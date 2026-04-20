Công ty Dương Cao Trí: Nhà thầu "bất bại" với tỷ lệ trúng 100% tại Tây Ninh [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bức tranh đầu tư công tại tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Dương Cao Trí (mã số doanh nghiệp: 3901228710) là cái tên gây chú ý đặc biệt đối với giới quan sát. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2016, có trụ sở tại Tổ 11, Khu Phố 1, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, do ông Dương Thanh Tuấn làm Giám đốc. Tính đến tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã xác lập một kỷ lục hiếm có: Tham gia 23 gói thầu và trúng trọn vẹn cả 23 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị này đạt hơn 13,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, "địa bàn" hoạt động của nhà thầu Dương Cao Trí mang tính tập trung cao độ, chủ yếu tại các đơn vị hành chính thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu (cũ) được xem là "điểm đến" quen thuộc khi nhà thầu này trúng 12/12 gói thầu tham gia với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 9, doanh nghiệp này cũng ghi nhận kết quả tương tự với 5/5 gói thầu trúng tuyệt đối. Tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Thuận đã trúng 3/3 gói. Tại Phòng Kinh tế xã Bến Cầu cũng đã ghi nhận trúng 3/3 gói.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù trúng thầu với số lượng lớn nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại nhiều gói thầu do đơn vị này thực hiện lại ở mức khá khiêm tốn. Đơn cử như tại gói thầu Xây lắp + Đảm bảo giao thông do Phòng Kinh tế xã Bến Cầu làm chủ đầu tư, giá dự toán là 1.068.171.082 đồng, Công ty TNHH MTV Dương Cao Trí trúng với giá 1.057.489.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận chỉ khoảng 1% – một con số rất thấp so với kỳ vọng về hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Sự "bất bại" của Công ty Dương Cao Trí tại các gói thầu xây lắp giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực tế. Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, sửa đổi bổ sung Luật 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của công tác lựa chọn nhà thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một doanh nghiệp liên tục duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối trong nhiều năm tại một địa phương hẹp là tín hiệu cần được các cơ quan chức năng hậu kiểm để đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh.

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu 100% không vi phạm pháp luật nếu quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, dưới góc nhìn quản lý, khi một đơn vị 'độc diễn' tại nhiều dự án đầu tư công, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư về việc đăng tải thông tin, mời thầu rộng rãi và tạo điều kiện cho các nhà thầu khác tham gia cần được làm rõ. Điều này nhằm khẳng định không có sự hạn chế cạnh tranh trái với quy định của Luật Đấu thầu".

Bên cạnh đó, hồ sơ năng lực của nhà thầu này cũng là một vấn đề đáng bàn. Với quy mô doanh nghiệp nhỏ, việc cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu xây lắp dàn trải tại nhiều xã, phường khác nhau đòi hỏi một sự điều phối nhân lực và máy móc cực kỳ khoa học. Nếu không đảm bảo đủ nguồn lực thực tế, rủi ro về chất lượng và tiến độ công trình sẽ trực tiếp đe dọa hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

