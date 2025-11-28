Đấu thầu tại ĐH SPKT TP HCM: Lộ diện "nhà thầu quen" và cuộc đua về giá

Tại gói thầu xây lắp hơn 6,3 tỷ đồng của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cuộc đua "song mã" giữa Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông đang thu hút sự chú ý bởi sự chênh lệch về giá và lịch sử trúng thầu dày đặc.

Biên bản mở thầu ngày 18/11/2025 cho thấy gói thầu thi công xây dựng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa hai nhà thầu với chiến lược giá hoàn toàn trái ngược. Đáng chú ý, một trong hai đơn vị đang sở hữu tỷ lệ trúng thầu "khủng" tại chính chủ đầu tư này.

Cuộc đua giá: Một bên giảm sâu, một bên giữ giá

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 09:05 ngày 18/11/2025, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã TBMT: IB2500502649). Đây là gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo khu E thành khu thể thao (Mã KHLCNT: PL2500281576), với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 6.399.779.725 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Phân tích chi tiết dữ liệu từ biên bản mở thầu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong chiến lược bỏ giá của hai đơn vị. Cụ thể:

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh (MST: 0316121385) chào giá dự thầu là 6.365.567.042 đồng. Tuy nhiên, điểm nhấn nằm ở thư giảm giá khi nhà thầu này đề xuất giảm tới 95.000.000 đồng. Như vậy, giá dự thầu sau giảm của đơn vị này còn khoảng 6.270.567.042 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 129 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2%.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông (MST: 0303543679) tham dự với giá 6.390.568.000 đồng và không có thư giảm giá. Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu vỏn vẹn khoảng 9 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm là rất thấp (xấp xỉ 0,14%).

Nếu xét thuần túy trên tiêu chí giá thấp nhất (sau khi đã đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật), Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh đang nắm giữ lợi thế lớn khi thấp hơn đối thủ khoảng 120 triệu đồng. Tuy nhiên, giá cả không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả, mà còn phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh: "Gương mặt thân quen" năm 2025

Dữ liệu phân tích năng lực nhà thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh (có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh; do ông Nguyễn Minh Tài làm đại diện pháp luật) là một cái tên không hề xa lạ, nếu không muốn nói là "đối tác ruột" của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu thì có tới 9 lần được công bố trúng thầu. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu trúng này đều nằm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng trong năm 2025 (tính đến thời điểm mở thầu gói này), Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh đã tham gia 5 gói thầu tại bên mời thầu này. Kết quả, doanh nghiệp này đã "bất bại" khi trúng thầu cả 4 gói đã có kết quả. Cụ thể:

Ngày 05/11/2025: Trúng gói "Thi công xây lắp" trị giá hơn 13,1 tỷ đồng.

Ngày 05/09/2025: Trúng gói "Thi công xây lắp và cung cấp thiết bị" trị giá gần 10 tỷ đồng.

Ngày 20/06/2025: Trúng gói "Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị" (vai trò liên danh chính) trị giá hơn 13,2 tỷ đồng.

Ngày 11/02/2025: Trúng gói "Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị" trị giá gần 8,9 tỷ đồng.

Gói thầu đang xét (mở thầu ngày 18/11/2025) là gói thứ 5 trong năm nay mà đơn vị này tham dự tại đây. Tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối (100% các gói đã có kết quả) tại cùng một chủ đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn đặt ra dấu hỏi lớn về tính cạnh tranh thực sự tại các gói thầu này. Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên do năng lực vượt trội, hay là sự "ưu ái" dành cho nhà thầu quen?

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông: Dày dạn kinh nghiệm nhưng "kém duyên"

Đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông (địa chỉ trụ sở tại Phường Tân Đông Hiệp, TP.Hồ Chí Minh; do ông Hoàng Văn Quế làm đại diện pháp luật) là một nhà thầu có thâm niên và quy mô hoạt động rộng hơn. Dữ liệu cho thấy đơn vị này đã tham gia 116 gói thầu, trúng 63 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 113 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động trải rộng từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến các tỉnh miền Tây.

Tuy nhiên, "duyên" của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lại khá hẩm hiu. Trước gói thầu này, Quế Thông từng tham gia 2 gói thầu khác tại đây (vào tháng 06/2024 và tháng 06/2025) nhưng đều trượt thầu.

Trong năm 2025, hoạt động của Quế Thông khá sôi nổi với 10 gói thầu tham dự, trúng 5 gói. Tuy nhiên, việc tham gia gói thầu hiện tại với mức giá gần như sát giá gói thầu và cao hơn đối thủ đáng kể khiến dư luận băn khoăn về động lực thực sự của nhà thầu này. Liệu đây là sự quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng hay chỉ là nhà thầu lót đường để đảm bảo đủ số lượng nhà thầu tham dự theo quy định?

Góc nhìn chuyên gia: Cần giám sát chặt chẽ tính minh bạch

Trao đổi về vấn đề đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư trong thời gian ngắn với tỷ lệ trúng thầu rất cao là một tín hiệu cần sự giám sát kỹ lưỡng từ cơ quan chức năng. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và mới đây là Luật số 90/2025/QH15 đã quy định rất rõ về các hành vi bị cấm, trong đó có việc thông thầu hoặc dàn xếp để một bên trúng thầu."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ thêm về hành lang pháp lý mới nhất: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đang hướng tới việc siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền và chủ đầu tư. Mục tiêu tối thượng là Hiệu quả kinh tế. Nếu việc lựa chọn nhà thầu chỉ mang tính hình thức, để 'lọt' các nhà thầu 'ruột' mà không dựa trên cạnh tranh công bằng về giá và năng lực thực tế, thì đó là đi ngược lại tinh thần của pháp luật. Các cơ quan thanh tra cần lưu ý đến các trường hợp nhà thầu giảm giá sâu đối đầu với nhà thầu giữ giá cao tại các 'địa chỉ quen' để đánh giá xem có sự bất thường hay không."

Hiện tại, gói thầu vẫn đang trong quá trình đánh giá E-HSDT. Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực của các bên tham gia cũng như tính công bằng của chủ đầu tư. Với mức giá cạnh tranh hơn hẳn, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Bảo Anh đang đứng trước cơ hội nâng chuỗi thắng của mình lên con số 10. Tuy nhiên, sự minh bạch trong quá trình chấm thầu, đặc biệt là việc đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm trong bối cảnh nhà thầu này đang thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu khác nhau, sẽ là yếu tố được dư luận giám sát chặt chẽ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức.