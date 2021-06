Giai thoại ly kỳ về dòng sông “đỏ máu” của đất Quảng Bình

Chảy qua những dãy núi đá vôi trùng điệp ở Di sản thiên nhiên Phong Nha – Kẻ Bàng, sông Son còn được gọi là sông Troóc hay sông Tróc, là một trong những dòng sông có cảnh quan ngoạn mục nhất Việt Nam. Đây là một chi lưu của sông Gianh và chảy hoàn toàn trên địa phận tỉnh Quảng Bình. Một phần thượng nguồn của sông Son dài gần 8 km, chảy ngầm trong các núi đá vôi ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và chảy ra từ cửa động Phong Nha. Không chỉ mang vẻ đẹp quyến rũ, sông Son còn là dòng sông có lịch sử đặc biệt. Vào thế kỷ 17, đầu thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, sông Son cùng sông Gianh là ranh giới tự nhiên giữa châu Bắc Bố Chính và châu Nam Bố Chính, và sau này cũng là ranh giới Đàng Ngoài - Đàng Trong. Có nhiều giai thoại được lưu truyền về nguồn gốc của tên dòng sông Son. Một giai thoại cho rằng vào đầu thế kỷ 19, quân Tây Sơn giao tranh với quân Nguyễn Ánh tại dòng sông này, máu của các tử sĩ loang ra đỏ như son cả dòng sông, do vậy mà thành tên gọi sông Son. Giai thoại khác kể về một chuyện tình giữa một cô gái con nhà giàu và một chàng trai con nhà nghèo. Mặc dù bị gia đình phản đối do không môn đăng hộ đối, họ vẫn nguyện sống chết bên nhau. Cuối cùng hai người dẫn nhau tới dòng sông chảy qua làng mà tự vẫn. Người dân quanh vùng cảm động trước mối tình sắt son của hai người nên đặt tên là sông Son. Ngoài ra, còn một cách lý giải đơn giản hơn, đó là tên gọi sông Son bắt nguồn từ một thực tế là mùa mưa lũ, nước sông đỏ như son do trộn lẫn với bùn đất bazan ở thượng nguồn đổ về. Trong suốt nhiều thế kỷ, sông Son chỉ là một dòng sông ít được người đời biết đến. Mọi chuyển đã thay đổi từ khi hệ thống hang động kỳ vĩ ở Phong Nha - Kẻ Bàng được khai phá và mở cửa phục vụ du khách. Sông Son đã trở thành một phần quan trọng của quần thể Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng. Bến thuyền sông Son ở thị trấn Phong Nha chính là điểm khởi đầu của hành trình khám phá động Phong Nha, một trong những hang động đẹp và nổi tiếng nhất ở Di sản này. Khi ngược dòng sông Son để đến cửa động, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp dần dần hiện ra hai bên bờ sông, như khúc dạo đầu tuyệt vời dành cho những vị khách phương xa trước khi thâm nhập vào thế giới huyền ảo ẩn trong lòng núi đá... Mời quý độc giả xem video: Rừng vối cổ thụ trong di sản thế giới Tràng An | VTV4.

