Đấu trường 45 tỷ tại BVĐK Lâm Đồng: Hé lộ lý do một "ông lớn" bị chấm dứt hợp đồng

Gói thầu vật tư ngoại thần kinh hơn 45 tỷ đồng tại BV Đa khoa Lâm Đồng thu hút 16 nhà thầu, nhưng kịch tính lại nằm ở giai đoạn hậu kiểm, sau khi đã có kết quả.

Một cuộc đua marathon trong đấu thầu vừa có hồi kết kịch tính tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Gói thầu "Vật tư chuyên khoa ngoại thần kinh" trị giá hơn 45 tỷ đồng không chỉ thu hút tới 16 nhà thầu tham gia, mà còn chứng kiến một trong những đơn vị thắng lớn bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng và chịu chế tài tài chính nặng nề do vi phạm hợp đồng.

"Đấu trường" khốc liệt và quá trình sàng lọc gắt gao

Gói thầu số 2: "Vật tư chuyên khoa ngoại thần kinh" thuộc dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng giai đoạn 2025-2026, được khởi động bằng Quyết định số 886/QĐ-BVĐK do Giám đốc Lê Văn Tiến ký ngày 04/03/2025, với giá gói thầu được duyệt là 45.391.210.000 đồng. Hồ sơ mời thầu sau đó cũng được ông Lê Văn Tiến phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-BVĐK ngày 18/03/2025 và điều chỉnh một phần vào ngày 20/03/2025 tại Quyết định số 92/QĐ-BVĐK.

Sức nóng của gói thầu được thể hiện ngay tại lễ mở thầu ngày 15/04/2025, với sự góp mặt của 16 nhà thầu, bao gồm:

Công ty Cổ phần EYE; Công ty Cổ phần Group Phát triển Sức khỏe; Công ty TNHH Thiết bị y tế Minh Việt; Công ty TNHH Vật tư y tế Minh Long; Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế Đại Dương; Công ty Cổ phần Meditronic; Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật y tế IQ; Công ty Cổ phần Thiết bị và Vật tư y tế Vịnh Phát; Công ty TNHH Thiết bị y tế Nguyên Phú VNM; Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1; Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật và Thiết bị y tế Hải Âu; Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam – CTCP; Công ty Cổ phần IQ-Life; Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế Cổng Vàng; Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển trang thiết bị y tế

Quá trình đánh giá hồ sơ sau đó là một cuộc "sàng lọc" gắt gao. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 09/06/2025 , dù cả 16 nhà thầu đều qua vòng hợp lệ và năng lực kinh nghiệm (một số phải làm rõ hồ sơ), nhưng đến vòng đánh giá kỹ thuật, nhiều nhà thầu đã bị loại ở các phần lô cụ thể do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chẳng hạn như sai khác về xuất xứ, thành phần sản phẩm, hoặc thông số kỹ thuật không phù hợp.

Từ thắng lớn đến "đứt gánh giữa đường"

Trong số các nhà thầu, Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S (BMS) đã tham gia 9 phần lô. Sau quá trình đánh giá, Báo cáo cho thấy nhà thầu này có 6 phần lô đạt yêu cầu kỹ thuật để vào vòng xét tài chính.

Quyết định số 607/QĐ-BVĐK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn MSC

Ngày 23/06/2025, Quyền Giám đốc Bệnh viện, ông Nguyễn Xuân Tạo, đã ký Quyết định số 607/QĐ-BVĐK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty BMS đã thắng lớn với 3 phần lô (STT: 4, 18, 20), tổng giá trị trúng thầu lên tới 8.302.000.000 đồng.

Tuy nhiên, niềm vui thắng thầu không kéo dài. Chỉ sau vài tháng, Bệnh viện đã phải ra Thông báo số 813 /BVĐK-KHTH ngày 01/10/2025 về việc chấm dứt hợp đồng với Công ty BMS. Theo thông báo, nhà thầu đã giao hàng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Phía BMS đã xin chấm dứt hợp đồng với lý do "bất khả kháng" do chiến tranh ảnh hưởng đến nhà sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, Bệnh viện xác định các tài liệu BMS cung cấp không đủ cơ sở để chứng minh sự kiện bất khả kháng theo quy định hợp đồng.

Nguồn MSC

Hệ quả là, ngày 25/09/2025, Giám đốc Nguyễn Xuân Tạo đã ký Quyết định số 363/QĐ-BVĐK chính thức chấm dứt hợp đồng với Công ty BMS. Lý do được đưa ra là nhà thầu "vi phạm hợp đồng, không còn năng lực thực hiện gói thầu". Đồng thời, Công ty BMS không được hoàn trả số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng là 249.060.000 đồng.

Nguồn MSC

Vụ việc này là một ví dụ điển hình về tầm quan trọng của công tác hậu kiểm và quản lý thực hiện hợp đồng. Việc lựa chọn được nhà thầu giá tốt qua một cuộc đấu thầu cạnh tranh là một thành công, nhưng đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết mới là mục tiêu cuối cùng. Quyết định dứt khoát của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã cho thấy sự nghiêm túc trong việc bảo vệ hiệu quả của công tác đấu thầu và quyền lợi của người bệnh.