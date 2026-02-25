Khoảnh khắc dũng cảm của cô bé cứu trẻ khỏi thang máy hỏng

Đoạn video từ camera giám sát ghi lại hành động nhanh chóng của một bé gái cứu hai đứa trẻ khỏi thang máy bị hỏng đã lan truyền rộng rãi trên mạng.

Một thang máy bị trục trặc suýt nữa đã trở thành cơn ác mộng đối với hai đứa trẻ, nếu không nhờ hành động nhanh chóng của một bé gái khác, người đã không hoảng sợ. Một đoạn video CCTV đang lan truyền trên X cho thấy khoảnh khắc căng thẳng bên trong thang máy, nơi sự nhanh trí đã tạo nên sự khác biệt, theo India Today.

Video: @TheStatesmanLtd / X

Đoạn video camera giám sát bắt đầu với cảnh hai đứa trẻ nhỏ đứng bên trong thang máy trong khi một bé gái lớn hơn đứng bên ngoài nói chuyện với chúng. Khi cửa bắt đầu đóng lại, cô bé theo bản năng tiến về phía trước.

Điều lẽ ra phải là một phản ứng an toàn thông thường, cửa tự động mở lại khi phát hiện vật cản, lại không xảy ra. Thay vào đó, các tấm chắn tiếp tục đóng lại.

Nhận ra nguy hiểm, cô bé dùng tay đẩy mình vào giữa hai cánh cửa, tạo ra một khe hở. Một người phụ nữ gần đó vội vàng chạy đến giúp. Mặc dù các tấm ván đang đóng lại, đứa trẻ vẫn giữ được thăng bằng.

Khi đã tạo được một khe hở hẹp, cô bé bế một trong những đứa trẻ nhỏ hơn và trao cho một người lớn ở bên ngoài. Đứa trẻ thứ hai sau đó được một người phụ nữ khác cẩn thận dẫn ra ngoài. Chỉ sau khi cả hai đứa trẻ đều an toàn, cô bé mới lùi lại, với sự giúp đỡ của một người lớn giúp cô ra khỏi cửa.

Nhiều người dùng đã khen ngợi sự bình tĩnh và dũng cảm của cô bé, nhận xét rằng cô bé đã hành động nhanh hơn hầu hết người lớn trong tình huống tương tự. Đồng thời, vụ việc đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về an toàn thang máy.

Trong khi lòng dũng cảm của cô bé được ca ngợi, tập phim cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ trẻ em khi ở gần thang máy.

- “Việc để trẻ em không được giám sát và thang máy đang hoạt động rất nguy hiểm.";

- "May mà thang máy không di chuyển lên tầng nào”;

- “Người lớn đâu? Ai lại để 3 đứa trẻ nhỏ tự do đi lại trong thang máy mà không có người trông coi? Tay hoặc chân nhỏ của trẻ có thể bị kẹp vào cửa,” một số người dùng X bình luận.