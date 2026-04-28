Tạo hình hộp sọ cho bé 10 tháng tuổi bị biến dạng hộp sọ

Bé T.N.T.L (10 tháng tuổi, Lâm Đồng) được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vì hình dạng đầu bất thường từ nhỏ.

Qua thăm khám đánh giá, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh ghi nhận đầu bé dài và hẹp ngang, gợi ý tình trạng liền sớm khớp sọ dọc giữa với chẩn đoán hẹp sọ bẩm sinh thể đầu dài.

Cận cảnh hình dạng đầu bé T.L thời điểm trước phẫu thuật - Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính dựng hình 3D cho thấy đường khớp dọc giữa của hộp sọ đã liền sớm, làm biến dạng hộp sọ, hạn chế sự phát triển bình thường của não bộ.

Đánh giá bệnh lý dị tật của bé khá nguy hiểm, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tiềm ẩn rủi ro phát triển trí não nếu không được can thiệp sớm. Sau khi tư vấn hướng điều trị can thiệp với gia đình, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng với sự hỗ trợ TS.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần, Bộ môn Ngoại Thần kinh, Đại học Y Dược TP HCM đã tiến hành cho ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ cho bé.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính dựng hình 3D cho thấy đường khớp dọc giữa của hộp sọ đã liền sớm, làm biến dạng hộp sọ, hạn chế sự phát triển bình thường của não bộ (Ảnh trái) và kết quả chụp cắt lớp vi tính dựng hình 3D của bé sau phẫu thuật (Ảnh phải)- Ảnh BVCC

Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 giờ, đội ngũ y bác sĩ tiến hành phẫu thuật đã nỗ lực loại bỏ các đường khớp bị dính, tạo hình lại hộp sọ, loại trừ triệt để sự chèn ép nhằm tạo không gian cho não bộ của bé phát triển.

Sau ca phẫu thuật, ghi nhận hình dạng hộp sọ của bé cải thiện rõ rệt, cân đối hơn, đảm bảo các chức năng thẩm mỹ và tạo điều kiện thuận lợi cho não phát triển.

Bé sau 1 tháng xuất viện - Ảnh BVCC

Gặp lại bé và gia đình trong buổi tái khám vừa qua sau 1 tháng xuất viện, đội ngũ y bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kiểm tra đánh giá lại: các chỉ số sức khỏe của bé đều ổn định, phần đầu bé L cân đối hơn. Ba mẹ của bé thì rất vui mừng vì đã đưa con đến can thiệp đúng nơi và đúng thời điểm.

"Nếu nghi ngờ, thấy hình dạng đầu trẻ bất thường, không đối xứng cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa Ngoại thần kinh để chẩn đoán và điều trị kịp thời", các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: PNJ chính thức lấn sân cầm đồ