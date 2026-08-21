Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Blanca City, bắt nhịp dòng tiền ngay khi nhận nhà

Các sản phẩm bất động sản tại Blanca City đang trở thành tâm điểm chú ý khi chủ đầu tư công bố kế hoạch mở bán Beachtro Tower là quỹ căn hộ biển sở hữu lâu dài.

Cơ hội cuối sở hữu “hộ khẩu biển” tại đại đô thị giải trí quy mô lớn

Sau khi TP.HCM mở rộng, những dải đất ven biển ngày càng trở nên hấp dẫn. Theo Batdongsan.com.vn, tính đến cuối năm 2025, giá căn hộ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tăng gần 50% sau một năm. Biên độ tăng này cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 30% của thị trường Bình Dương cũ trong cùng giai đoạn, chỉ xếp sau TP.HCM cũ.

Đáng chú ý, khẩu vị của nhà đầu tư với bất động sản biển đang thay đổi. Cảnh quan và trải nghiệm nghỉ dưỡng vẫn là lợi thế, nhưng pháp lý sở hữu, khả năng khai thác và dư địa tăng giá mới là những yếu tố ngày càng được cân nhắc.

Sức nóng tổ hợp căn hộ biển Beachtro Tower trong sự kiện kick-off. Ảnh: Ánh Dương

Ngay cuối tháng 7/2026, sức nóng của thị trường đã phần nào được thể hiện qua màn ra quân thu hút hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh của tổ hợp căn hộ biển Beachtro Tower. Đáng chú ý, việc Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đồng thời hé lộ đây là quỹ căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City, thông tin lập tức thu hút sự quan tâm của giới đầu tư sành sỏi.

Trước đó, hơn 2.000 căn hộ biển sở hữu lâu dài Beacon Tower thuộc Blanca City đã ghi nhận kết quả giao dịch ấn tượng. Ông Công Thành, Giám đốc dự án, Công ty Bất động sản SmartRealtors & Partners, cho biết: “Nhiều người từng nghĩ Vũng Tàu chỉ là nơi bán những căn hộ bình thường, tầm trung. Nhưng đến hiện tại, họ bắt đầu tin rằng nếu không mua thì sẽ mất cơ hội. Chính vì vậy, kết quả bán hàng vừa rồi của Beacon Tower cực kỳ tốt.”

Với Beachtro Tower, chỉ có hơn 1.700 căn hộ dự kiến được mở bán, trong bối cảnh quỹ đất ven biển có pháp lý lâu dài ngày càng hạn chế và biên độ tăng giá của bất động sản biển TP.HCM vẫn còn dồi dào. Sự hữu hạn về nguồn cung trở thành yếu tố đáng cân nhắc với những người tìm kiếm tài sản có khả năng tích lũy theo thời gian.

Blanca City đã có “lực kéo” để tạo dòng tiền

Sức hút của Beachtro Tower còn nằm ở vị trí trong một đô thị biển có quy mô bậc nhất khu vực và đã bắt đầu tạo ra dòng khách thực tế. Sun World Vung Tau rộng 15 ha đã đi vào vận hành, bổ sung một tổ hợp vui chơi quy mô lớn tại Bãi Sau, trở thành một trong những điểm hút khách mới của khu vực.

Sun World Vung Tau điểm đến hút khách bên biển Bãi Sau. Ảnh: Ánh Dương



Không dừng ở công viên nước, Blanca City đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái theo mô hình “all-in-one”, với trung tâm thương mại mặt biển rộng khoảng 5 ha, chuỗi công viên chủ đề, khách sạn quốc tế và các không gian thương mại – dịch vụ. Trong 1-2 năm tới, khi các cấu phần này lần lượt đi vào hoạt động, một chuyến đi đến Bãi Sau có thể được kéo dài từ vài giờ vui chơi thành một hành trình trọn ngày, thậm chí nhiều ngày, với các nhu cầu ăn uống, lưu trú, mua sắm và giải trí được đáp ứng ngay trong quần thể.

Đây chính là khác biệt về “nguồn khách” của Blanca City. Thay vì một dự án căn hộ nằm cạnh các điểm du lịch có sẵn, bản thân đô thị đang từng bước trở thành một điểm đến, tự tạo ra lý do để du khách ở lại lâu dài. Với bất động sản lưu trú, quy mô và khả năng vận hành của hệ sinh thái xung quanh có ý nghĩa trực tiếp tới công suất khai thác.

Trong khi đó, các tòa căn hộ Beachtro Tower cũng đã được đẩy mạnh thi công, tạo ra một điểm rơi đáng chú ý: khi bàn giao, chủ sở hữu không phải chờ đô thị hình thành từ đầu mà có thể tiếp cận một hệ sinh thái đã có hoạt động, đồng thời tiếp tục hưởng lợi từ những tiện ích mới được đưa vào vận hành sau đó.

Đón nhịp hạ tầng, Beachtro Tower tạo dấu ấn riêng

Không gian phát triển của Blanca City còn được mở rộng bởi mạng lưới hạ tầng đang hình thành quanh khu vực. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cùng các tuyến kết nối liên vùng được đầu tư, qua đó rút ngắn thời gian tiếp cận phố biển từ các trung tâm dân cư và kinh tế lớn phía Nam.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã vận hành. Ảnh: Ánh Dương

Lợi thế này càng rõ nét khi đô thị nằm tại Bãi Sau, một trong những dải biển sôi động phía Nam. Khi khoảng cách được rút ngắn, thị trường khách của Vũng Tàu (cũ) không chỉ giới hạn ở nhóm khách nghỉ dưỡng cuối tuần từ TP.HCM, mà còn có thêm dư địa mở rộng sang dòng khách quốc tế khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, chính sự cải thiện về kết nối đang làm thay đổi cách nhìn về thị trường Vũng Tàu (cũ). Địa phương này trở thành một phần trong không gian phát triển liên kết giữa TP.HCM và Đồng Nai, thay vì vận động như một thị trường độc lập. “Xét về khoảng cách và khả năng kết nối, Vũng Tàu (cũ) còn gần Biên Hòa, Long Thành hơn nhiều khu vực khác của Đồng Nai đến Long Thành”, ông phân tích.

Từ lợi thế của toàn khu vực, Beachtro Tower hưởng lợi thêm ở chính vị trí của mình. Các tòa tháp nằm tại mặt tiền Blanca City, tiếp giáp đường 3 Tháng 2 và hướng về biển, tạo khả năng kết nối trực tiếp với trục giao thông đô thị cũng như không gian Bãi Sau.

Bên cạnh vị trí, Beachtro Tower còn được hé lộ sở hữu dòng căn hộ DyHome với gói bàn giao “không gian sáng tạo”. Gia chủ có thể chủ động định hình không gian theo phong cách sống, mục đích khai thác. Với một tài sản sở hữu lâu dài, khả năng điều chỉnh công năng là một lợi thế đáng kể.

Dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, Beachtro Tower xuất hiện khi Blanca City đã có những cấu phần đầu tiên đi vào vận hành, trong khi hệ sinh thái và hạ tầng khu vực vẫn tiếp tục được hoàn thiện. Đây là thời điểm đáng chú ý để nhà đầu tư cân nhắc sở hữu một tài sản biển lâu dài, đồng thời tiếp cận các chính sách bán hàng được chủ đầu tư triển khai trong giai đoạn ra mắt.