trung tâm sách Kỷ lục công nhận: “1 trong 14 kỷ lục Phật giáo Việt Nam”. Đến năm 2013, công trình được tổ chức Sách Kỷ lục Châu Á, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là Tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên núi ở Châu Á. Theo các nhà chuyên môn, tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm đạt độ thẩm mỹ cao về kiến trúc và hài hòa với không gian núi rừng. Tượng Phật Di Lặc lưng tựa núi, mặt hướng ra hồ quanh năm ngấn nước trong xanh. Thỉnh thoảng, mây mù từ cánh rừng nguyên sinh lại sà xuống tạo cho không gian sự huyền ảo. Chính không gian lung linh sắc màu này đã tôn thêm vẻ đẹp của công trình tôn giáo. Vì thế, Tượng Phật Di Lặc đã trở thành biểu tượng văn hóa – du lịch của Núi Cấm. Núi Cấm là ngọn núi đẹp nhất trong 7 ngọn núi của dãy Thất Sơn huyền bí. Ngoài môi trường thiên nhiên lý tưởng, núi Cấm còn nổi tiếng bởi nhiều thắng cảnh đẹp. Khi đứng trên núi Cấm chiêm ngưỡng, tượng Phật Di Lặc màu trắng sáng, ngồi uy nghiêm giữa không gian xanh ngát. Và tất cả càng trở nên lung linh khi đặt pho tượng vào mối tương quan với khung cảnh rừng núi bao quanh. Mời độc giả xem video:Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24.

