Sống Khỏe

Cứu sống cụ ông 75 tuổi bị thủng túi thừa ruột non, áp xe lan rộng

Các bác sĩ ở Hưng Yên đã cứu sống bệnh nhân lớn tuổi bị thủng túi thừa ruột, cảnh báo người dân không chủ quan với dấu hiệu đau bụng kéo dài.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương (Hưng Yên) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống nam bệnh nhân (75 tuổi, xã Bình Định) bị thủng túi thừa ruột non, đại tràng gây áp xe nặng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với triệu chứng đau bụng dữ dội, nhiễm trùng nặng.

Trong quá trình mổ cấp cứu, khẩn trương kéo dài 3 giờ, kíp phẫu thuật phát hiện bệnh nhân bị viêm ruột thừa thứ phát, khiến nguy cơ biến chứng càng trở nên phức tạp. Kíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành cắt đoạn ruột bị vỡ túi thừa và thực hiện nối ruột bằng phương pháp bên – bên. Đây là kỹ thuật an toàn, hiệu quả, giúp miệng nối bền giảm biến chứng sau mổ cho bệnh nhân. Việc can thiệp kịp thời đã giúp bệnh nhân vượt qua thời điểm nguy kịch, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn hậu phẫu.

1.jpg
Các bác sĩ tiếp tục thăm khám và chăm sóc sát sao trong giai đoạn hậu phẫu/ Ảnh BV

Theo các bác sĩ, thủng túi thừa và hình thành áp xe là biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh lý túi thừa. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng, bao gồm: Viêm phúc mạc lan tỏa (gây đau bụng dữ dội, nguy cơ tử vong cao); Nhiễm trùng – nhiễm độc nặng (dễ dẫn đến sốc nhiễm khuẩn); Nhiễm trùng máu, suy đa cơ quan; Áp xe lan rộng gây hoại tử mô quanh ruột… Đặc biệt lưu ý: Ở người lớn tuổi, các biến chứng này diễn tiến rất nhanh, nguy cơ đe dọa tính mạng chỉ trong vài giờ.

Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương khuyến cáo người dân không chủ quan với các triệu chứng như: Đau bụng kéo dài, sốt, rối loạn tiêu hóa... Việc phát hiện và xử trí sớm bệnh lý túi thừa tại bệnh viện sẽ giúp giảm thiểu biến chứng và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

