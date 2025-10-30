Đẩy mạnh tuyên truyền góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là nhiệm chính trị rất quan trọng, cần được triển khai bài bản, khoa học, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, có sức lan tỏa cao trong toàn xã hội.

Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII.

Để thực hiện tốt nội dung trên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí khẩn trương, tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên cơ quan báo chí về nội dung này; xác định đây là nhiệm vụ chính trị, ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa chính trị đặc biệt của việc cán bộ, đảng viên và Nhân dân đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, coi đây là “ngày hội toàn dân”, là diễn đàn để Nhân dân thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng và đất nước.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí mở mục trên trang nhất (đối với báo in); chuyên mục (đối với báo điện tử, phát thanh, truyền hình, các nền tảng số của cơ quan báo chí) trên giao diện trang chủ tại các vị trí nổi bật và chương trình phát thanh, truyền hình vào khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi để nêu bật những nội dung quan trọng, cốt lõi, điểm mới, điểm đột phá trong các dự thảo văn kiện và các ý kiến góp ý. Tạo banner, trailer, logo, hình hiệu, nhạc hiệu riêng cho các mục, chuyên mục về chủ đề này để Nhân dân dễ nhận biết, dễ tiếp cận.

Phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí; vị thế, uy tín của cơ quan báo chí, đẩy mạnh tổ chức các hình thức lấy ý kiến Nhân dân thông qua việc tổ chức tọa đàm, hội thảo, đối thoại chuyên sâu; phỏng vấn ý kiến chuyên gia, học giả trong và ngoài nước; tập hợp ý kiến của văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín, chức sắc, chức việc và đại diện người dân các địa phương, đồng bào ta ở nước ngoài về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Lựa chọn, biên tập, đăng, phát trên báo chí những ý kiến đóng góp giá trị, xác đáng, có tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường sản xuất các video clip ngắn, phát huy lợi thế của các nền tảng số, trang kênh của các cơ quan báo chí trên mạng xã hội để lan tỏa các thông tin tích cực đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân và tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi của Nhân dân; chú ý cơ cấu vùng, miền, địa phương; người dân tộc thiều số; các giai tầng trong xã hội...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tổ chức tiếp nhận góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (qua Vụ Báo chí - Xuất bản) trước ngày 16/11/2025.

Đồng thời nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan báo chí quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả nội dung này; tuyệt đối không đăng, phát các thông tin không đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật; những thông tin nhạy cảm, thông tin có thể dẫn đến hiểu sai, hiểu nhầm, gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.