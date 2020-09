Kiến trúc bảo tàng bị cao ốc tứ giác Bến Thành Bitexco gây nứt lún

Trong quá trình thi công cao ốc khu tứ giác Bến Thành, nhiều hạng mục tại di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM bị nứt, lún. Dự án do Công ty TNHH Saigon Glory (công ty con có 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Bitexco) làm chủ đầu tư. Dù gây nguy hiểm cho khách tham quan và nhân viên Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nhưng đến nay Công ty TNHH Saigon Glory chưa khắc phục sự cố trên. Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố. Chính vì vậy, việc cao ốc Khu tứ giác Bến Thành Bitexco gây nứt lún di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM gây bức xúc trong dư luận. Nằm tại địa chỉ số 97 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có 3 mặt tiếp giáp đường Phó Đức Chính – Lê Thị Hồng Gấm – Nguyễn Thái Bình. Trước khi trở thành Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM như hiện nay, nơi đây từng là căn dinh thự của ông Hứa Bổn Hòa - thương nhân nổi tiếng ở Sài Gòn thời xưa. Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM gồm 3 tầng do kiến trúc sư Rivera (người Pháp) thiết kế và xây dựng năm 1929, sau 5 năm mới hoàn thành. Màu vàng là màu sắc chủ đạo bao trùm công trình. Kiến trúc sư Rivera thiết kế công trình này theo phong cách kiến trúc kết hợp hài hòa giữa nét Á Đông và châu Âu. Phần mái của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được lợp ngói đỏ âm dương, ngói diềm mái viền màu xanh lục. Trên đỉnh mái có gắn hình chú gà trống Gaulois bằng gốm. Toàn bộ dinh thự có 99 cánh cửa với các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Các ô cửa sổ kính trong bảo tàng có hoa văn đối xứng trông giống như những tác phẩm nghệ thuật. Cầu thang của dinh thự có hình chữ U, được lát đá cẩm thạch, lan can sắt uốn mỹ thuật. Đặc biệt, ở khoảng trống giữa cầu thang được lắp đặt thang máy bằng gỗ tựa như một chiếc kiệu. Mỗi khu vực trong bảo tàng gây ấn tượng với công chúng khi được lát bằng nhiều kiểu gạch bông có hoa văn khác nhau. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được xem là một trong những trung tâm nghệ thuật lớn nhất Việt Nam. Mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt khách tới bảo tàng tham quan, chụp ảnh. Không chỉ thu hút khách tham quan bởi kiến trúc cổ kính, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM hấp dẫn người xem vì lưu giữ và trưng bày nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc, cổ vật có giá trị mỹ thuật cao. Cụ thể, tầng 1 của bảo tàng được sử dụng để triển lãm, trưng bày, kinh doanh tranh và tổ chức nghệ thuật. Tầng 2 trưng bày các tác phẩm điêu khắc, mỹ thuật đương đại trong khi tầng 3 trưng bày các bộ sưu tập mỹ thuật cổ đại, cận đại và mỹ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam. Mời độc giả xem video: Cafe sáng với VTV3 | Bảo tàng của những thất bại. Nguồn: VTV3

