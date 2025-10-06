Đấu thầu thiết bị giáo dục tại Bến Tre cũ: Hành trình các gói thầu trăm tỷ "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Hai gói thầu thiết bị giáo dục trị giá hơn 200 tỷ đồng tại Bến Tre đều được trao cho một liên danh do cùng một công ty đứng đầu. Đáng nói, cả hai lần đều chỉ có duy nhất liên danh này tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác mua sắm trang thiết bị giáo dục tại tỉnh Bến Tre cũ trong các năm 2021 và 2023 có những điểm trùng hợp đáng chú ý, đặc biệt tại các gói thầu quy mô lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban QLDA Bến Tre) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, vào ngày 02/10/2023, Ban QLDA Bến Tre đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-BQLXD, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị màn hình tương tác thông minh (bao gồm phụ kiện và phần mềm kèm theo)". Gói thầu này thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Phong Dũng - Sao Nam, với giá trúng thầu là 107.290.656.000 đồng. Điều đáng nói là, theo Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật ngày 28/08/2023, đây là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ tham dự gói thầu này. Giá dự toán của gói thầu được công bố là 107.563.500.000 đồng. Như vậy, mức giá trúng thầu chỉ thấp hơn giá dự toán 272.844.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 0,25%.

Kịch bản "một mình một ngựa" lặp lại

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, kịch bản "một mình một ngựa" với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp này không phải là lần đầu tiên diễn ra tại các gói thầu do Ban QLDA Bến Tre mời thầu mà Công ty TNHH một thành viên Thương mại & Dịch vụ Phong Dũng (Công ty Phong Dũng) tham gia.

Trước đó hai năm, vào ngày 06/09/2021, Ban QLDA Bến Tre cũng đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-BQLXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho lớp 2 và lớp 6. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Phong Dũng – Á Châu – Nam Long – BTN, trong đó Công ty Phong Dũng tiếp tục là thành viên đứng đầu liên danh.

Tương tự gói thầu năm 2023, Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu năm 2021 cũng xác nhận chỉ có duy nhất liên danh này tham gia. Giá trúng thầu là 87.299.678.000 đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt là 87.518.240.000 đồng. Mức tiết kiệm đạt 218.562.000 đồng, một lần nữa tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,25%.

Đơn vị đứng đầu cả hai liên danh trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Thương mại & Dịch vụ Phong Dũng, có mã số doanh nghiệp 1300420938, do ông Trương Văn Thông làm Giám đốc. Công ty có địa chỉ tại Số 131B, Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre cũ.

Việc các gói thầu trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng liên tiếp được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với mức giá gần như tuyệt đối so với giá dự toán đã đặt ra nghi vấn lớn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, vốn là những nguyên tắc nền tảng được quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu 2013.

