Cần có chính sách ưu đãi đột phá cho báo chí phát triển

Chiều 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, tham gia thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu quan tâm góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

BÁO CHÍ CẦN ĐƯỢC ĐẦU TƯ MẠNH MẼ HƠN

Đại biểu Thượng tọa Thích Đức Thiện (đoàn Điện Biên) cho rằng, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã đề cập đến vấn đề kinh tế báo chí, đây là nội dung rất đáng quan tâm trong bối cảnh hiện nay.

Ông phân tích, trước đây báo chí truyền thống chủ yếu "sống" bằng nguồn thu quảng cáo, nhưng thực tế thời gian qua, nguồn thu này ngày càng giảm, không chỉ do sự cạnh tranh của các nền tảng công nghệ, mà còn bởi nhu cầu quảng cáo của doanh nghiệp cũng giảm.

Từ thực tiễn đó, đại biểu đề nghị Nhà nước cần có chính sách đầu tư, hỗ trợ thích đáng, nhất là đối với các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện.

"Báo chí là lực lượng quan trọng trong định hướng dư luận, dẫn dắt và truyền thông chính sách của Nhà nước, vì vậy nếu đặt nặng yếu tố kinh tế, báo chí sẽ khó giữ vững tôn chỉ, mục đích và vai trò định hướng của mình. Nhà nước cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho báo chí công, bảo đảm báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xã hội được giao", đại biểu nhấn mạnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn (đoàn TP Hà Nội) cũng cho rằng cần mở rộng khung pháp lý cho các hình thức liên kết, xã hội hóa, hợp tác công – tư trong báo chí, có chính sách ưu đãi đột phá về thuế, đất đai, tiếp cận tín dụng… cho các cơ quan báo chí, kể cả với các đối tác liên kết khi tổ chức các sự kiện văn hóa, các hoạt động vì cộng đồng… Đi kèm với đó là cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích.

ĐƠN GIẢN HOÁ QUY ĐỊNH CẤP THẺ NHÀ BÁO

Tham gia thảo luận, đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) cho biết, dự thảo Luật quy định: Người được cấp thẻ lần đầu phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí từ hai năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ và đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đại biểu cho rằng, quy định này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo là cần thiết. Tuy nhiên, xét ở góc độ cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm giấy phép con, quy định này chưa phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ.

Theo đại biểu, hiện nay quy trình xét cấp thẻ nhà báo đã có tiêu chí chặt chẽ, bao gồm thời gian công tác, trình độ chuyên môn, văn bản đề nghị của cơ quan báo chí và xác nhận của cơ quan chủ quản. Đồng thời, các điều kiện đầu vào của người làm báo cũng đã được kiểm soát thông qua tiêu chuẩn tuyển dụng và đào tạo chuyên ngành.

Vì vậy, nếu bổ sung thêm yêu cầu bắt buộc phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp sẽ phát sinh thêm một thủ tục hành chính mới, làm tăng chi phí, thời gian và gánh nặng cho người hành nghề báo chí.

Do đó, đại biểu Yên đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét không nên quy định bắt buộc phóng viên, biên tập viên phải tham gia lớp bồi dưỡng mới được cấp thẻ.

Thay vào đó, có thể quy định hình thức cập nhật kiến thức và đạo đức nghề nghiệp linh hoạt hơn, như tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề để vừa bảo đảm chất lượng đội ngũ báo chí, vừa phù hợp tinh thần cải cách thủ tục hành chính.

Cũng quan tâm đến quy định cấp thẻ nhà báo, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (đoàn TP Cần Thơ) bày tỏ băn khoăn về cấp thẻ cho những người trước đây đã được cấp thẻ, nhưng sau đó được điều động sang làm công tác quản lý, công tác hội hoặc giảng dạy tại các trường.

Đại biểu cho rằng, thẻ nhà báo chỉ nên cấp cho những người trực tiếp hoạt động báo chí, như phóng viên, biên tập viên có tin, bài, tác phẩm được đăng tải trên các sản phẩm báo chí.

Việc tiếp tục cấp thẻ cho những người không còn trực tiếp tác nghiệp là không phù hợp với quy định của Luật Báo chí, bởi họ không còn thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản ánh thực tiễn.

Từ đó, bà đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát và quy định chặt chẽ hơn về đối tượng được cấp thẻ nhà báo, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và tính đặc thù của nghề báo.