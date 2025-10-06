Hà Nội

Đấu thầu thiết bị giáo dục tại Bến Tre cũ: Hành trình các gói thầu trăm tỷ "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Hai gói thầu thiết bị giáo dục trị giá hơn 200 tỷ đồng tại Bến Tre đều được trao cho một liên danh do cùng một công ty đứng đầu. Đáng nói, cả hai lần đều chỉ có duy nhất liên danh này tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác mua sắm trang thiết bị giáo dục tại tỉnh Bến Tre cũ trong các năm 2021 và 2023 có những điểm trùng hợp đáng chú ý, đặc biệt tại các gói thầu quy mô lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban QLDA Bến Tre) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, vào ngày 02/10/2023, Ban QLDA Bến Tre đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-BQLXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị màn hình tương tác thông minh (bao gồm phụ kiện và phần mềm kèm theo)". Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Phong Dũng - Sao Nam, với giá trúng thầu là 107.290.656.000 đồng. Điều đáng nói là, theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật ngày 28/08/2023, đây là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ tham dự gói thầu này. Giá dự toán của gói thầu được công bố là 107.563.500.000 đồng. Như vậy, mức giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá dự toán 272.844.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 0,25%.

screen-shot-2025-10-06-at-094735.png

Kịch bản "một mình một ngựa" lặp lại

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, kịch bản "một mình một ngựa" với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp này không phải là lần đầu tiên diễn ra tại các gói thầu do Ban QLDA Bến Tre mời thầu mà Công ty TNHH một thành viên Thương mại & Dịch vụ Phong Dũng (Công ty Phong Dũng) tham gia.

Trước đó hai năm, vào ngày 06/09/2021, Ban QLDA Bến Tre cũng đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-BQLXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho lớp 2 và lớp 6. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Phong Dũng – Á Châu – Nam Long – BTN, trong đó Công ty Phong Dũng tiếp tục là thành viên đứng đầu liên danh.

Tương tự gói thầu năm 2023, Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu năm 2021 cũng xác nhận chỉ có duy nhất liên danh này tham gia. Giá trúng thầu là 87.299.678.000 đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt là 87.518.240.000 đồng. Mức tiết kiệm đạt 218.562.000 đồng, một lần nữa tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,25%.

screen-shot-2025-10-06-at-093638.png

Đơn vị đứng đầu cả hai liên danh trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Thương mại & Dịch vụ Phong Dũng, có mã số doanh nghiệp 1300420938, do ông Trương Văn Thông làm Giám đốc. Công ty có địa chỉ tại Số 131B, Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre cũ.

Việc các gói thầu trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng liên tiếp được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với mức giá gần như tuyệt đối so với giá dự toán đã đặt ra nghi vấn lớn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, vốn là những nguyên tắc nền tảng được quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu 2013.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2:] Đấu thầu thiết bị giáo dục tại Bến Tre cũ: Lần theo dấu vết "liên danh" và những cái bắt tay xuyên tỉnh

Công ty Thiên Trường trúng gói thầu ở ĐH Cần Thơ: Tiết kiệm 0,72%

Vượt qua hai đối thủ, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Thiên Trường đã trúng gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng tại Trường Đại học Cần Thơ. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ ở mức 0,72%, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh.

Ngày 24/9/2025, ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, đã ký Quyết định số 4567/QĐ-ĐHCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu “Thiết bị cho các phòng thí nghiệm của Khoa Khoa học tự nhiên năm 2025, Trường Đại học Cần Thơ” (mã E-TBMT: IB2500363044-00).

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Thiên Trường (MSDN: 0302941821) với giá trúng thầu là 1.414.000.000 đồng. Gói thầu này có giá được duyệt là 1.424.288.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của trường. Như vậy, mức giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá gói thầu 10.288.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,72%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hồ sơ đấu thầu Công ty Điện nước Thanh Bình tại An Giang: Tỷ lệ trúng thầu gần 85% [Kỳ 1]

Công ty TNHH Xây lắp Điện nước Thanh Bình ghi nhận tỷ lệ trúng thầu ấn tượng khi thắng 96/116 gói đã tham gia, với tổng giá trị hơn 122 tỷ đồng. Dữ liệu hoạt động của nhà thầu này hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về thị trường đấu thầu tại An Giang.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng điện, nước tại tỉnh An Giang thời gian qua ghi nhận sự nổi lên của một nhà thầu có tần suất tham gia và tỷ lệ thành công đặc biệt cao. Công ty TNHH Xây lắp Điện nước Thanh Bình, một doanh nghiệp địa phương, đang cho thấy hiệu suất ấn tượng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, qua đó đặt ra những câu hỏi quan trọng về năng lực cạnh tranh thực sự và các yếu tố cấu thành nên chuỗi thành công liên tiếp này.

Gói thầu hơn 2 tỷ và chiến thắng quen thuộc

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thanh Bình và mối quan hệ "đặc biệt" với Điện nước An Giang: Dấu hỏi về chỉ định thầu [Kỳ 2]

Trúng 51/56 gói thầu tại Công ty CP Điện nước An Giang, Công ty Thanh Bình là đối tác quen thuộc. Năm 2025, tần suất chỉ định thầu dày đặc với tỷ lệ tiết kiệm thấp đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, phân tích sâu vào dữ liệu hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Điện nước Thanh Bình (Công ty Thanh Bình) cho thấy một quy luật rõ ràng: Sự gắn bó chặt chẽ và thành công gần như tuyệt đối tại một chủ đầu tư cụ thể. Mối quan hệ "quen mặt" này, cùng với việc áp dụng phổ biến hình thức chỉ định thầu trong năm 2025, đang đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn trong các dự án liên quan.

Tỷ lệ trúng thầu hơn 91% tại Công ty CP Điện Nước An Giang

Xem chi tiết

Nhà thầu HACO Việt Nam trúng gói thầu 3,8 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,49%?

Công ty Cổ phần Công nghệ HACO Việt Nam vừa được phê duyệt trúng gói thầu Mua sắm thiết bị tại Viện Đào tạo Chất lượng cao với giá 3.807.496.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt 0,49%, một con số gây nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh.