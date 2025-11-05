Hà Nội

Chính trị

Đề xuất bổ sung chỉ số hạnh phúc của người dân vào Văn kiện Đảng

Ông Huỳnh Thanh Phương đề xuất bổ sung chỉ số hạnh phúc của người dân vào bộ chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Thiên Tuấn

Tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh đề cập đến nhiều nội dung cốt lõi.

HƯỚNG TỚI NĂM 2030 CÓ KHOẢNG 75% DÂN SỐ HÀI LÒNG, HẠNH PHÚC

Trước hết, ông Huỳnh Thanh Phương đề nghị tăng cường giải pháp để nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Theo ông, đây là vấn đề cốt lõi, phản ánh điểm nghẽn trong mô hình tăng trưởng hiện nay. Năng suất lao động không chỉ thể hiện trình độ kỹ thuật mà còn liên quan đến cơ cấu ngành, quản trị và đổi mới sáng tạo.

"Văn kiện đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi năng suất lao động tăng từ 8,5% trở lên, trong khi giai đoạn 2015-2020 chỉ đạt 5,1%. Để khắc phục, cần tập trung phát triển trung tâm nghiên cứu, chuyển đổi số, đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân", ông Huỳnh Thanh Phương góp ý.

a15.jpg
Ông Huỳnh Thanh Phương góp ý Văn kiện. Ảnh: Khánh Duy.

Thứ hai, về chính sách cho kinh tế tư nhân, đại biểu đề nghị chuyển từ khuyến khích sang kiến tạo để khu vực này phát triển mạnh hơn. Kinh tế tư nhân vẫn gặp khó trong tiếp cận nguồn lực và thiếu cơ chế hình thành các tập đoàn lớn dẫn dắt chuỗi giá trị, trong khi đây là động lực quan trọng và là giá trị thương hiệu quốc gia.

Thứ ba, về tăng cường tự chủ chiến lược, cần bảo đảm tự chủ về công nghệ, năng lượng và nguyên liệu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Văn kiện cần đề ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Thứ tư, về chỉ số hạnh phúc của người dân, ông Huỳnh Thanh Phương đề xuất bổ sung vào bộ chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới, hướng tới năm 2030 có khoảng 75% dân số hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống. Chỉ số này giúp cụ thể hóa tư tưởng nhân văn, phản ánh hiệu quả chính sách không chỉ qua tăng trưởng kinh tế mà còn qua chất lượng cuộc sống, thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm trong phát triển.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG

Cùng tham gia thảo luận và góp ý vào Văn kiện, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đề cập đến nhiều nội dung căn bản, trong đó có đổi mới phương thức hoạt động của Đảng.

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy cho rằng, Văn kiện cần thể hiện rõ sứ mệnh lịch sử của giai đoạn đặc biệt này.

"Đại hội XIV được xem là một bước ngoặt quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước, tương đương về tầm vóc với Đại hội Đảng lần thứ VI. Đồng thời, Văn kiện cần cung cấp thêm những lý luận mới, nhận thức mới và tư duy mới của Đảng về lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt, phù hợp với giai đoạn phát triển mới", bà Hoàng Thị Thanh Thúy góp ý.

db-thuy-chieu-4-11.jpg
Bà Hoàng Thị Thanh Thuý góp ý Văn kiện.

Về thể chế và phương thức lãnh đạo của Đảng, bà Hoàng Thị Thanh Thúy đề nghị nghiên cứu, tổng kết và bổ sung lý luận mới về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội cũng như phương thức công tác Đảng và dân vận, phù hợp với bối cảnh Hiến pháp 2013 đã chuyển các tổ chức này từ “thành viên” sang “trực thuộc” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy cũng đề nghị, Văn kiện nhấn mạnh nội dung đổi mới phương thức hoạt động của Đảng, nhất là trong công tác Dân vận và Mặt trận.

"Hiện việc sắp xếp tổ chức đã hoàn thành bước đầu, song phương thức hoạt động vẫn còn lúng túng, nặng tính truyền thống, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, Văn kiện làm rõ nội dung và mức độ của những nguy cơ có thể phát sinh trong giai đoạn tới, bởi đây là cơ sở quan trọng để định hướng công tác lãnh đạo, quản lý và phát triển đất nước", bà Hoàng Thị Thanh Thúy nói.

Về vai trò kinh tế số, bà Hoàng Thị Thanh Thúy cũng góp ý, cần thể hiện rõ hơn vai trò của lĩnh vực này trong nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội đến năm 2030.

"Kinh tế số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành một ngành kinh tế độc lập, hướng tới chiếm khoảng 30% GDP theo chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số", bà Thuý nhấn mạnh.

