Vịnh Xanh, Ocean City hút khách tìm kiếm không gian compound phía Đông Thủ đô

Vịnh Xanh - khu compound với 747 căn thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 3 - tiếp tục thu hút sự quan tâm tại sự kiện giới thiệu vào ngày 16/8.

Thay vì chỉ tìm hiểu một sản phẩm nhà ở đơn thuần, khách hàng tập trung vào ba bài toán: không gian sống riêng tư, khả năng khai thác và giá trị tích sản trong đại đô thị đã vận hành.

Sự kiện “Bay of the Elite” giới thiệu giỏ hàng Vịnh Xanh ngày 16/8/2026 tại VinPalace.Nguồn: Vinhomes.

Sức hút của “vịnh nghỉ dưỡng” giữa lòng đại đô thị đã vận hành

Sáng 16/8, tại VinPalace - Vinhomes Ocean Park 2, sự kiện giới thiệu Vịnh Xanh thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Các khu vực tư vấn ghi nhận nhiều trao đổi về loại hình sản phẩm, vị trí từng căn, môi trường compound và phương án tài chính cho nhu cầu ở thực hoặc tích sản.

Khách hàng tập trung vào các câu hỏi về mức độ riêng tư và an ninh của khu khép kín; khả năng kết hợp an cư với khai thác; cùng tổng giá trị và tiến độ thanh toán. Những căn có tầm nhìn thoáng, gần cảnh quan và thuận tiện tiếp cận tiện ích Ocean City nhận được nhiều sự chú ý.

Anh Nguyễn Tuấn Dũng, một khách hàng đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đã sống tại căn hộ nhiều năm nên lần này muốn tìm một sản phẩm nhà đất có khoảng riêng tư rõ ràng hơn, nhưng không tách khỏi các tiện ích sống như trường học, y tế và mua sắm. Vịnh Xanh khiến tôi quan tâm vì mô hình khép kín, trong khi ra khỏi cổng là toàn bộ nhịp sống Ocean City.”

Tại sự kiện “Bay of the Elite”, các thông tin về vị trí, loại hình và phương án tài chính tại Vịnh Xanh được thông tin đầy đủ tới khách hàng. Nguồn: Vinhomes.

Trong 45 phút “Golden Hour”, khách hàng có cơ hội tìm hiểu về tổng giá trị, số vốn ban đầu, ưu đãi lãi suất, thời điểm nhận nhà và khả năng khai thác. Đội ngũ kinh doanh cập nhật giỏ hàng theo vị trí, diện tích và mục tiêu sử dụng. Đáng chú ý, khách hàng hoàn tất thủ tục đặt cọc theo thể lệ còn có cơ hội nhận xe máy điện VinFast Viper kèm pin.

Cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu

Sức hút của Vịnh Xanh trước hết đến từ mô hình compound với 747 căn thấp tầng mang phong cách Hy Lạp tân cổ điển. Toàn khu gồm 115 căn biệt thự đơn lập, 278 căn biệt thự song lập cùng các sản phẩm liền kề và shophouse, đáp ứng nhu cầu từ an cư, nâng cấp không gian sống đến khai thác kinh doanh.

Biệt thự đơn lập hướng tới khách hàng đề cao diện tích sử dụng, khoảng lùi và sự riêng tư. Biệt thự song lập tạo sự cân bằng giữa quy mô, công năng và chi phí sở hữu. Trong khi đó, liền kề và shophouse mặt đại lộ có khả năng tiếp cận dòng khách nội khu, phù hợp với các mô hình ẩm thực, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe hay giáo dục.

Dòng sông Bắc Hưng Hải bao quanh, hồ cá Koi, hệ thống sân thể thao và công viên riêng tạo nên lớp cảnh quan gần gũi thiên nhiên. Đặc biệt, chỉ qua một cánh cổng, cư dân có thể tiếp cận nhịp sống sôi động của Ocean City với VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, Vincom Mega Mall Ocean City, Vinmec Ocean Park 2, Vinschool Ocean Park 2 cùng hệ thống thương mại, vui chơi giải trí đã vận hành.

Sự kết hợp giữa khoảng nghỉ riêng tư bên trong và hệ sinh thái luôn vận động bên ngoài giúp cư dân không phải đánh đổi giữa sự tĩnh tại và tính thuận tiện. Đồng thời, cộng đồng thượng lưu đông đúc cùng sức sống thương mại của toàn đại đô thị tạo nền tảng cho cả nhu cầu ở thực lẫn khả năng khai thác dài hạn.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm compound tại Vịnh Xanh. Nguồn: Vinhomes.

Một điểm đáng chú ý của Vịnh Xanh nằm ở cấu trúc thấp tầng có không gian sử dụng theo cả chiều ngang và chiều cao. Biệt thự sở hữu khoảng lùi, sân vườn và mật độ xây dựng thấp; liền kề 5 tầng có thể phân tách linh hoạt không gian sinh hoạt, làm việc, đón khách hoặc kinh doanh. Giá trị sản phẩm vì thế còn nằm ở khả năng tổ chức nhiều lớp công năng trong cùng một tài sản.

“Sản phẩm liền kề được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi nằm trong vùng ngân sách tương đương căn hộ cao cấp tại nội đô. Với cùng chi phí, tại Vịnh Xanh, người mua có thể chuyển từ căn hộ trong tòa nhà sang sản phẩm thấp tầng gắn với quyền sử dụng đất, không gian nhiều tầng và môi trường compound”, chị Nguyễn Minh Dung, đại diện một đại lý phân phối, cho biết.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, quỹ biệt thự thấp tầng sơ cấp tại Ocean City hiện chỉ còn dưới 5% tổng số căn. Khi đại đô thị tiếp tục hoàn thiện và cộng đồng cư dân gia tăng, cơ hội lựa chọn sản phẩm có vị trí đẹp và khả năng khai thác phù hợp cũng dần thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, mức độ quan tâm tại sự kiện ngày 16/8 phản ánh nhu cầu thực đối với một không gian compound hữu hạn giữa đô thị đã thành hình. Vịnh Xanh mở ra lựa chọn vừa riêng tư để nghỉ dưỡng, vừa kết nối trọn vẹn với nhịp sống sầm uất của Ocean City.