Xã hội

Đề và gợi ý đáp án môn Văn vào lớp 10 2026 tỉnh Lào Cai

Sáng nay 27/5, gần 24.000 thí sinh tại tỉnh Lào Cai đã hoàn thành bài thi đầu tiên- môn Văn của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Sáng 27/5, gần 24.000 thí sinh tại Lào Cai chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Kỳ thi diễn ra từ ngày 27 - 29/5/2026.

Trong ngày thi đầu tiên, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Ngày 28/5, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Tại 66 hội đồng thi, Ban Chỉ đạo tuyển sinh đã bố trí 1.040 phòng thi với đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ kỳ thi; đồng thời triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ngành Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan cùng các địa phương đã huy động khoảng 3.600 cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi, chủ động triển khai các phương án phục vụ kỳ thi trong điều kiện tốt nhất.

Gần 24.000 thí sinh Lào Cai chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Ảnh baolaocai.vn

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Lào Cai năm 2026:

Đề thi môn Văn

​Gợi ý đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 - Lào Cai 2026 từ tuyensinh 247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án môn thi Ngữ Văn vào lớp 10 2026 ở Huế

Hơn 18.000 thí sinh Huế bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026- 2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn vào sáng 27/5.

Sáng ngày 27/5, 18.002 thí sinh trên địa bàn thành phố Huế chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn (120 phút). Buổi chiều các thí sinh thi môn Toán (90 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Đề thi môn ngữ văn và toán được tổ chức theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm. Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm.

Ngày 28/5, các thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế sẽ tiếp tục thi các môn chuyên.

Xã hội

Đề thi và đáp án tham khảo môn Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Thái Nguyên

Sáng nay, 27/5 hơn 22.500 thí sinh tại Thái Nguyên đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, đảm bảo an toàn.

Sáng 27/5 hơn 22.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thi môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, chiều thi môn Toán; sáng 28/5 thi môn Tiếng Anh. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút, còn môn Tiếng Anh thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút theo quy định. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên vào ngày 29/5 theo kế hoạch tuyển sinh của tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 26/5, hơn 22.500 thí sinh tại Thái Nguyên đã có mặt tại 44 hội đồng coi thi để làm thủ tục dự thi.

Xã hội

Một mùa hè không nghỉ của học sinh lớp 9

Giữa mùa du lịch hè, hàng nghìn học sinh lớp 9 lại bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng, gần như "không có ngày nghỉ".

Mặc dù Bộ GD&ĐT quy định học sinh được nghỉ hè trọn vẹn 2 tháng, nhưng trên thực tế tại các đô thị lớn, kỳ nghỉ này của học sinh lớp 9 đã hoàn toàn bị "khai tử". Áp lực từ "tấm vé" vào lớp 10 ngày khiến hàng nghìn học sinh cuối cấp vào một "học kỳ thứ ba" nghẹt thở. Cuộc đua giành suất học chính quy vô tình biến khoảng thời gian nghỉ ngơi thành khoảng thời gian vất vả.

