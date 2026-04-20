Công ty Dương Cao Trí: Nhà thầu "bất bại" với tỷ lệ trúng 100% tại Tây Ninh [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Công ty Dương Cao Trí đang sở hữu một "bảng thành tích" đấu thầu hiếm thấy khi trúng tuyệt đối 23/23 gói thầu từng tham gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bức tranh đầu tư công tại tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Dương Cao Trí (mã số doanh nghiệp: 3901228710) là cái tên gây chú ý đặc biệt đối với giới quan sát. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2016, có trụ sở tại Tổ 11, Khu Phố 1, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, do ông Dương Thanh Tuấn làm Giám đốc. Tính đến tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã xác lập một kỷ lục hiếm có: Tham gia 23 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 23 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị này đạt hơn 13,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, "địa bàn" hoạt động của nhà thầu Dương Cao Trí mang tính tập trung cao độ, chủ yếu tại các đơn vị hành chính thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu (cũ) được xem là "điểm đến" quen thuộc khi nhà thầu này trúng 12/12 gói thầu tham gia với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 9, doanh nghiệp này cũng ghi nhận kết quả tương tự với 5/5 gói thầu trúng tuyệt đối. Tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Thuận đã trúng 3/3 gói. Tại Phòng Kinh tế xã Bến Cầu cũng đã ghi nhận trúng 3/3 gói.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù trúng thầu với số lượng lớn nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại nhiều gói thầu do đơn vị này thực hiện lại ở mức khá khiêm tốn. Đơn cử như tại gói thầu Xây lắp + Đảm bảo giao thông do Phòng Kinh tế xã Bến Cầu làm chủ đầu tư, giá dự toán là 1.068.171.082 đồng, Công ty TNHH MTV Dương Cao Trí trúng với giá 1.057.489.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận chỉ khoảng 1% – một con số rất thấp so với kỳ vọng về hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sự "bất bại" của Công ty Dương Cao Trí tại các gói thầu xây lắp giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực tế. Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, sửa đổi bổ sung Luật 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của công tác lựa chọn nhà thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một doanh nghiệp liên tục duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối trong nhiều năm tại một địa phương hẹp là tín hiệu cần được các cơ quan chức năng hậu kiểm để đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu 100% không vi phạm pháp luật nếu quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, dưới góc nhìn quản lý, khi một đơn vị 'độc diễn' tại nhiều dự án đầu tư công, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về việc đăng tải thông tin, mời thầu rộng rãi và tạo điều kiện cho các nhà thầu khác tham gia cần được làm rõ. Điều này nhằm khẳng định không có sự hạn chế cạnh tranh trái với quy định của Luật Đấu thầu".

Bên cạnh đó, hồ sơ năng lực của nhà thầu này cũng là một vấn đề đáng bàn. Với quy mô doanh nghiệp nhỏ, việc cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu xây lắp dàn trải tại nhiều xã, phường khác nhau đòi hỏi một sự điều phối nhân lực và máy móc cực kỳ khoa học. Nếu không đảm bảo đủ nguồn lực thực tế, rủi ro về chất lượng và tiến độ công trình sẽ trực tiếp đe dọa hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] xã Bến Cầu và Long Thuận: Một nhà thầu "gom" 6 gói thầu trong 1 tháng

MỤC TIÊU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU 2023

Theo Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (giữ nguyên tinh thần tại Luật sửa đổi số 90/2025/QH15), hoạt động đấu thầu phải đảm bảo các mục tiêu:

1. Cạnh tranh: Tạo môi trường bình đẳng cho mọi nhà thầu có đủ năng lực tham gia.

2. Công bằng: Đánh giá hồ sơ dựa trên các tiêu chí minh bạch, không thiên vị.

3. Minh bạch: Công khai các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Hiệu quả kinh tế: Sử dụng tiết kiệm nhất nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình và dịch vụ.

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Hoạt động đầu tư công tại các địa phương luôn đòi hỏi sự minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế tối ưu. Tuy nhiên, qua phản ánh của dư luận và từ những dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phóng viên của Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ và hành trình trúng thầu "bách chiến bách thắng" của Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt.

Kỷ lục trúng thầu 100% qua chỉ định thầu

Định Quán: Loại nhà thầu bỏ giá thấp do sai sót kỹ thuật tại gói thầu vỉa hè

Một kịch bản đấu thầu "dở khóc dở cười" vừa diễn ra tại xã Định Quán khi nhà thầu bỏ giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật khó tin: Đưa quy phạm đóng tàu thủy vào hồ sơ xây dựng đường bộ

Phòng kinh tế xã Định Quán vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán (Giai đoạn 4). Theo Quyết định số 59/QĐ-KT ngày 10/4/2026 do ông Hồ Cảnh Hoài ký phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thành Hưng Phúc. Đáng chú ý, quá trình xét thầu đã bộc lộ những sai sót khó tin từ phía nhà thầu đối thủ, dẫn đến việc bị loại ngay từ "vòng gửi xe" về kỹ thuật.

Quyết định số 59/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Gói thầu tại Bình Lộc: Chỉ Kim Trung Tín tham gia, ngân sách tiết kiệm chưa đến 1%

Chỉ có duy nhất công ty Kim Trung Tín tham dự và trúng gói thầu tại dự án thoát nước đường số 26, phường Bình Lộc, với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp

Duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng

Ngày 09/04/2026, ông Lê Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-KTHT&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 (Xây dựng). Công trình này thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường số 26, khu phố Suối Tre.

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.