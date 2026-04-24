Sở Nội vụ tỉnh An Giang: Hai nhà thầu tên gần giống nhau cùng dự thầu gói phần mềm

Gói thầu công nghệ tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang gây chú ý khi ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu có tên gọi gần như trùng khớp, cùng mức giá dự thầu sát nút giá gói thầu.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 21/4/2026, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã tiến hành mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 05: Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã. Đây là gói thầu thuộc dự án cùng tên, được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 7103/QĐ-SNV ngày 03/4/2026 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

Gói thầu có giá dự toán 1.765.918.348 đồng, sử dụng nguồn vốn từ kinh phí sự nghiệp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2025. Tuy nhiên, diễn biến tại biên bản mở thầu lại cho thấy những điểm bất thường khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất.

Cụ thể, chỉ có 02 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Công nghệ Hinova và Công ty Cổ phần Hinnova. Điều đáng nói là tên gọi của hai doanh nghiệp này gần như tương đồng, chỉ khác biệt ở chữ "n" chữ công nghệ. Sự trùng hợp này không chỉ dừng lại ở tên gọi mà còn thể hiện qua con số dự thầu đầy toan tính.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt"

Phân tích sâu vào mức giá dự thầu, Công ty Cổ phần Công nghệ Hinova đưa ra con số 1.490.000.000 đồng. Trong khi đó, đối thủ là Công ty Cổ phần Hinnova chào giá 1.468.000.000 đồng.

Nếu tính trên giá gói thầu là 1.765.918.348 đồng, nhà thầu đưa ra giá thấp nhất (Công ty Cổ phần Công nghệ Hinova) giúp ngân sách tỉnh An Giang tiết kiệm được khoảng 275.918.348 đồng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 16%.

Việc hai nhà thầu có tên gọi gần giống nhau cùng xuất hiện trong một cuộc thầu, với mức giá sát nút nhau và sát giá trần, thường là dấu hiệu khiến các cơ quan quản lý phải đặt nghi vấn về hành vi "vây thầu" hoặc "quân xanh quân đỏ" nhằm dàn xếp kết quả.

Năng lực nhà thầu và những "mối lương duyên" cũ

Qua đối soát dữ liệu lịch sử đấu thầu, Công ty Cổ phần Công nghệ Hinova là một cái tên khá quen thuộc trong phân khúc phần mềm hành chính công. Doanh nghiệp này đã từng tham gia 68 gói thầu, trong đó trúng tới 51 gói với tổng giá trị trúng thầu đáng nể. Ngược lại, Công ty Cổ phần Hinnova có hồ sơ năng lực khiêm tốn hơn khi chỉ trúng 7 trên tổng số 17 gói thầu đã tham gia.

Sự chênh lệch về năng lực nhưng lại cùng xuất hiện để tạo thành "thế đôi công" tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu Công ty Cổ phần Hinnova có thực sự tham gia với mục tiêu trúng thầu, hay chỉ đóng vai trò "làm nền" để hợp thức hóa quy trình lựa chọn nhà thầu cho đối tác có tên gọi gần tương tự?

Góc nhìn từ các chuyên gia pháp lý

Phân tích về hiện tượng này, chuyên gia Đào Giang cho rằng: "Trong đấu thầu, việc các nhà thầu có tên gọi gần giống nhau hoặc có mối quan hệ liên quan về nhân sự, tài chính cùng dự một gói thầu là chỉ dấu rủi ro cao về tính độc lập. Chủ đầu tư cần đặc biệt kiểm tra kỹ các tiêu chí quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu 2023."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Theo Khoản 4 Điều 6 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu. Nếu có bằng chứng về việc dàn xếp hồ sơ giữa hai thực thể này, hành vi đó có thể sẽ bị khép vào tội thông thầu theo quy định của pháp luật hiện hành."

Đặc biệt, Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong các trường hợp cuộc thầu có dấu hiệu bất thường. Nếu chỉ có một hoặc hai nhà thầu tham gia mà tỷ lệ tiết kiệm không đáng kể, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu quả kinh tế của gói thầu đó.

Cần sự minh bạch từ Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Việc triển khai mở rộng phần mềm quản lý cải cách hành chính đến cấp xã là một chủ trương đúng đắn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự hiệu quả, công tác lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo tính công bằng và minh bạch tuyệt đối.

Sự hiện diện của hai nhà thầu Công ty Cổ phần Công nghệ Hinova và Công ty Cổ phần Hinnova về mặt cảm quan tên gọi, dư luận đang chờ đợi một kết quả thẩm định hồ sơ khách quan từ Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Trách nhiệm của bên mời thầu lúc này là phải làm rõ tính độc lập giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Hinova và Công ty Cổ phần Hinnova trước khi đi đến quyết định phê duyệt cuối cùng.

Cần nhắc lại rằng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ ngân sách nhà nước. Mọi hành vi lợi dụng kẽ hở để trục lợi hoặc dàn xếp thầu đều cần được phản ánh và xử lý nghiêm minh nhằm duy trì môi trường đầu tư công lành mạnh tại các xã trên địa bàn tỉnh An Giang.