Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đề nghị cân nhắc quy định thời gian lái xe trong ngày của tài xế

Cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe.

Thiên Tuấn

Sáng 31/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

anh-chup-man-hinh-2025-10-31-luc-101610.png

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự gồm 12 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 136/570 điều và bổ sung 2 điều mới.

Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến an ninh, trật tự chịu tác động bởi kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác để đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, phù hợp với chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về: Màu tín hiệu đèn ưu tiên đối với xe của lực lượng quân sự; phương tiện giao thông thông minh; các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; thời gian lái xe của người lái xe ô tô…

Đối với Luật Đường bộ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, phân cấp, phân quyền ba nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng.

Một nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng được phân cấp, phân quyền cho cơ quan quản lý đường bộ thuộc Bộ Xây dựng.

Một nội dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh được giao về cho cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND.

anh-chup-man-hinh-2025-10-31-luc-101603.png

Thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với các nội dung được điều chỉnh trong dự thảo Luật là tập trung các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật và thực hiện pháp luật.

Góp ý cụ thể về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe để bảo đảm tính khả thi.

Đồng thời, rà soát, bổ sung các quy định về chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo cho phù hợp.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự quy định:

- Xe ô tô kinh doanh vận tải, phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

- Phương tiện giao thông thông minh là xe cơ giới cho phép tự động hóa một phần hoặc toàn bộ hoạt động điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ.

- Thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

#giao thông #lái xe #thời gian lái xe #tài xế #quốc hội #xe khách

Bài liên quan

Chính trị

Quốc hội bàn một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự

Hôm nay, Quốc hội sẽ bàn dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 31/10, tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án luật quan trọng gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

202510290847314316-z7166191311742-9c6062e9bda6bdd8367db997fff24114.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ đề xuất tăng lương sớm

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026, dựa trên góp ý của đại biểu Quốc hội.

Chiều 30/10, giải trình tại Quốc hội sau hai ngày thảo luận sôi nổi, người đứng đầu Chính phủ cảm ơn các ý kiến chân thành, thẳng thắn, động viên hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định sẽ cân đối nguồn lực để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về lộ trình tăng lương sớm hơn kế hoạch.

"Như các đại biểu Quốc hội đang đề xuất phải tăng lương tiếp vào năm tới này. Trên cơ sở ý kiến Quốc hội, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, chúng ta sẽ tăng lương sớm hơn", Thủ tướng nói tại nghị trường.

Xem chi tiết

Chính trị

ĐBQH kiến nghị dự án cao tốc nên ưu tiên làm đường trên cao, cầu cạn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm: "Làm đường cao tốc ở Việt Nam thì cần ưu tiên làm đường trên cao hoặc gọi là cầu cạn".

Chiều 30/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG VEN BIỂN

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới