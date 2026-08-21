Dấu ấn Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa” diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và quảng bá nông sản. Đồng hành cùng Lễ hội, PVFCCo – Phú Mỹ tham gia nhiều hoạt động đa dạng, tạo nên những điểm chạm gần gũi với người nông dân, khách hàng, đối tác và du khách.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Phú Mỹ tại Lễ hội là gian hàng tại Khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Với không gian rộng rãi, nổi bật tại khu vực trung tâm, gian hàng đã thu hút đông đảo bà con, khách hàng và du khách đến tham quan, tìm hiểu ngay từ những ngày đầu mở cửa.

Là Nhà tài trợ chính, Phú Mỹ tiếp tục thể hiện sự gắn bó với bà con nông dân, đồng hành cùng ngành sầu riêng Đắk Lắk nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản và hướng tới phát triển bền vững.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, gian hàng mang đến cho bà con cái nhìn khá đầy đủ về trọn bộ giải pháp chăm bón của Phú Mỹ dành cho cây sầu riêng. Từ Hữu cơ Phú Mỹ giúp bổ sung chất hữu cơ, cải thiện nền đất; DAP Phú Mỹ cung cấp nguồn dinh dưỡng nền; đến các dòng NPK Phú Mỹ với hệ công thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, điều kiện đất đai, thời tiết và thực tế từng vườn cây.

Với sầu riêng hướng tới xuất khẩu, kiểm soát kim loại nặng, đặc biệt là Cadimi (Cd), là vấn đề rất được quan tâm bởi yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Đây cũng là một ưu điểm đáng chú ý của bộ sản phẩm Phú Mỹ khi Hữu cơ Phú Mỹ và các dòng NPK Phú Mỹ có hàm lượng Cadimi cực thấp, góp phần kiểm soát đầu vào theo hướng an toàn, hỗ trợ bà con nâng cao chất lượng nông sản và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường. Việc kiểm soát Cadimi ngay từ đầu vào cũng phù hợp với định hướng canh tác sạch, bền vững mà Phú Mỹ đang đồng hành cùng người trồng sầu riêng.

Công nghệ cũng là một điểm nhấn tại gian hàng Phú Mỹ, với drone nông nghiệp thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con. Phú Mỹ đang từng bước đẩy mạnh số hóa trong canh tác thông qua thiết bị đo dinh dưỡng đất thông minh tích hợp trên ứng dụng Phú Mỹ, đồng thời phối hợp xây dựng và số hóa quy trình canh tác sầu riêng hướng tới tiêu chuẩn xuất khẩu. Qua đó, bà con có thêm công cụ để hiểu “sức khỏe” đất, sử dụng phân bón khoa học, tiết kiệm và từng bước đáp ứng yêu cầu về minh bạch, truy xuất nguồn gốc trong sản xuất.

Đến triển lãm, bà con còn được trao đổi trực tiếp với đội ngũ cán bộ Phú Mỹ về chăm sóc đất, cân đối dinh dưỡng, lựa chọn sản phẩm theo từng giai đoạn và những vấn đề thực tế trên vườn sầu riêng. Đây cũng là dịp để Phú Mỹ lắng nghe nhu cầu, kinh nghiệm của người trồng, tăng thêm sự gắn kết giữa sản phẩm, giải pháp kỹ thuật với thực tiễn sản xuất.

Bên cạnh những nội dung chuyên môn, các hoạt động minigame, quà tặng, quay số may mắn liên tục tạo nên không khí sôi động, gần gũi, gian hàng Phú Mỹ tiếp tục chào đón bà con và du khách đến tìm hiểu sản phẩm, giao lưu, trải nghiệm và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Không chỉ tạo dấu ấn tại gian hàng, hình ảnh Phú Mỹ còn hiện diện trong nhiều hoạt động nổi bật của Lễ hội. Một trong những hoạt động tạo ấn tượng mạnh là đoàn xe ô tô bán tải quảng bá sầu riêng “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Khoảng 500 xe bán tải chở sầu riêng cùng diễu hành từ Krông Pắc về Buôn Ma Thuột, tạo nên một hành trình đặc sắc trên những cung đường Tây Nguyên và góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk.

Từ vùng trồng sầu riêng đến trung tâm Lễ hội, hình ảnh Phú Mỹ cùng đoàn xe mang một ý nghĩa gần gũi: cùng bà con đưa những trái ngọt Đắk Lắk đi xa hơn, lan tỏa hình ảnh người nông dân, vùng đất và nông sản đặc trưng đến đông đảo công chúng.

Một dấu ấn khác mang nhiều cảm xúc là sự tham gia của Phú Mỹ tại Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. Các tác phẩm do cán bộ Phú Mỹ thực hiện đã được Ban Tổ chức tặng thưởng ở hạng mục sáng tác về đề tài sầu riêng ấn tượng. Nhiều khuôn hình được ghi lại từ chính những chuyến đồng hành của cán bộ Phú Mỹ, hệ thống đại lý và bà con trên các vùng trồng sầu riêng Đắk Lắk, qua đó kể một cách chân thực, gần gũi về mối gắn bó được vun đắp qua thực tế sản xuất và từng mùa vụ.

Những hình ảnh ấy cũng là một lát cắt sinh động trong hành trình Phú Mỹ đồng hành cùng nông nghiệp Đắk Lắk. Bên cạnh cung cấp các giải pháp dinh dưỡng, Phú Mỹ thường xuyên triển khai hoạt động chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn, phối hợp nghiên cứu và đồng hành cùng các sự kiện kinh tế – văn hóa lớn của địa phương.

Từ gian hàng với trọn bộ giải pháp chăm bón và công nghệ phục vụ sản xuất, đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, những khuôn hình tại triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa – cộng đồng, mỗi điểm chạm tại Lễ hội đều góp phần tạo nên dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ, đồng thời thể hiện sự gắn bó ngày càng sâu rộng với bà con và ngành nông nghiệp Đắk Lắk.

Đó cũng là sự gặp gỡ giữa tinh thần “Phú Mỹ – Cho mùa bội thu” và thông điệp “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Một mùa bội thu hôm nay không chỉ được đo bằng sản lượng, mà còn là đất khỏe hơn, cây khỏe hơn, trái đạt chất lượng cao hơn, quy trình canh tác khoa học và minh bạch hơn, sản xuất hiệu quả hơn và nông sản có thêm cơ hội vươn tới những thị trường giá trị cao.

Với sự đồng hành tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục khẳng định sự gắn bó cùng bà con nông dân và các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm; từng bước đưa sản phẩm, giải pháp, kỹ thuật và công nghệ số đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, cùng vun đắp những mùa bội thu và góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Trần Thị Sánh