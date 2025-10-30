Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đề xuất bảo hiểm chi trả toàn bộ chi phí lắp chân tay giả

Đại biểu Nguyễn Tri Thức đề nghị BHYT chi trả toàn bộ chi phí lắp đặt chân giả, tay giả cho những người kém may mắn.

Thiên Tuấn

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng 30/10, Quốc hội thảo luận Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025...

Tham gia thảo luận tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Tri Thức (đoàn TP HCM) đề cập đến vấn đề chân giả, tay giả cho người kém may mắn.

Theo đó, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách quan tâm, hỗ trợ, đầu tư để ngành sản xuất chân giả, tay giả phát triển, giúp người kém may mắn tiếp cận dễ dàng và thuận lợi hơn.

202510300905075374-z7169819946248-d352cb7a54f1d5482e62fc83e31796bf.jpg

Đại biểu Nguyễn Tri Thức cho biết, lĩnh vực sản xuất chân giả, tay giả, hay còn gọi là dụng cụ chỉnh hình là một lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ LĐTB&XH (cũ) trước đây, nay đã chuyển về Bộ Y tế. Việc sản xuất chân giả, tay giả là một kỹ thuật quan trọng nhằm phục hồi chức năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật vận động, đặc biệt là các nạn nhân chiến tranh, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hoặc là người mắc các bệnh bẩm sinh hay bệnh mắc phải.

“Ở Việt Nam, số lượng người khuyết tật ước tính chiếm khoảng 7–8% dân số. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% trong số đó có thể tiếp cận được các sản phẩm tay giả, chân giả có chất lượng phù hợp”, đại biểu Nguyễn Tri Thức thông tin.

Lý giải nguyên nhân, ông cho rằng, lĩnh vực sản xuất chân giả, tay giả đã hình thành cách đây 40–50 năm. Thời điểm đó, với sự hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, nước ta đã cử nhiều kỹ sư đi học, sau đó đầu tư các dây chuyền sản xuất phù hợp với giai đoạn đó. Tuy nhiên, từ đó đến nay, lĩnh vực này gần như bị lãng quên. Hiện chỉ có khoảng 30 cơ sở sản xuất chân giả, tay giả, phần lớn sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu.

“Hiện nay, trên thế giới, kỹ thuật sản xuất chân giả, tay giả đã đạt trình độ rất cao. Người ta đã sản xuất thông minh và in 3D, cá thể hóa chân tay giả, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mô phỏng chuyển động, cải thiện phù hợp sinh học, thiết kế bền vững và giá rẻ cho thị trường. Đặc biệt, đã có những loại chân giả, tay giả có thể vận động theo tín hiệu nơron thần kinh từ não điều khiển,” ông Thức nói.

Đại biểu Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh, chính sách tài chính và bảo hiểm đối với chân giả ở nhiều nước trên thế giới là rất ưu đãi: 90% chi phí do bảo hiểm hoặc Nhà nước chi trả, người bệnh chỉ phải đóng 10%. Các quốc gia lân cận Việt Nam như Thái Lan, Campuchia đều có quỹ của nhà nước và các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ miễn phí cho nhóm thu nhập thấp. Trong khi đó, ở Việt Nam, chính sách với người có công quy định mức hỗ trợ từ 180.000 đồng đến 4,8 triệu đồng cho một chân giả hoặc tay giả. Các đối tượng khác gần như không được BHYT chi trả.

Trong khi đó, giá một chiếc chân giả hoặc tay giả dao động khoảng 20 triệu đồng, khiến người khuyết tật phải tự chi trả, vay mượn để có thể có được dụng cụ phục hồi chức năng này.

202510300905501830-z7169826085373-a670cf8988b2ed12bb012af8afa246f0.jpg

Từ phân tích trên, đại biểu Nguyễn Tri Thức đề xuất, Chính phủ cần khẩn trương đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất chân giả, tay giả hiện đại, phù hợp với công nghệ thế giới hiện nay tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Cùng với đó, cần xây dựng đề án đào tạo nhân lực trong nước và ngoài nước về lĩnh vực này.

Đặc biệt, ông Nguyễn Tri Thức đề nghị Chính phủ chỉ đạo BHYT chi trả toàn bộ chi phí lắp đặt chân giả, tay giả cho những người kém may mắn, để họ không bị bỏ rơi khi đất nước bước vào kỷ nguyên số và kỷ nguyên công nghệ cao.

#Chân giả #tay giả #khuyết tật #tai nạn lao động #bảo hiểm xã hội #y tế

Bài liên quan

Chính trị

Ngày 30/10, Quốc hội thảo luận kết quả, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 30/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026.

Trong phiên họp buổi sáng, từ 8h đến 9h30 sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế.

Xem chi tiết

Chính trị

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: 'Tập trung cao cho việc hoàn thiện thể chế chính sách'

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, một nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách.

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin tới đại biểu Quốc hội về sắp xếp, hoạt động chính quyền 2 cấp và cải cánh tiền lương.

202510291508122165-z7167596999893-ac9c727c833b306fb74a79cf80dd48c0.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Cần xem xét lại việc chính quyền yêu cầu nộp sổ đỏ photo

"Làm sạch dữ liệu đất đai rất cần thiết, nhưng cách làm và đặc biệt là cách giải thích cho người dân thực hiện cần xem xét lại", ĐBQH Hà Sỹ Đồng nói.

Chiều 29/10, tham gia thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đề nghị cần tháo gỡ ngay những bất cập của thị trường bất động sản khi giá nhà ngày càng tăng phi mã.

Đại biểu lấy dẫn chứng từ báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, giá bất động sản tại Hà Nội và TP HCM tăng nhanh, xếp thứ 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ so với thu nhập người dân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới