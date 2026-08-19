Nam A Bank tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026: giao điểm của AI, Big Data và bản sắc Việt

Tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026 với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” diễn ra ngày 18/8, Nam A Bank ghi dấu ấn khi tạo nên giao điểm độc đáo giữa công nghệ hiện đại và bản sắc dân tộc.

Từ mô hình Trạm Công dân số tiện ích đến mạng lưới thanh toán QR Global kết nối xuyên biên giới, Nam A Bank khẳng định năng lực bứt phá nhờ AI và Big Data. Đồng thời nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua định hướng Ngân hàng trà" đậm nét văn hóa Việt.

Diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 là không gian trải nghiệm công nghệ quy mô lớn, quy tụ các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN, tham quan gian trưng bày công nghệ Nam A Bank.

Sự kiện tập trung trưng bày, trình diễn những thành tựu nổi bật của toàn ngành trong chặng đường 5 năm qua, đồng thời thảo luận về các xu hướng công nghệ cốt lõi như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây nhằm kiến tạo hệ sinh thái ngân hàng thông minh, an toàn và gia tăng trải nghiệm tối đa cho khách hàng.

Tại sự kiện năm nay, Nam A Bank đã mang đến một hệ sinh thái số phong phú, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm trong suốt hành trình chuyển đổi số.

Nổi bật trong đó là mô hình Trạm Công dân số được triển khai phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an, Công an TP.HCM và các đối tác công nghệ. Đây là sáng kiến tiên phong kết hợp giữa dịch vụ công trực tuyến, tài chính hiện đại và tiện ích số, hiện thực hóa chủ trương xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank trình bày tại sự kiện.

Trạm tích hợp toàn diện 6 nhóm dịch vụ cốt lõi gồm Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu & đóng phạt nguội, và Tài chính - Ngân hàng. Hiệu quả thực tiễn của mô hình được minh chứng bằng những con số ấn tượng: đến nay tổng lượt khách hàng trải nghiệm đã đạt trên 20.000 lượt, bình quân 250 lượt/ngày/trạm. Đặc biệt, trong khung giờ cao điểm từ 21h đến 22h, mỗi trạm từng ghi nhận tới hơn 350 lượt/ngày, phản ánh mức độ quan tâm và sự tiện ích thiết thực mà trạm mang lại cho người dân.

Tiếp đà thành công này, Nam A Bank cam kết sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các đô thị trọng điểm, tích hợp đa dạng dịch vụ hơn nữa để phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, Nam A Bank tiếp tục khẳng định dấu ấn tiên phong khi là một trong những ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên tham gia kết nối thành công dịch vụ thanh toán mã QR xuyên biên giới, kết hợp cùng giải pháp QR Global toàn diện với thông điệp “Kết nối không biên giới, thanh toán không giới hạn”.

Nam A Bank mang đến sự kiện mô hình Trạm Công dân số và mạng lưới thanh toán QR Global kết nối xuyên biên giới.

Giải pháp này cho phép khách hàng thực hiện giao dịch xuyên biên giới liền mạch chỉ với một lần quét mã tại Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Theo Napas, tính đến nay, đã có hơn 810.000 giao dịch outbound với tổng giá trị đạt hơn 760 tỷ đồng và trên 111.000 giao dịch inbound với tổng giá trị hơn 232 tỷ đồng. Hiện mạng lưới chấp nhận thanh toán của ngân hàng đã phủ sóng rộng khắp với 8,4 triệu điểm tại ASEAN và 100 triệu điểm tại Trung Quốc. Song song đó, Ngân hàng vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để mở rộng mạnh mẽ hơn nữa hạ tầng thanh toán phục vụ du khách quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở các công nghệ lõi và thanh toán hiện đại, Nam A Bank còn lồng ghép câu chuyện văn hóa qua định hướng "Ngân hàng trà". Sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa trà truyền thống của dân tộc và dịch vụ ngân hàng hiện đại đã tạo nên một bản sắc doanh nghiệp độc đáo, nhân văn.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Chuyển đổi số tại Nam A Bank không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công nghệ đơn thuần, mà là chiến lược trọng yếu nhằm tái kiến tạo giá trị và đặt con người làm trung tâm của mọi sự phát triển. Trong kỷ nguyên dữ liệu và AI, Nam A Bank cam kết tiếp tục chủ động khai thác các công nghệ tiên phong để xây dựng hạ tầng tài chính thông minh, gia tăng năng lực cạnh tranh và đồng hành tích cực cùng Chính phủ trong mục tiêu phát triển nền kinh tế số bền vững”.

Những dấu ấn nổi bật tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026 một lần nữa khẳng định năng lực vận hành vững vàng cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Nam A Bank. Với tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, ngân hàng tiếp tục nâng tầm hệ sinh thái tài chính thông minh, an toàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế số quốc gia.