Sống Khỏe

Cứu sống người bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp

Người dân khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi… cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không chủ quan.

TS. BS Hà Thị Bích Vân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống một trường hợp người bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp nhờ được cấp cứu kịp thời, can thiệp mạch vành khẩn trương và áp dụng đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

Ngừng tuần hoàn trên đường chuyển tuyến

Người bệnh N.C.Y, 60 tuổi, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ, có tiền sử khỏe mạnh bình thường. Theo lời kể của gia đình, người bệnh ở nhà đột ngột xuất hiện cơn đau tức ngực trái lan lên vai trái, kèm theo vã mồ hôi. Cơn đau kéo dài khoảng 10 phút rồi tự hết nên không đi khám hay xử trí y tế.

Đến sáng hôm sau, người bệnh xuất hiện cơn đau tức ngực dữ dội hơn, kéo dài và không thuyên giảm. Gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Lập Thạch. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim cấp và lập tức chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.

Trong quá trình vận chuyển, người bệnh bất ngờ xuất hiện ngừng tuần hoàn. Nhân viên y tế phối hợp với người nhà người bệnh tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn trên xe và quay lại Trung tâm Y tế Lập Thạch tiếp tục duy trì cấp cứu, đặt ống nội khí quản và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, thở qua bóng bóp nội khí quản, Glasgow 7 điểm, đồng tử hai bên co nhỏ, huyết áp phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc vận mạch liều cao. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã nhanh chóng kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn, chỉ định chụp mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy: động mạch vành trái trước (LAD) tắc hoàn toàn đoạn 1, động mạch mũ (LCX) xơ vữa, hẹp nhẹ, động mạch vành phải (RCA) hẹp 60–70% đoạn 2. Người bệnh được can thiệp đặt 1 stent động mạch LAD nhằm tái thông dòng máu nuôi tim.

ngung-tuan-hoan-2.jpg
Ê-kíp thực hiện can thiệp mạch vành cho người bệnh - Ảnh BVCC

Điều trị chuyên sâu sau can thiệp

Sau can thiệp, người bệnh vẫn còn trong tình trạng sốc nặng, phù phổi cấp, suy tim rất nặng và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Tại đây, người bệnh tiếp tục được điều trị tích cực với các biện pháp hồi sức chuyên sâu: thở máy, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ sử dụng thuốc vận mạch liều cao, chống kết tập tiểu cầu, kiểm soát rối loạn mỡ máu và kháng sinh dự phòng biến chứng nhiễm trùng.

ngung-tuan-hoan-1.jpg
Người bệnh được điều trị bằng các kỹ thuật cao, chuyên sâu trên hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc - Ảnh BVCC

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh có chuyển biến rõ rệt: huyết áp dần ổn định, được cắt hoàn toàn thuốc vận mạch và rút ống nội khí quản. Đến ngày thứ 7, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, tim đập đều, phổi thông khí tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể giao tiếp, ăn uống trở lại. Hiện tại, sức khỏe người bệnh đã ổn định và được ra viện.

TS. BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: Đây là trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện do nhồi máu cơ tim cấp, tiên lượng ban đầu rất nặng.

Thành công của ca bệnh đến từ việc người bệnh được cấp cứu kịp thời, thực hiện can thiệp mạch vành nhanh chóng, hồi sức chuyên sâu, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và trung tâm y tế tuyến dưới, giữa các chuyên khoa trong bệnh viện, cùng năng lực triển khai đồng bộ, liên tục các biện pháp hồi sức chuyên sâu hiện đại.

ngung-tuan-hoan.png
Bác sĩ Trần Quốc Tuấn – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi… đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không chủ quan, bởi việc chậm trễ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trường hợp người bệnh N.C.Y được cấp cứu kịp thời một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc tổ chức cấp cứu, điều trị các ca bệnh nặng theo quy trình chặt chẽ, từ tiếp nhận, can thiệp đến hồi sức sau can thiệp.

TS.BS Hà Thị Bích Vân (Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ)

