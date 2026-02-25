Hà Nội

Video

Khoảnh khắc dũng cảm của cô bé cứu trẻ khỏi thang máy hỏng

Đoạn video từ camera giám sát ghi lại hành động nhanh chóng của một bé gái cứu hai đứa trẻ khỏi thang máy bị hỏng đã lan truyền rộng rãi trên mạng.

Trường Hân dịch

Một thang máy bị trục trặc suýt nữa đã trở thành cơn ác mộng đối với hai đứa trẻ, nếu không nhờ hành động nhanh chóng của một bé gái khác, người đã không hoảng sợ. Một đoạn video CCTV đang lan truyền trên X cho thấy khoảnh khắc căng thẳng bên trong thang máy, nơi sự nhanh trí đã tạo nên sự khác biệt, theo India Today.

Video: @TheStatesmanLtd / X

Đoạn video camera giám sát bắt đầu với cảnh hai đứa trẻ nhỏ đứng bên trong thang máy trong khi một bé gái lớn hơn đứng bên ngoài nói chuyện với chúng. Khi cửa bắt đầu đóng lại, cô bé theo bản năng tiến về phía trước.

Điều lẽ ra phải là một phản ứng an toàn thông thường, cửa tự động mở lại khi phát hiện vật cản, lại không xảy ra. Thay vào đó, các tấm chắn tiếp tục đóng lại.

Nhận ra nguy hiểm, cô bé dùng tay đẩy mình vào giữa hai cánh cửa, tạo ra một khe hở. Một người phụ nữ gần đó vội vàng chạy đến giúp. Mặc dù các tấm ván đang đóng lại, đứa trẻ vẫn giữ được thăng bằng.

Khi đã tạo được một khe hở hẹp, cô bé bế một trong những đứa trẻ nhỏ hơn và trao cho một người lớn ở bên ngoài. Đứa trẻ thứ hai sau đó được một người phụ nữ khác cẩn thận dẫn ra ngoài. Chỉ sau khi cả hai đứa trẻ đều an toàn, cô bé mới lùi lại, với sự giúp đỡ của một người lớn giúp cô ra khỏi cửa.

Nhiều người dùng đã khen ngợi sự bình tĩnh và dũng cảm của cô bé, nhận xét rằng cô bé đã hành động nhanh hơn hầu hết người lớn trong tình huống tương tự. Đồng thời, vụ việc đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về an toàn thang máy.

Trong khi lòng dũng cảm của cô bé được ca ngợi, tập phim cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ trẻ em khi ở gần thang máy.

- “Việc để trẻ em không được giám sát và thang máy đang hoạt động rất nguy hiểm.";

- "May mà thang máy không di chuyển lên tầng nào”;

- “Người lớn đâu? Ai lại để 3 đứa trẻ nhỏ tự do đi lại trong thang máy mà không có người trông coi? Tay hoặc chân nhỏ của trẻ có thể bị kẹp vào cửa,” một số người dùng X bình luận.

#thang máy #cứu hộ #bé gái #an toàn trẻ em #clip lan truyền

Video

Hàng chục quả bóng bay phát nổ bên trong thang máy khiến 3 người bị thương

Giới chức trách cho biết đang tiến hành điều tra để xác định xem những quả bóng bay đó được bơm khí hydro hay khí heli.

Ba người bị thương sau khi một chùm bóng bay chứa khí gas phát nổ bên trong thang máy của một tòa nhà chung cư ở Mumbai , gây ra một quả cầu lửa nhỏ trong chốc lát và được camera giám sát ghi lại, theo Independent.

Cảnh sát cho biết 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ bị bỏng trong vụ việc xảy ra ở Goregaon, vào tối 3/3.

Xem chi tiết

Video

Cậu bé 10 tuổi tự cứu mình khỏi sự cố thang máy rơi tự do

Nhờ phản xạ nhanh và những bước tự cứu chính xác, em đã giữ được mạng sống trong khoảnh khắc sinh tử.

Một cậu bé lớp năm tên Yuanyuan ở Trùng Khánh, Trung Quốc, đã gặp sự cố thang máy và rơi từ tầng 9 xuống. May mắn thay, cậu bé đã giữ được bình tĩnh và thực hiện một pha tự cứu hoàn hảo như sách giáo khoa. Toàn bộ quá trình đã được camera giám sát ghi lại và sau đó được đăng tải trực tuyến, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng vì phản ứng nhanh nhạy của cậu bé, thông tin trên trang Asia Television News.

Nguồn: @中國新聞社 / X
Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ

Một bé trai 2 tuổi bất ngờ rơi xuống hố thang máy sâu hun hút ngay trước sự bất lực của bố mẹ. Khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera an ninh ghi lại.

Đoạn video an ninh cho thấy bé Matvey, mặc áo ấm, tung tăng tiến đến cửa thang máy trong sảnh chung cư. Cánh cửa kim loại thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi cậu bé vừa chạm và đẩy nhẹ, nó bất ngờ bật mở. Chỉ trong tích tắc, Matvey mất thăng bằng và biến mất vào khoảng tối phía dưới. Tiếng thét thất thanh của người cha vang lên khi anh không kịp giữ con lại.

Bé trai người Nga bị ngã tại tòa chung cư ở Voronezh (Nga). Nguồn: East2West
Xem chi tiết

