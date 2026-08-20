Vì sao Bà Nà là điểm đến “must go” tại Đà Nẵng dịp 2/9

Không chỉ sở hữu khí hậu mát lành hiếm có giữa lòng thành phố, đỉnh núi Chúa mùa này còn khoác lên diện mạo rực rỡ cờ hoa, cộng hưởng cùng loạt trải nghiệm cuốn hút chỉ có ở Bà Nà.

Nếu còn phân vân chưa biết "đi đâu, chơi gì" dịp Quốc khánh 2/9 này, đây chính là 6 trải nghiệm giúp bạn hiểu vì sao Bà Nà luôn là điểm đến "must go" tại Đà Nẵng.

Check-in Cầu Vàng huyền thoại ngợp cờ Tổ quốc

Không có cách mở đầu hành trình nào trọn vẹn hơn việc đặt chân lên Cầu Vàng đúng dịp đại lễ. Từ đôi bàn tay đá rêu phong nâng đỡ dải lụa vàng uốn lượn giữa mây trời, cây cầu biểu tượng của du lịch thế giới nay càng thêm rực rỡ khi được điểm tô bởi hàng trăm lá Quốc kỳ tung bay trong gió núi. Đứng giữa biển mây bồng bềnh ở độ cao 1.487m, phóng tầm mắt ôm trọn núi rừng trùng điệp và ngắm quốc kỳ phấp phới - đó là khoảnh khắc tự hào mà bất cứ người Việt nào cũng nên một lần trải nghiệm trong ngày Tết Độc lập. Dịp này, xuyên suốt các cung đường của khu du lịch đều ngợp ngời cờ đỏ sao vàng, những giai điệu âm nhạc Cách mạng vang lên hòa quyện trong sắc cờ đỏ thắm, tạo nên bầu không khí vừa hào hùng vừa lãng mạn hiếm nơi nào có được.

Đắm chìm trong "vũ trụ ánh sáng" tại không gian nghệ thuật tương tác

Nếu Cầu Vàng là biểu tượng vượt thời gian thì Không gian nghệ thuật tương tác Interactive Light Art có chủ đề “Nguồn Cội” chính là "siêu phẩm" công nghệ mới nhất đang khiến du khách choáng ngợp. Tọa lạc trên diện tích gần 800m2, không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác đưa du khách bước qua 7 phân khu như một thước phim viễn tưởng: từ Vòng sáng vĩnh hằng nơi sự sống khởi sinh, Sứa 7 màu huyền ảo, Đầm bóng nước lung linh, cho đến Cực quang rực rỡ và Bọc trăm trứng gợi nhớ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên. Ánh sáng ở đây không tĩnh lặng mà biến ảo theo từng bước chân, từng cái chạm tay, biến mỗi du khách thành nhân vật chính của hành trình. Giữa không khí Quốc khánh, trải nghiệm công nghệ mới mẻ mang đậm tinh thần nguồn cội dân tộc này càng trở nên ý nghĩa, xứng đáng là điểm check-in nghệ thuật không thể bỏ qua.

Thưởng thức đặc sản bánh Pháp danh tiếng tại Eric Kayser

Sau hành trình khám phá, còn gì tuyệt vời hơn việc dừng chân giữa Làng Pháp cổ kính, nhâm nhi tách cà phê bên chiếc bánh croissant vàng giòn thơm bơ - đúng chuẩn hương vị từng đạt giải "Best Croissant in Paris". Tiệm bánh Eric Kayser với 6 mặt tiền thoáng đãng, 300 chỗ ngồi nhìn ra những tòa lâu đài và ô cửa sổ lãng mạn, mang đến trải nghiệm như đang ngồi bên bờ sông Seine giữa tiết trời se lạnh của đỉnh Bà Nà. Du khách còn được tận mắt chứng kiến các đầu bếp nhào bột, tạo hình và nướng bánh ngay tại chỗ - một trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực đầy thú vị.

Từ ngày 1/9/2026, tấm vé cáp treo sẽ là "chiếc chìa khóa quyền năng" không chỉ mở lối qua cổng soát vé để trải nghiệm cáp treo và thưởng thức buffet (áp dụng với vé combo đã bao gồm buffet trưa) mà còn giúp du khách tận hưởng các quyền lợi đã bao gồm trong giá vé. Theo đó, du khách chỉ cần giữ lại vé cáp treo để sử dụng quét mã QR trên vé, nhận 1 trong 3 loại bánh Pháp thủ công tại tiệm bánh Eric Kayser hoặc thưởng thức hai ly Sun Kraftbeer 250ml mát lạnh tại xưởng bia thủ công Ba Na Brew House.

"Quẩy" hết mình cùng các vũ công quốc tế tại những minishow đỉnh cao

Đỉnh núi Chúa vốn được mệnh danh là "xứ sở hội hè" và dịp 2/9 này, tinh thần ấy càng được đẩy lên cao trào với chuỗi minishow đường phố mang đẳng cấp quốc tế. Đắm mình trong giai điệu cuồng nhiệt của "Malambo" với những vũ công gõ chân đầy nội lực, thả hồn theo vũ điệu gợi cảm "Cancan" hay bay bổng cùng "Love in the Sky" giữa không trung lộng gió. Không chỉ để xem, du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động, vỗ tay, nhún nhảy cùng các nghệ sĩ ngay giữa quảng trường rợp cờ hoa. Đây chính là chất xúc tác cảm xúc tuyệt vời, biến mỗi khoảnh khắc dừng chân trên hành trình khám phá Bà Nà trở thành một bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo khó quên.

Check-in những công trình siêu thực giữa mây ngàn

Bà Nà không chỉ có Cầu Vàng. Bước vào Làng Pháp, du khách như lạc vào một "tiểu Paris" thu nhỏ với những dãy nhà cổ kính, giáo đường rêu phong và các con phố lát đá gợi nhắc châu Âu xưa cũ. Đi thêm vài bước, Lâu đài Mặt Trăng lộng lẫy hiện ra tựa chốn thần tiên trong cổ tích, còn Quảng trường Nhật Thực với kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ hiện tượng thiên văn kỳ vĩ lại mang đến một góc check-in đầy chất điện ảnh. Mỗi công trình là một câu chuyện, một phong cách kiến trúc riêng biệt nhưng khi đặt cạnh nhau giữa biển mây bồng bềnh, tất cả hòa quyện thành một quần thể kiến trúc siêu thực có một không hai tại Việt Nam - nơi mỗi khung hình đều có thể trở thành bức ảnh để đời.

Thỏa sức vui chơi tại thế giới giải trí trong nhà Fantasy Park

Khép lại hành trình, đừng quên dành thời gian "cháy hết mình" tại Fantasy Park - công viên giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam, nơi quy tụ hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh và khu vực giải trí phù hợp mọi lứa tuổi, là lựa chọn lý tưởng để cả gia đình cùng vui chơi bất kể nắng mưa.

Những tín đồ ưa mạo hiểm thì đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm trò chơi Máng trượt (Alpine Coaster) để tận hưởng cảm giác bay vun vút giữa những tầng mây, tận mắt ngắm khung cảnh ngoạn mục với một bên là thung lũng mây giăng, một bên là lâu đài cổ kính - cảm giác hồi hộp mà mãn nhãn khó nơi nào sánh được.

Với lượng đặt vé tăng đến 132% so với cùng kỳ năm ngoái theo ghi nhận của Traveloka, Sun World Ba Na Hills đang khẳng định sức hút điểm đến "must go" của mình dịp Quốc khánh năm nay. Đừng quên khu du lịch vừa đưa vào vận hành tuyến xe Wow Bus miễn phí từ trung tâm Đà Nẵng đến chân núi Bà Nà, khiến hành trình chinh phục đỉnh núi Chúa mùa lễ này chưa bao giờ dễ dàng, tiết kiệm và giàu cảm xúc đến thế./.