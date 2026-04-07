Chủ quan đau lưng, người đàn ông 42 tuổi liệt chân, bí tiểu

Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân nam, 42 tuổi (trú tại Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng đau lưng kéo dài, tê hai chân, yếu chân phải và bí tiểu.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó bệnh nhân có biểu hiện đau lưng nhưng tự điều trị tại nhà bằng châm cứu, tiêm thuốc mà không thăm khám tại bệnh viện chuyên khoa. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như tê bì, yếu chi và rối loạn tiểu tiện, bệnh nhân mới đến bệnh viện.

Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc thoát vị đĩa đệm kèm hẹp ống sống và rối loạn cơ tròn – tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến liệt vĩnh viễn và mất chức năng đại tiểu tiện nếu không can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định tốt, chức năng tiểu tiện cải thiện rõ rệt, cảm giác tê bì giảm đáng kể, vận động chân phải đang dần hồi phục.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo, thoát vị đĩa đệm – hẹp ống sống không chỉ gây đau mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách.

Theo các chuyên gia cột sống Bệnh viện Việt Đức, thoát vị đĩa đệm – hẹp ống sống gây ra các biến chứng bao gồm:

Yếu hoặc liệt chi: Đây là biến chứng nghiêm trọng nhất. Áp lực kéo dài từ đĩa đệm thoát vị làm giảm hoặc mất hoàn toàn sức cơ, dẫn đến teo cơ, liệt hai chân (nếu hẹp cột sống thắt lưng) hoặc liệt tứ chi (nếu hẹp cột sống cổ), mất khả năng đi lại.

Rối loạn cơ tròn (rối loạn tiểu tiện): Bệnh nhân mất kiểm soát bàng quang và ruột, dẫn đến bí tiểu, tiểu không tự chủ hoặc đại tiện không tự chủ.

Hội chứng chùm đuôi ngựa: Đây là tình trạng cấp cứu, xảy ra khi các rễ thần kinh cuối cột sống bị chèn ép đột ngột, gây đau dữ dội, tê vùng yên ngựa và rối loạn cơ tròn.

Đau mãn tính và tàn phế: Cơn đau lan từ cổ xuống tay hoặc từ lưng xuống chân, trở thành mãn tính, hạn chế vận động và giảm chất lượng cuộc sống.

Teo cơ, biến dạng cột sống: Các cơ bị liệt sẽ nhanh chóng teo nhỏ, cùng với việc thoái hóa tiến triển nhanh, có thể gây biến dạng cột sống.

“Người dân cần đặc biệt lưu ý: - Không chủ quan khi có triệu chứng đau lưng kéo dài. - Khi xuất hiện các dấu hiệu như: Tê bì chân, yếu chi ảnh hưởng đi lại, cần đến cơ sở y tế ngay. - Tránh tự ý điều trị tại nhà khi chưa có chẩn đoán chính xác. - Khi có dấu hiệu yếu chân, tê lan xuống chân hoặc rối loạn tiểu tiện, người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức để tránh tổn thương thần kinh không thể phục hồi”, các chuyên gia khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bí mật những vật phẩm thiêng liêng phi hành gia Artemis mang lên mặt trăng