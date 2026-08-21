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Doanh nghiệp

BSR lan toả sản phẩm tại triển lãm kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BQL Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

PV

Trong hai ngày 14 và 15/8/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm lọc hóa dầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Triển lãm là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật của KKT Dung Quất và các doanh nghiệp đang trên địa bàn.

Tại gian trưng bày, BSR giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu được sản xuất tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, gồm xăng RON 95, xăng E10 RON95, xăng E10 RON97, dầu diesel (DO), hạt nhựa Polypropylene (PP). Đáng chú ý, các sản phẩm nổi bật như lưu huỳnh hạt, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) dùng cho máy bay dân dụng, nhiên liệu Jet A-1K đặc chủng dùng cho máy bay quân sự và nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng (Điêzen L-62) dùng cho tàu ngầm… cũng đã được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

Các sản phẩm được giới thiệu không chỉ thể hiện năng lực sản xuất của BSR mà còn cho thấy định hướng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị các sản phẩm lọc hóa dầu. Trong đó, Polypropylene (PP) là sản phẩm hóa dầu quan trọng của BSR, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất công nghiệp. Cùng với đó, BSR cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

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Lãnh đạo BSR giới thiệu các sản phẩm mới tại gian hàng triển lãm

Đáng chú ý, SAF – nhiên liệu hàng không bền vững là một trong những sản phẩm mới thể hiện định hướng phát triển xanh của BSR. Việc nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa SAF góp phần mở ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực nhiên liệu hàng không, đồng thời phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải trong ngành hàng không.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, việc giới thiệu xăng E10 RON95 và xăng E10 RON97 (sản phẩm mới của BSR) tại triển lãm cũng góp phần truyền tải thông điệp về xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học, hướng tới các giải pháp năng lượng thân thiện hơn với môi trường.

Là doanh nghiệp hạt nhân của KKT Dung Quất, BSR có vai trò quan trọng trong chuỗi công nghiệp lọc hóa dầu và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình hoạt động, BSR không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu hóa vận hành, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong KKT Dung Quất, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh.

Thông qua hoạt động trưng bày, BSR không chỉ giới thiệu những sản phẩm mang dấu ấn của ngành lọc hóa dầu Việt Nam mà còn khẳng định vai trò, vị thế của doanh nghiệp trong hành trình phát triển KKT Dung Quất nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

#trưng bày sản phẩm lọc hóa dầu tại triển lãm #định hướng phát triển xanh của BSR #giới thiệu sản phẩm nhiên liệu hàng không SAF #vai trò của BSR trong phát triển kinh tế Quảng Ngãi #đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm

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Tuần qua, tại xã Thư Trì (Hưng Yên), UBND xã phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa tổ chức lễ khánh thành công trình Trường học 3 tầng.

Công trình có sự tài trợ của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR - đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa của BSR nhằm chung tay cùng địa phương phát triển giáo dục.

Công trình gồm 3 tầng, 12 phòng khối THCS thuộc Dự án Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13,39 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn xã hội hóa. Công trình được khởi công tháng 1/2025, hoàn thành vào ngày 30/3/2026 và được bàn giao đưa vào sử dụng sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, nghiệm thu.

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