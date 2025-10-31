Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Quốc hội bàn một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự

Hôm nay, Quốc hội sẽ bàn dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...

Thiên Tuấn

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 31/10, tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án luật quan trọng gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

202510290847314316-z7166191311742-9c6062e9bda6bdd8367db997fff24114.jpg

Cuối buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về Dự án Luật An ninh mạng. Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

#quốc hội #an ninh trật tự #an ninh mạng #dự án luật #chuyển đổi số #bí mật nhà nước

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sẽ đề xuất tăng lương sớm

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương sớm hơn mốc 1/7/2026, dựa trên góp ý của đại biểu Quốc hội.

Chiều 30/10, giải trình tại Quốc hội sau hai ngày thảo luận sôi nổi, người đứng đầu Chính phủ cảm ơn các ý kiến chân thành, thẳng thắn, động viên hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định sẽ cân đối nguồn lực để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về lộ trình tăng lương sớm hơn kế hoạch.

"Như các đại biểu Quốc hội đang đề xuất phải tăng lương tiếp vào năm tới này. Trên cơ sở ý kiến Quốc hội, chúng tôi sẽ xem xét, cân nhắc và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc hội, chúng ta sẽ tăng lương sớm hơn", Thủ tướng nói tại nghị trường.

Xem chi tiết

Chính trị

ĐBQH kiến nghị dự án cao tốc nên ưu tiên làm đường trên cao, cầu cạn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm: "Làm đường cao tốc ở Việt Nam thì cần ưu tiên làm đường trên cao hoặc gọi là cầu cạn".

Chiều 30/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ HOÀN CHỈNH ĐƯỜNG VEN BIỂN

Xem chi tiết

Chính trị

Kiến nghị sớm có lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trước năm 2035

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị sớm có một lộ trình tăng tuổi hưu trước năm 2035 để đảm bảo tất cả 5 triệu lao động được sử dụng.

Ngày 30/10, tham gia thảo luận về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026…ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP HCM) đề cập đến vấn đề lương hưu và nguồn lực lao động.

CẢI CÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỂ NGƯỜI VỀ HƯU VẪN CÓ CUỘC SỐNG ĐÀNG HOÀNG

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới