Chân dung thiếu nữ trong tranh "tiền tỷ" của danh họa Việt Nam

Quý cô bên giàn hoa (Lady by a floral trellis), tranh lụa của danh họa Việt Nam Lê Phổ (1907-2001). Bức tranh được trả 920.000 HKD (khoảng 2,7 tỉ đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2010. Các nữ nhạc công (Musicians), tranh lụa của danh họa Mai Trung Thứ (1906-1980). Bức tranh được trả 175.000 HKD (trên 500 triệu đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2013. Chiếc vòng ngọc (L'Anneau de Jade), tranh lụa của danh họa Vũ Cao Đàm (1908-2000). Bức tranh được trả 225.000 HKD (khoảng 670 triệu đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2010. Cô gáiáo trắng (Jeune Fille en Blanc), tranh lụa của danh họa Lê Phổ. Bức tranh được trả 1.700.000 HKD (khoảng 5 tỉ đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2010. Trong vườn nho (Dans les vignes), tranh lụa của danh họa Lê Phổ. Bức tranh được trả 162.500 HKD (khoảng 480 triệu đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2010. Cặp tình nhân giữa phong cảnh đẹp (Lovers in a Landscape), tranh sơn dầu của danh họa Vũ Cao Đàm. Bức tranh được trả 56.250 HKD (khoảng 170 triệu đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2013. Cô gái bên lọ hoa diên vĩ (La Femme aux Iris), tranh sơn dầu của danh họa Lê Phổ. Bức tranh được trả 687.500 HKD (trên 2 tỉ đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2010. Cô gái cầm quạt (Girl with Fan), tranh lụa của danh họa Mai Trung Thứ. Bức tranh được trả 118.750 HKD (trên 350 triệu đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2013. Hai quý cô trong vườn (Two Ladies in the Garden), tranh sơn dầu của danh họa Lê Phổ. Bức tranh được trả 687.500 HKD (trên 1,6 tỉ đồng) trong phiên đấu giá ở Hồng Kông năm 2013. Mời quý độc giả xem video: Chuyện hẹn hò của các cặp đôi Hà Nội xưa | VTV24.

