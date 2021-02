Độc lạ tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây

Chùa Hưng Thiện ở ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Việt Nam. Một trong những lý do khiến ngôi chùa được nhiều người biết đến là vì nơi đây có bức tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây. Bức tượng Phật Quan Âm tại chùa Hưng Thiện có chiều cao hơn 40m. Do đó, mọi người đứng cách xa chùa Hưng Thiện vẫn có thể nhìn thấy bức tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen. Phật Quan Âm có màu trắng đứng trên đài sen khổng lồ. Những người thợ điêu khắc cánh sen lớn màu hồng nhạt. Tay trái của Phật Quan Âm cầm lọ nước thần, trong khi tay còn lại niệm kinh chú. Mặt trước của bức tượng Phật Quan Âm quay ra phía bờ sông, còn mặt sau của pho tượng quay ra hướng đồng ruộng. Theo sư cô Thích Nữ Huệ Lạc (trụ trì chùa Hưng Thiện), tượng Bồ Tát Quan Âm được xây dựng mất 6 năm. Chi phí xây dựng bức tượng Phật Quan Âm phần lớn là do đóng góp của các Phật tử trong và ngoài địa phương. Để lên đến nơi chiêm ngưỡng bức tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây, các Phật tử và du khách phải leo hơn 50 bậc thang từ dưới lên. Ngoài bức tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây, chùa Hưng Thiện còn gây choáng ngợp với 32 tượng Phật Quan Âm trong tư thế đứng, ngồi hai bên từ cổng chính vào. Những bức tượng này được xem là những ứng thân của Bồ Tát Quan Âm để hóa độ chúng sinh. Ảnh: Zing, Phatgiao.org.vn. Mời độc giả xem video: Người dân lại kéo về cúng bái tượng phật cổ ở Sóc Trăng. Nguồn: THĐT1.

