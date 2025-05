Đi dự sinh nhật, bé gái đuối nước tử vong

Cháu bé 4 tuổi tử vong do đuối nước ở hồ bơi resort



Ngày 3/3 vừa qua, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp nhận một cháu bé vào cấp cứu nhưng đã tử vong do đuối nước. Theo thông tin ban đầu, cùng ngày, gia đình cháu T.T.A (4 tuổi, quê Tiền Giang) đến một resort ở TT.Long Hải (H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) du lịch. Khoảng 11 giờ, cháu A. cùng cha ruột đến hồ bơi trong resort tắm. Sau đó, hai cha con cháu A. không tắm nữa mà ngồi ghế nghỉ ngơi. Trong lúc không chú ý, cháu A. bỏ đi đến hồ bơi thì bị đuối nước tử vong. Nhận thông tin về vụ đuối nước trên, chiều cùng ngày, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến khu resort trên để tìm hiểu vụ việc. Lãnh đạo sở này cho hay cháu A. bị nạn trong khu Bavico Village Resort Long Hải. “Theo tường trình của khu du lịch này thì lúc cháu A. đến hồ bơi thì nhân viên cứu hộ không có mặt tại đây vì đi vệ sinh. Khi hay tin cháu A. bị nạn, khu du lịch này đã hỗ trợ tiền mặt để đưa thi thể nạn nhân về quê”, lãnh đạo sở này nói tiếp.

Bé trai 9 tuổi chết đuối khi tắm ở hồ bơi tư nhân Ngày 5/8/2017, ông Hoàng Ngọc Trung - Phó chủ tịch xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học lớp 4 bị đuối nước khi đang tắm tại hồ bơi. Nạn nhận được xác định là em Dương Đồng Nguyên Bảo (9 tuổi, trú thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế). Nơi ảy ra vụ bé trai bị đuối nước. Ảnh: Điền Quang. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 4/8, Bảo cùng với 2 học sinh khác đến tắm ở hồ bơi King (tại thôn An Lỗ, xã Phong Hiền). Trong lúc tắm, bé trai bị sẩy chân khỏi phao và chìm xuống nước. Phát hiện sự việc, nhân viên hồ bơi đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến 19h cùng ngày, bé trai đã tử vong. Công an huyện Phong Điền đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Bé trai 12 tuổi chết đuối tại bể bơi của một chung cư Hà Nội

Tháng 4/2016, một sự cố đuối nước xảy ra tại bể bơi ngoài trời thuộc tòa B, chung cư Thăng Long Number One (Hà Nội) khiến cháu bé 12 tuổi tử vong.

Nạn nhân là một bé trai sinh năm 2004, nguyên quán ở Nam Định, đang sinh sống cùng gia đình tại tầng 14 của tòa B. Gia đình cháu bé vừa mới nhận nhà từ ngày 27/4 và đến ngày 30/4 thì cháu gặp nạn.

Chung cư Thăng Long Number One nơi xảy ra vụ việc cháu bé 12 tuổi chết đuối thương tâm. Ảnh: Pháp Luật VN.

Theo lời kể của nhiều người chứng kiến, sự việc xảy ra vào chiều ngày 30/4, tại bể bơi ngoài trời của chung cư Thăng Long Number One.

Được biết, bể bơi này vừa mới khai trương vào 15h chiều ngày 30/4. Đến 16h thì cháu bé gặp nạn.

Các nguyên nhân gây đuối nước

Thường đuối nước hay xảy ra đối với trẻ lớn tuổi do bản tính hiếu động, tò mò; đối với trẻ nhỏ do tính thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Cho dù trẻ em không biết bơi lội hay biết bơi lội nhưng do sự chủ quan nên cũng không lường trước hết được sự nguy hiểm của tai nạn.

Tai nạn do đuối nước có thể xảy ra trong các trường hợp: ngạt nước, những người không biết bơi ngã xuống nước, hoặc trẻ em ngã cắm đầu vào chậu nước hay bồn tắm; ngất đột ngột khi vừa tiếp xúc với nước; lặn sâu dưới nước khi hết hơi không ngoi lên kịp bị ngạt; bơi quá mệt, cơ thể mất nhiệt do nước lạnh, bị chuột rút rồi ngất đi…

Trẻ chết đuối vì người lớn lơ là đuối nước đang gia tăng trong cộng đồng do nhiều nguyên nhân như môi trường không an toàn, người lớn chưa giám sát trẻ một cách chặt chẽ, kiến thức phòng tránh, sơ cứu của người dân còn hạn chế, nhiều trẻ không biết bơi,…