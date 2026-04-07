Nguy hiểm từ đa túi thừa ruột non ở người trẻ tuổi

Đa túi thừa ruột non (JID) vốn được xem là "căn bệnh của người già" (thường gặp ở tuổi 60-70). Tuy nhiên, một ca lâm sàng hiếm gặp vừa được ghi nhận tại khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện 19-8 là 1 bệnh nhân nữ mới 35 tuổi, cho thấy sự nguy hiểm và khó lường của bệnh lý này.

Từ cơn đau bụng "âm ỉ" đến cắt bỏ 60 cm ruột

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng cấp, nôn và bí trung đại tiện. Trước đó, chị đã có tiền sử nhiều năm đau bụng quanh rốn âm ỉ nhưng chủ quan không đi khám vì triệu chứng tự thuyên giảm.

Hình ảnh đa túi thừa trên phim chụp

Kết quả chẩn đoán ban đầu qua CT Scanner gây nhầm lẫn với tắc ruột do bã thức ăn. Đây là một "cái bẫy" hình ảnh học phổ biến vì túi thừa chứa phân non rất dễ bị nhầm với khối bã thức ăn.

Khi tiến hành phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ đã ghi nhận tình trạng thực tế phức tạp hơn nhiều: Đoạn hỗng tràng dài 60cm chứa hàng chục túi thừa lớn (2-5cm) nằm san sát dọc bờ mạc treo. Một túi thừa đã bị áp xe hóa, gây viêm dính nặng nề và tắc ruột cơ học.

Các bác sĩ đã quyết định chuyển từ mổ nội soi sang mổ mở để đảm bảo an toàn, thực hiện cắt bỏ toàn bộ đoạn ruột tổn thương chứa túi thừa (60cm ruột) và phục hồi lưu thông tiêu hóa.

Kết quả, được sự chăm sóc tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, bệnh nhân hậu phẫu ổn định, ăn uống trở lại sau 3 ngày và được xuất viện sau 8 ngày.

Chớ nên chủ quan với đau bụng

Qua trường hợp này, BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 Bộ Công An khuyến cáo, đừng chủ quan với đau bụng mạn tính. Những cơn đau âm ỉ kéo dài có thể là dấu hiệu của các bất thường bẩm sinh hoặc bệnh lý hiếm gặp.

Chẩn đoán hình ảnh CT Scanner là công cụ quan trọng nhất để phát hiện đa túi thừa

Đa túi thừa ruột non (JID) không chỉ ở người già: Dù tỷ lệ lưu hành chỉ từ 0,1% - 1,5%, bệnh vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi với các biến chứng nguy hiểm như thủng, chảy máu tiêu hóa hoặc tắc ruột.

Chẩn đoán hình ảnh CT Scanner là công cụ quan trọng nhất, nhưng cần sự phân tích tỉ mỉ từ bác sĩ để phân biệt túi thừa với các nguyên nhân tắc ruột khác.

