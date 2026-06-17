Đấu thầu rộng rãi gói hơn 2,6 tỷ tại Ninh Hải: 1 nhà thầu dự, tiết kiệm 0,34%

Gói thầu cải tạo nghĩa trang ở xã Ninh Hải gọi thầu rộng rãi công khai với giá hơn 2,6 tỷ chỉ ghi nhận duy nhất 1 hồ sơ dự thầu với tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,34%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Hải mới đây đã ký Quyết định số 92/QĐ-PKT ngày 27/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang thôn Phương Cựu 3, xã Ninh Hải.

Chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng thiếu yếu tố đối kháng

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình có giá gói thầu được xác định là 2.622.647.756 đồng. Công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026, căn cứ theo nguồn vốn phân bổ tại Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 25/03/2026 của UBND xã Ninh Hải về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 đợt 1.

Trước đó, dự án đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 14/04/2026 của UBND xã Ninh Hải, và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 76/QĐ-PKT ngày 16/04/2026 do trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Hải ký. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được ban hành theo quyết định ngày 07/05/2026.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận biên bản mở thầu điện tử được hoàn thành vào ngày 16/05/2026. Đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Group T&T. Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Thành Ninh Thuận. Rơi vào thế không có đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Group T&T đã thuận lợi trúng thầu với giá 2.613.787.450 đồng.

Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu, số tiền giảm giá giữ lại cho công quỹ sau đấu thầu là 8.860.306 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức xấp xỉ 0,34%.

Quyết định số 92/QĐ-PKT ngày 27/05/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang thôn Phương Cựu 3, xã Ninh Hải. (Nguồn MSC)

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Group T&T có mã số thuế 4500659937. Địa chỉ trụ sở đăng ký theo kết quả trúng thầu nằm tại thôn Tri Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu này đã tham gia và trúng 39/39 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 4.862.126.289 đồng.

Ngoài ra đây cũng là một pháp nhân khá quen thuộc, có tần suất tham gia và trúng thầu nhiều lần tại phân khúc ngân sách cấp xã trên địa bàn nội tỉnh. Nhà thầu này từng ghi nhận kết quả trúng tại nhiều địa phương lân cận, bao gồm UBND xã Phương Hải (5 gói), UBND xã Hộ Hải (4 gói), UBND xã Xuân Hải (4 gói), UBND xã Tân Hải (2 gói).

Trách nhiệm hiệu quả dòng vốn ngân sách năm 2026

Công tác quản lý dòng vốn đầu tư công trong năm 2026 đang hướng tới mục tiêu cắt giảm triệt để các chi phí không cần thiết nhằm bảo vệ công quỹ. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu nêu rõ yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đòi hỏi người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình khi tình trạng gói thầu có quá ít nhà thầu tham gia hoặc đạt tỷ lệ giảm giá thấp. Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 cũng hướng dẫn quyết liệt các giải pháp tiết kiệm ngân sách, siết chặt kỷ luật tài chính từ khâu lập hồ sơ mời thầu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hiện tượng một gói thầu chào hàng công khai qua mạng nhưng chỉ thu hút duy nhất một doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ đòi hỏi chủ đầu tư cần chủ động rà soát lại quy trình. Cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng các tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật do đơn vị tư vấn lập xem có thực sự thông thoáng, có tạo ra những rào cản vô hình bó hẹp cơ hội tham gia của các doanh nghiệp ngoài tỉnh hay không nhằm bảo đảm đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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