Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nguy hiểm từ đa túi thừa ruột non ở người trẻ tuổi

Những cơn đau âm ỉ kéo dài có thể là dấu hiệu của các bất thường bẩm sinh hoặc bệnh lý hiếm gặp.

Thúy Nga

Đa túi thừa ruột non (JID) vốn được xem là "căn bệnh của người già" (thường gặp ở tuổi 60-70). Tuy nhiên, một ca lâm sàng hiếm gặp vừa được ghi nhận tại khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện 19-8 là 1 bệnh nhân nữ mới 35 tuổi, cho thấy sự nguy hiểm và khó lường của bệnh lý này.

Từ cơn đau bụng "âm ỉ" đến cắt bỏ 60 cm ruột

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng cấp, nôn và bí trung đại tiện. Trước đó, chị đã có tiền sử nhiều năm đau bụng quanh rốn âm ỉ nhưng chủ quan không đi khám vì triệu chứng tự thuyên giảm.

Hình ảnh đa túi thừa trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chẩn đoán ban đầu qua CT Scanner gây nhầm lẫn với tắc ruột do bã thức ăn. Đây là một "cái bẫy" hình ảnh học phổ biến vì túi thừa chứa phân non rất dễ bị nhầm với khối bã thức ăn.

Khi tiến hành phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ đã ghi nhận tình trạng thực tế phức tạp hơn nhiều: Đoạn hỗng tràng dài 60cm chứa hàng chục túi thừa lớn (2-5cm) nằm san sát dọc bờ mạc treo. Một túi thừa đã bị áp xe hóa, gây viêm dính nặng nề và tắc ruột cơ học.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã quyết định chuyển từ mổ nội soi sang mổ mở để đảm bảo an toàn, thực hiện cắt bỏ toàn bộ đoạn ruột tổn thương chứa túi thừa (60cm ruột) và phục hồi lưu thông tiêu hóa.

Kết quả, được sự chăm sóc tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, bệnh nhân hậu phẫu ổn định, ăn uống trở lại sau 3 ngày và được xuất viện sau 8 ngày.

Hình ảnh đa túi thừa trên phẫu thuật nội soi - Ảnh BVCC

Chớ nên chủ quan với đau bụng

Qua trường hợp này, BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 Bộ Công An khuyến cáo, đừng chủ quan với đau bụng mạn tính. Những cơn đau âm ỉ kéo dài có thể là dấu hiệu của các bất thường bẩm sinh hoặc bệnh lý hiếm gặp.

Chẩn đoán hình ảnh CT Scanner là công cụ quan trọng nhất để phát hiện đa túi thừa - Ảnh BVCC

Đa túi thừa ruột non (JID) không chỉ ở người già: Dù tỷ lệ lưu hành chỉ từ 0,1% - 1,5%, bệnh vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi với các biến chứng nguy hiểm như thủng, chảy máu tiêu hóa hoặc tắc ruột.

Chẩn đoán hình ảnh CT Scanner là công cụ quan trọng nhất, nhưng cần sự phân tích tỉ mỉ từ bác sĩ để phân biệt túi thừa với các nguyên nhân tắc ruột khác.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hành trình 90 phút từ nguy kịch đến hồi sinh bệnh nhân ung thư nặng

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tắc ruột cấp, bụng chướng nhiều, trên nền bệnh lý ung thư phức tạp và thể trạng suy kiệt.

Trong cấp cứu ngoại khoa, mỗi quyết định được đưa ra trong tích tắc có thể thay đổi hoàn toàn tiên lượng người bệnh.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp trên bệnh nhân ung thư biến chứng nặng – thêm một lần khẳng định năng lực chuyên môn và bản lĩnh xử trí tình huống khó của đội ngũ y bác sĩ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau chướng bụng 2 ngày, phát hiện u trong lòng ruột do bệnh di truyền

Từ một ca tắc ruột non do polyp đến cảnh báo về các bệnh di truyền cần được phát hiện sớm để phòng tránh ung thư.

Phát hiện bệnh hiếm từ nốt đen quanh môi, miệng

Trong một ca trực cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhân nữ 40 tuổi nhập viện với các biểu hiện đau bụng từng cơn, nôn và chướng bụng kéo dài hai ngày. Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán tắc ruột non do khối u trong lòng ruột.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trẻ khóc bất thường cẩn thận lồng ruột nguy hiểm

Để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm do lồng ruột, cần đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện nôn, đau bụng, quấy khóc từng cơn.

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp lồng ruột tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Bệnh nhi H.G.H., 23 tháng tuổi, trú tại xã Chí Đám - tỉnh Phú Thọ được gia đình đưa đến viện trong tình trạng nôn nhiều, quấy khóc từng cơn, trẻ mệt và khó chịu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới