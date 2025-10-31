Đề nghị cân nhắc quy định thời gian lái xe trong ngày của tài xế

Cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe.

Sáng 31/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự gồm 12 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 136/570 điều và bổ sung 2 điều mới.

Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến an ninh, trật tự chịu tác động bởi kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác để đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, phù hợp với chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về: Màu tín hiệu đèn ưu tiên đối với xe của lực lượng quân sự; phương tiện giao thông thông minh; các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; thời gian lái xe của người lái xe ô tô…

Đối với Luật Đường bộ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, phân cấp, phân quyền ba nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng.

Một nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng được phân cấp, phân quyền cho cơ quan quản lý đường bộ thuộc Bộ Xây dựng.

Một nội dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh được giao về cho cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND.

Thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với các nội dung được điều chỉnh trong dự thảo Luật là tập trung các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật và thực hiện pháp luật.

Góp ý cụ thể về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe để bảo đảm tính khả thi.

Đồng thời, rà soát, bổ sung các quy định về chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo cho phù hợp.