Chính trị

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị điều chỉnh "Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình".

Thiên Tuấn

Tham gia đóng góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, bà quan tâm tới trang 32, mục 8 về việc quản lý xã hội bền vững và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

ĐIỀU CHỈNH ĐỂ KHÔNG 'VÊNH' GIỮA NGHỊ QUYẾT 72 VÀ DỰ THẢO VĂN KIỆN

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, việc chăm lo cho lĩnh vực y tế đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm rất lớn.

Đặc biệt, gần đây nhất là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

anh-chup-man-hinh-2025-11-04-luc-194920.png

Bộ trưởng khẳng định, trong Nghị quyết số 72 đã thể hiện quan điểm tiến bộ, công bằng xã hội gắn với lộ trình chăm lo đời sống nhân dân; thể hiện nội dung rất cụ thể, đó là: triển khai chính sách miễn viện phí cho toàn dân. Tuy nhiên, trong dự thảo Văn kiện ở trang 32 của Báo cáo Chính trị lại ghi là "cơ bản miễn viện phí toàn dân".

Do đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị điều chỉnh lại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 72 đó là: "Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình".

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Đây là chính sách rất lớn và có tác động, ảnh hưởng đến hơn 100 triệu dân". Cùng với đó, chính sách này thể hiện việc người dân được thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, việc triển khai thực hiện cũng cần cân nhắc đến tính khả thi và nguồn lực, trong đó có nguồn lực ngân sách cũng như quỹ BHYT.

Do đó, khi soạn thảo Nghị quyết số 72, Bộ Chính trị đã cân nhắc rất kỹ, kể cả lộ trình, phương thức và phạm vi triển khai thực hiện.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, việc điều chỉnh như vậy sẽ thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, không bị "vênh" giữa Nghị quyết số 72 và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

NÂNG CHỈ SỐ SỐNG KHOẺ CỦA NHÂN DÂN

Cũng tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV nhìn nhận, Dự thảo báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo kinh tế - xã hội; báo cáo tổng kết xây dựng đảng, bảo đảm sự nhất quán về nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

tran-thi-nhi-ha.jpg

Góp ý trực tiếp vào lĩnh vực y tế, bà Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh, các văn kiện đều xác định, xây dựng y tế cơ sở là nền tảng, y tế dự phòng là trọng tâm, tăng cường công bằng, bao phủ y tế, tăng đầu tư công cho y tế.

Tuy nhiên, về các định hướng phát triển y tế trong Dự thảo Chương trình hành động chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; với định hướng chiến lược phát triển y tế trong kỷ nguyên mới của dân tộc, nhất là chưa gắn với các nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

Bà Trần Thị Nhị Hà đề nghị, cần đưa vào Chương trình hành động thực hiện đồng bộ các nghị quyết chuyên đề mới của Trung ương về lĩnh vực y tế và an sinh xã hội để bảo đảm tính thống nhất và liên kết của hệ thống văn kiện, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng chỉ số sống khỏe của Nhân dân.

Bà Trần Thị Nhị Hà đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung mục 6.II trong Chương trình hành động liên quan đến lĩnh vực y tế như sau: “Xây dựng hệ thống y tế theo hướng hiện đại, thông minh và nhân văn, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, y tế dự phòng làm trọng tâm, y tế chuyên sâu làm trụ cột, bảo đảm mọi người dân được quản lý sức khỏe theo hồ sơ điện tử cá nhân;

Đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, tích hợp dữ liệu dân cư, bảo hiểm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong giám sát, dự báo và quản trị phòng bệnh.

