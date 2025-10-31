Quốc hội bàn một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự

Hôm nay, Quốc hội sẽ bàn dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 31/10, tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án luật quan trọng gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Cuối buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về Dự án Luật An ninh mạng. Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.