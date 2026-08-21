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[GALLERY] Epicland X9 từ 1,04 tỷ đồng thử thách container 16 tấn đè lên nóc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Epicland X9 từ 1,04 tỷ đồng thử thách container 16 tấn đè lên nóc

Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.

Thảo Mai
Epicland là thương hiệu hợp tác giữa Huawei và Dongfeng. Mới đây, hãng đã chính thức mở nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ lớn X9. Nhằm chứng minh khả năng chịu lực của xe, nhà sản xuất đã công bố đoạn video thử nghiệm độ bền khung gầm của X9. Mẫu xe đã hoàn thành bài kiểm tra nén mui theo phương thẳng đứng khi chịu đựng thành công khối tải trọng 16 tấn từ một container đặt trên nóc.
Epicland là thương hiệu hợp tác giữa Huawei và Dongfeng. Mới đây, hãng đã chính thức mở nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ lớn X9. Nhằm chứng minh khả năng chịu lực của xe, nhà sản xuất đã công bố đoạn video thử nghiệm độ bền khung gầm của X9. Mẫu xe đã hoàn thành bài kiểm tra nén mui theo phương thẳng đứng khi chịu đựng thành công khối tải trọng 16 tấn từ một container đặt trên nóc.
Ngoài ra, chiếc SUV Epicland X9 hoàn toàn mới này còn vượt qua thử thách đâm va ở tốc độ 105 km/h với xe thử nghiệm nặng 2,5 tấn, qua đó đạt chứng nhận an toàn Top Safety từ Trung tâm Nghiên cứu &amp; Công nghệ Ô tô Trung Quốc (CATARC).
Ngoài ra, chiếc SUV Epicland X9 hoàn toàn mới này còn vượt qua thử thách đâm va ở tốc độ 105 km/h với xe thử nghiệm nặng 2,5 tấn, qua đó đạt chứng nhận an toàn Top Safety từ Trung tâm Nghiên cứu & Công nghệ Ô tô Trung Quốc (CATARC).
Sự vững chắc của X9 đến từ nền tảng khung xe cấu tạo bởi 92,4% thép cường độ cao và hợp kim nhôm, kết hợp các mảng thép dập nóng siêu cường tại các vị trí quan trọng. Nhằm bảo vệ hành khách ngồi hàng ghế cuối, hãng còn trang bị tiêu chuẩn tấm thép chống đâm thủng ngay sau tựa lưng hàng ghế thứ ba.
Sự vững chắc của X9 đến từ nền tảng khung xe cấu tạo bởi 92,4% thép cường độ cao và hợp kim nhôm, kết hợp các mảng thép dập nóng siêu cường tại các vị trí quan trọng. Nhằm bảo vệ hành khách ngồi hàng ghế cuối, hãng còn trang bị tiêu chuẩn tấm thép chống đâm thủng ngay sau tựa lưng hàng ghế thứ ba.
Về mặt an toàn chủ động, mẫu xe SUV này còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5 cùng giải pháp CAS 5.0, giúp nhận diện rủi ro sớm và chủ động can thiệp phanh hoặc né tránh nguy hiểm.
Về mặt an toàn chủ động, mẫu xe SUV này còn được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5 cùng giải pháp CAS 5.0, giúp nhận diện rủi ro sớm và chủ động can thiệp phanh hoặc né tránh nguy hiểm.
Epicland X9 2026 mới sở hữu chiều dài 5.301 mm, chiều rộng 2.015 mm, chiều dài cơ sở 3.120 mm cùng chiều cao 1.820 mm (biến thể dẫn động hai cầu hạ thấp xuống 1.805 mm). Thể tích khoang chứa đồ đạt 484 lít khi chở đủ tải và có thể tăng lên 1.368 lít nếu gập hàng ghế sau.
Epicland X9 2026 mới sở hữu chiều dài 5.301 mm, chiều rộng 2.015 mm, chiều dài cơ sở 3.120 mm cùng chiều cao 1.820 mm (biến thể dẫn động hai cầu hạ thấp xuống 1.805 mm). Thể tích khoang chứa đồ đạt 484 lít khi chở đủ tải và có thể tăng lên 1.368 lít nếu gập hàng ghế sau.
Bên trong cabin, xe được trang bị buồng lái thông minh HarmonySpace 6 với màn hình liên kết kép Butterfly Wing 17,2 inch. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống AMS AI tích hợp camera RGB 8MP, camera hồng ngoại 2MP cùng cảm biến định vị SparkLink, giúp nhận diện chính xác vị trí và cử chỉ của người dùng.
Bên trong cabin, xe được trang bị buồng lái thông minh HarmonySpace 6 với màn hình liên kết kép Butterfly Wing 17,2 inch. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống AMS AI tích hợp camera RGB 8MP, camera hồng ngoại 2MP cùng cảm biến định vị SparkLink, giúp nhận diện chính xác vị trí và cử chỉ của người dùng.
Cung cấp sức mạnh cho X9 hệ truyền động EREV với động cơ xăng 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát điện, cung cấp công suất tối đa 127 mã lực. Phiên bản dẫn động 4 bánh được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau, cho tổng công suất 563 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,1 giây.
Cung cấp sức mạnh cho X9 hệ truyền động EREV với động cơ xăng 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát điện, cung cấp công suất tối đa 127 mã lực. Phiên bản dẫn động 4 bánh được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau, cho tổng công suất 563 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,1 giây.
Hệ truyền động này đi cùng bộ pin LFP dung lượng 74,29 kWh do CATL cung cấp. Theo công bố của Epicland, X9 có thể chạy thuần điện tối đa 465 km và tổng phạm vi hoạt động khi kết hợp cả pin cùng động cơ mở rộng quãng đường vượt 1.500 km.
Hệ truyền động này đi cùng bộ pin LFP dung lượng 74,29 kWh do CATL cung cấp. Theo công bố của Epicland, X9 có thể chạy thuần điện tối đa 465 km và tổng phạm vi hoạt động khi kết hợp cả pin cùng động cơ mở rộng quãng đường vượt 1.500 km.
Mẫu xe gầm cao 3 hàng ghế với cấu hình 6 chỗ ngồi này từng chào sân tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Epicland X9 hiện có giá bán tiền thương mại dao động từ 299.800 đến 379.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,04 - 1,32 tỷ đồng) cho 3 phiên bản tùy chọn tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Mẫu xe gầm cao 3 hàng ghế với cấu hình 6 chỗ ngồi này từng chào sân tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Epicland X9 hiện có giá bán tiền thương mại dao động từ 299.800 đến 379.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,04 - 1,32 tỷ đồng) cho 3 phiên bản tùy chọn tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Video: Epicland X9 thử thách giới hạn kết cấu thân xe với container 16 tấn.
Thảo Mai
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