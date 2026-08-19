KienlongBank ứng dụng dữ liệu và AI để đơn giản hóa hành trình tài chính của khách hàng

Từ vay mua nhà, thanh toán học phí, viện phí đến các giao dịch ngân hàng hằng ngày, công nghệ đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ tài chính.

Tham gia Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, KienlongBank giới thiệu những giải pháp ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để số hóa những nhu cầu tài chính thiết yếu, giúp dịch vụ ngân hàng trở nên đơn giản, thuận tiện và gần gũi hơn với khách hàng.

Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng đang bước sang giai đoạn mới, khi trọng tâm dịch chuyển từ số hóa quy trình sang tạo ra những giá trị thiết thực hơn cho khách hàng. Với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên Dữ liệu và AI”, Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 đặt trọng tâm vào cách dữ liệu và AI có thể rút ngắn thời gian giao dịch, đơn giản hóa thủ tục và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

KienlongBank giới thiệu các giải pháp ứng dụng dữ liệu và AI tới Thống đốc NHNN tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026.

Với thông điệp “Kết nối trong kỷ nguyên AI”, KienlongBank tập trung vào cách dữ liệu và AI có thể giải quyết những nhu cầu tài chính cụ thể của khách hàng. Công nghệ được đưa vào từng hành trình, từ đó kết nối nhu cầu với giải pháp phù hợp và giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện hơn.

“Công nghệ không được phát triển để chạy theo xu hướng, mà bắt đầu từ những nhu cầu tài chính cụ thể của khách hàng. Từ việc mua một căn nhà, thanh toán học phí cho con, chi trả viện phí đến thực hiện các giao dịch ngân hàng hằng ngày, mỗi hành trình đều có thể trở nên đơn giản hơn nếu được thiết kế trên nền tảng dữ liệu và công nghệ phù hợp.” Đại diện KienlongBank chia sẻ tại Sự kiện.

Từ cách tiếp cận đó, KienlongBank phát triển các giải pháp số gắn với những nhu cầu tài chính thiết thực, tập trung giải quyết những điểm nghẽn trong hành trình sử dụng dịch vụ thay vì đơn thuần đưa công nghệ mới vào từng sản phẩm, dịch vụ.

Không gian trải nghiệm của KienlongBank tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026.

Một trong những giải pháp thể hiện rõ cách tiếp cận này là nền tảng vay mua nhà NobleX, được KienlongBank triển khai từ đầu năm 2026. Với AI hỗ trợ phân tích, chấm điểm hồ sơ và đề xuất phương án vay, kết hợp eKYC và quy trình số hóa, NobleX giúp khách hàng thực hiện phần lớn thủ tục trực tuyến, rút ngắn hành trình vay mua nhà và nâng cao tính minh bạch trong quá trình xét duyệt.

Từ NobleX, KienlongBank đang mở rộng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và công nghệ sang nhiều nhu cầu tài chính thiết yếu khác như thanh toán học phí, viện phí, quản lý dòng tiền và giao dịch hằng ngày. Dữ liệu và AI đồng thời được khai thác để cá nhân hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị rủi ro, từng bước hình thành một hệ sinh thái tài chính số kết nối và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Với KienlongBank, NobleX không chỉ là một nền tảng vay mua nhà, mà còn cho thấy cách Ngân hàng chuyển hóa công nghệ thành những giá trị cụ thể trong đời sống tài chính. Với định hướng “Kết nối trong kỷ nguyên AI”, Ngân hàng hướng tới đưa những giải pháp tài chính phù hợp đến gần hơn với từng nhu cầu, để từ kế hoạch an cư đến những giao dịch thường nhật, khách hàng đều có thể tiếp cận dịch vụ theo cách đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Góp mặt tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, KienlongBank tiếp tục khẳng định định hướng đưa công nghệ đến gần hơn với những nhu cầu thực tế của khách hàng. Từ NobleX cho hành trình an cư đến các giải pháp phục vụ học tập, chăm sóc sức khỏe và giao dịch hằng ngày, Ngân hàng hướng tới chuyển hóa sức mạnh của dữ liệu và AI thành những trải nghiệm tài chính đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn, từng bước hiện thực hóa thông điệp “Kết nối trong kỷ nguyên AI”.