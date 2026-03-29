Dấu hiệu cảnh báo tuần hoàn máu kém, đừng để cơ thể 'kêu cứu' mới xử lý

Tuần hoàn máu kém (máu lưu thông không tốt trong cơ thể) nếu không được xử lý sớm có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho tim, não và các cơ quan khác.

Nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng do tuần hoàn máu kém

Bác sĩ Đinh Minh Trí, Hội Tim mạch Việt Nam cho biết, tuần hoàn máu đóng vai trò sống còn trong việc đưa oxy và dưỡng chất đến từng tế bào. Khi dòng máu lưu thông kém, cơ thể sẽ phát tín hiệu rất sớm, nhưng nhiều người lại bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là mệt mỏi thông thường hay do tuổi tác.

tuan-hoan-mau.jpg
Tuần hoàn máu kém gây tổn thương đa cơ quan - Ảnh BVCC

Dưới đây là những tác hại thường gặp:

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Tuần hoàn máu kém khiến máu không cung cấp đủ oxy cho tim và các cơ quan. Điều này có thể dẫn tới: Tăng huyết áp; Xơ vữa động mạch; Nhồi máu cơ tim; Đột quỵ... Một ví dụ nghiêm trọng là bệnh nhồi máu cơ tim, xảy ra khi mạch máu nuôi tim bị tắc.

Thiếu oxy não: Não rất nhạy cảm với lượng oxy trong máu. Khi tuần hoàn kém, bạn có thể gặp: Chóng mặt, mất tập trung, hay quên; Đau đầu; ếu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Tê bì tay chân, lạnh tay chân: Máu không đến được các chi đầy đủ sẽ gây: Tê bì; chuột rút, da nhợt nhạt, lạnh tay chân; Đây thường là dấu hiệu sớm của bệnh động mạch ngoại biên.

Suy giảm chức năng cơ quan: Các cơ quan như gan, thận, phổi cần lượng máu ổn định để hoạt động. Tuần hoàn kém lâu ngày có thể: Giảm chức năng thận, rối loạn tiêu hóa, suy giảm miễn dịch.

Nguy cơ hoại tử mô: Trong trường hợp nặng, máu không nuôi được mô sẽ gây: Loét, hoại tử, có thể phải cắt bỏ chi.

Chớ bỏ qua dấu hiệu thông thường

Bác sĩ Đinh Minh Trí nhấn mạnh, tuần hoàn máu kém là tình trạng lưu lượng máu đến các cơ quan và chi bị hạn chế, phổ biến ở người cao tuổi hoặc người lười vận động, gây triệu chứng như tê bì tay chân, chóng mặt, đau đầu, suy giảm trí nhớ, và da xanh xao. Nguyên nhân chính bao gồm xơ vữa động mạch, tiểu đường, béo phì, hút thuốc, stress, và ít vận động.

Dấu hiệu cảnh báo tuần hoàn máu kém:

Da đổi màu, nhợt nhạt hoặc tím tái nhẹ: Khi máu không được đưa đến da đầy đủ, màu da có thể trở nên nhợt nhạt, xanh tím hoặc không đều màu, đặc biệt ở tay chân. Đây là dấu hiệu cho thấy vi tuần hoàn đang hoạt động kém, máu khó đến được các mao mạch nhỏ. Nếu tình trạng này kéo dài, da cũng dễ khô, kém đàn hồi và chậm hồi phục khi trầy xước.

Lạnh tay chân kéo dài, kể cả khi thời tiết ấm: Cảm giác lạnh ở bàn tay, bàn chân dù không ở môi trường lạnh là biểu hiện rất điển hình của lưu thông máu kém. Khi đó, cơ thể ưu tiên đưa máu về tim và não, khiến các chi bị “thiếu máu tương đối”. Nhiều người còn kèm theo cảm giác tê bì hoặc châm chích nhẹ, nhất là về đêm.

Phù nề chân, mắt cá – dấu hiệu máu khó hồi lưu về tim: Khi tuần hoàn tĩnh mạch kém, máu và dịch dễ ứ lại ở chân, mắt cá hoặc bàn chân, gây sưng nề. Ngồi hoặc đứng lâu càng làm tình trạng này nặng hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy dòng máu trở về tim không thuận lợi, thường gặp ở người ít vận động, người trung niên hoặc người có nguy cơ tim mạch.

tuan-hoan-1.jpg
Mệt mỏi cũng là dấu hiệu tuần hoàn máu kém - Ảnh minh họa nguồn Internet

Mệt mỏi, suy nhược dù vận động nhẹ: Khi máu lưu thông kém, cơ bắp và các cơ quan không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất. Vì vậy, nhiều người cảm thấy mệt nhanh, hụt hơi, giảm sức bền dù chỉ hoạt động nhẹ. Đây không đơn thuần là “yếu sức”, mà là hệ quả của dòng máu không đủ nuôi tế bào.

Tê bì, ngứa ran và vết thương chậm lành: Tuần hoàn máu kém khiến dây thần kinh và mô ngoại vi thiếu oxy, gây cảm giác tê bì, ngứa ran ở tay chân. Đồng thời, các vết cắt hay trầy xước cũng lâu lành hơn vì máu không mang đủ dưỡng chất và tế bào miễn dịch đến vùng tổn thương. Đây là dấu hiệu cảnh báo tuần hoàn đang gặp vấn đề kéo dài, không nên xem nhẹ.

“Với tình trạng tuần hoàn máu kém, điều quan trọng là không xử lý một chiều, mà cần kết hợp nhiều yếu tố. Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày giúp kích thích dòng máu lưu thông tốt hơn, đặc biệt là đi bộ, giãn cơ, thay đổi tư thế nếu phải ngồi lâu.

Uống đủ nước giúp máu không bị cô đặc, lưu thông trơn tru hơn trong mạch. Ăn uống điều độ, giảm dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn cũng góp phần hạn chế tình trạng máu dễ kết dính theo thời gian. Ăn nhiều rau xanh, trái cây; Hạn chế thuốc lá, rượu bia...”, BS Đinh Minh Trí khuyên.

Thức uống giúp cải thiện tuần hoàn, duy trì sức khỏe tim mạch trong mùa đông

Mùa đông dễ khiến cơ thể mệt mỏi, tuần hoàn máu kém, những thói quen uống ấm hằng ngày giúp giữ tim khỏe, cơ thể tràn đầy năng lượng.

a1d2e7a6bfcd309369dc.jpg
Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, tim phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm. Việc bổ sung những loại đồ uống ấm không chỉ giúp cơ thể sưởi ấm mà còn thúc đẩy tuần hoàn, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa
491d68843defb2b1ebfe.jpg
Một cốc nước chanh ấm là cách dễ dàng để thúc đẩy tuần hoàn. Vitamin C trong chanh giúp tăng cường sức khỏe mạch máu, trong khi nước ấm giúp giãn nở mạch máu, cải thiện lưu lượng máu đến các cơ quan. Thức uống này còn hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể sảng khoái trong những buổi sáng mùa đông giá rét. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Cứu sống người bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp

Người dân khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi… cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không chủ quan.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống một trường hợp người bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp nhờ được cấp cứu kịp thời, can thiệp mạch vành khẩn trương và áp dụng đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Ngừng tuần hoàn trên đường chuyển tuyến

Xem chi tiết

Trắng đêm hỗ trợ tuyến cứu sản phụ chảy máu ồ ạt do rau tiền đạo trung tâm

Để hạn chế các nguy cơ và tai biến khi mang thai bị rau tiền đạo, rau cài răng lược, các sản phụ cần chú ý khám thai định kỳ tại bệnh viện có chuyên khoa Sản.

Các bác sĩ, chuyên gia Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh kịp thời hỗ trợ tuyến, cứu sống sản phụ thai 28 tuần trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm/rau cài răng lược chảy máu ồ ạt, nguy kịch trong đêm.

Trong đêm ngày 23/01/2026, các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh nhận được thông tin: Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái - Cơ sở 2 tiếp nhận sản phụ G.T.C (30 tuổi, quê quán Sơn La), mang thai lần 4, thai 28 tuần, có vết mổ đẻ cũ.

Xem chi tiết

