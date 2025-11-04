Tổng Bí thư Tô Lâm: Sớm ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, sắp tới, Bộ Chính trị có kế hoạch sớm ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước.

Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ rất phấn khởi khi qua những ý kiến, về cơ bản, các đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao dự thảo văn kiện, từ cách đổi mới, tinh gọn, tích hợp, thống nhất, dễ hiểu cho đến việc làm rõ những mục tiêu, định hướng.

Các ý kiến cũng đánh giá văn kiện đã kết hợp chương trình hành động, phân rõ bước đi, cách tổ chức thực hiện, thời hạn, thời điểm và trách nhiệm. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sẽ tiếp thu những ý kiến hay và mới mẻ của các đại biểu đưa vào Văn kiện Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tổ (Ảnh: Media Quốc hội).

Liên quan vấn đề quản trị xã hội, theo Tổng Bí thư, mô hình quản trị quốc gia trong giai đoạn tới phải dựa trên pháp luật minh bạch và dữ liệu tin cậy.

"Nếu không có dữ liệu, đừng nói đến chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo. Không có dữ liệu thì trí tuệ nhân tạo đến đâu cũng không thể hoạt động, giống như không có nguyên liệu đầu vào", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Cùng với đó, phải có hạ tầng số hiện đại, bộ máy tinh gọn và cán bộ đáp ứng yêu cầu. Đó là nền tảng của quản trị hiện đại và là cuộc cách mạng toàn diện mà tất cả ngành, cấp đều phải thực hiện chứ không riêng ngành nào.

Trao đổi thêm ý kiến liên quan kinh tế biển, Tổng Bí thư khẳng định, đây là tiềm năng rất lớn.

"Diện tích biển của Việt Nam rộng hơn 1 triệu km², gấp ba lần lục địa. Nhưng hiện nay, chúng ta mới chỉ khai thác bề mặt biển, còn rất nhiều tài nguyên dưới các tầng nước, dưới đáy biển gần như chưa khám phá đến", Tổng Bí thư nói và khẳng định đây là định hướng quan trọng.

Đặc biệt, trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, sắp tới, Bộ Chính trị có kế hoạch sớm ban hành nghị quyết về kinh tế nhà nước, trong đó không chỉ là doanh nghiệp nhà nước mà phải cả kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

"Chúng ta không quên vai trò kinh tế nhà nước nhưng cần đánh giá lại. Các cơ quan phải khẩn trương thực hiện việc này", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thứ hai, Bộ Chính trị, Trung ương đang soạn thảo nghị quyết về văn hóa, trong đó sẽ có rất nhiều yêu cầu được đặt ra đòi hỏi tập trung trí tuệ, sức lực để thực hiện. Dự kiến, đến cuối năm phải ban hành nghị quyết này, không chờ đến Đại hội XIV.

Tiếp đó, năm tới, sau khi thực hiện xong vấn đề nhân sự, ngay Hội nghị Trung ương II của Đại hội XIV, Trung ương sẽ bàn đến các nghị quyết cụ thể như nghị quyết về mô hình phát triển của đất nước.

"Trước đây, chúng ta hay nói về mô hình tăng trưởng, nhưng nay phải thay đổi tư duy theo mô hình phát triển đất nước tổng thể, toàn diện, có sự phối hợp chặt chẽ với yêu cầu cao", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh mô hình phát triển này phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Một nghị quyết khác là về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, trong đó tăng trưởng phải ổn định và bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, không đánh đổi môi trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cơ hội để đầu tư tăng trưởng hai con số còn rất nhiều, đòi hỏi cần phải tìm ra giải pháp đột phá, nhìn ra được điểm khác biệt.

Một vấn đề nữa được Tổng Bí thư nêu ra đó là quy hoạch. Theo ông, cần có quy hoạch rõ ràng, cụ thể theo thời gian 5 năm, 10 năm để người dân có thể nhìn rõ và góp ý.

Khi đã có quy hoạch, phải có tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, thống nhất, kết nối, từ đó lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực tham gia; không thể mỗi dự án, mỗi đoạn đường làm một kiểu dẫn đến không thể kết nối.