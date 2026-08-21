Báo quốc tế nhận diện sự dịch chuyển trong phát triển đô thị toàn cầu từ câu chuyện Việt Nam

Trên toàn cầu, bất động sản hạng sang đang chuyển từ cuộc đua về diện tích, vị trí sang bài toán giá trị dài hạn và khả năng phục vụ nhiều thế hệ.

Zee News và Amar Ujala cho rằng, mô hình siêu đô thị ESG++ mà Vinhomes tiên phong kiến tạo đang đón bắt xu hướng này khi kết hợp không gian sống đa thế hệ với hệ sinh thái tiện ích và định hướng phát triển bền vững.

Sự dịch chuyển từ “ngôi nhà lớn” sang “hệ sinh thái sống”

Trong bài phân tích mới đây, báo lớn châu Á Zee News nhấn mạnh một sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy của các gia đình thượng lưu. Trước đây, một dinh thự bề thế, khuôn viên riêng tư hay vị trí đắc địa đã đủ để định nghĩa sự giàu có. Giờ đây, không gian sống lý tưởng còn được đo bằng khả năng thích ứng với nhiều thế hệ cùng chung sống, từ trẻ nhỏ, cha mẹ đến ông bà cao tuổi, trong khi vẫn bảo toàn được giá trị tài sản của cả gia tộc.

Dẫn số liệu từ báo cáo Luxury Outlook của Sotheby's International Realty, tờ báo cho biết gần một phần năm số giao dịch mua nhà tại Mỹ hiện nay đến từ những người mua có ý định sống cùng người thân ngoài phạm vi gia đình trực hệ. Xu hướng đó được dẫn dắt bởi thế hệ Millennials và Gen X. Họ vừa cần không gian nuôi dạy con nhỏ, vừa muốn chăm sóc cha mẹ già ngay bên cạnh.

Vinhomes kiến tạo các công trình đẳng cấp ngay trong nội khu đô thị, kiến tạo hệ sinh thái sống khó có thể sao chép

Theo Zee News, một dinh thự đơn lẻ dù rộng lớn đến đâu cũng không thể tự mình đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của một gia đình nhiều thế hệ. Người cao tuổi cần tiếp cận y tế, trẻ em cần trường học và không gian vui chơi, còn cha mẹ cần sự tiện lợi, không gian thể thao, chăm sóc sức khỏe, giải trí và thậm chí là cơ hội kinh tế ngay trong tầm tay.

Từ đó, xu hướng tất yếu là sự dịch chuyển từ "ngôi nhà lớn" sang "hệ sinh thái sống" với y tế, giáo dục, thương mại, nghỉ dưỡng, giải trí và giao thông cùng song hành trong một quy hoạch tổng thể.

Theo Zee News, Việt Nam đang là nơi hiện thực hóa rõ nét tư duy này. Trong đó, Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị ESG++ quy môg 2.870 ha tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, được xem là hình mẫu tiêu biểu.

Đặc biệt, Zee News dành sự chú ý riêng cho Vin New Horizon, hệ sinh thái an dưỡng dành cho người cao tuổi nằm trong lòng Vinhomes Green Paradise. Khác với mô hình dưỡng lão truyền thống vốn tách biệt người già khỏi đời sống gia đình, Vin New Horizon được thiết kế để người cao tuổi vẫn là một phần không thể tách rời của cộng đồng chung, với y tế, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ nghỉ dưỡng, an ninh và kết nối xã hội cùng hội tụ trong một hệ sinh thái thống nhất.

Zee News kết luận, trong tương lai, bất động sản hạng sang sẽ là những hệ sinh thái sống cho phép ba thế hệ sống gần nhau, tiếp cận mọi dịch vụ thiết yếu mà không phải di chuyển xa, và quan trọng hơn cả là gìn giữ được lối sống cùng tài sản của gia đình qua nhiều thập kỷ.

Chuẩn ESG++ vun đắp di sản gia đình qua các thế hệ

Nếu Zee News tập trung vào bài toán sống đa thế hệ, thì Amar Ujala, một trong những nhật báo có lượng độc giả lớn nhất Ấn Độ, lại đào sâu vào khía cạnh thứ hai mang tính quyết định không kém. Đó là tính bền vững - một yếu tố cấu thành giá trị lâu dài của tài sản hạng sang.

Bài viết dẫn lời ông John Young, chuyên gia tư vấn bất động sản toàn cầu tại Golden Gate Sotheby's International Realty (California, Mỹ), chia sẻ về tâm lý của những gia đình trẻ thành đạt: “Họ đang có con nhỏ và cũng mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cha mẹ mình, những người đã tạo nên thành công của họ ngày hôm nay”.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được truyền thông quốc tế nhìn nhận như một chuẩn mực phát triển đô thị mới

Theo Amar Ujala, câu hỏi đặt ra không chỉ dừng ở việc một ngôi nhà có thể phục vụ nhiều thế hệ cùng lúc hay không, mà còn ở chỗ tài sản ấy có tiếp tục gia tăng giá trị cho những thế hệ chưa ra đời hay không? Với tầng lớp giàu có, bất động sản được nhìn nhận như một kho lưu trữ giá trị dài hạn, một di sản gia đình bền vững qua thời gian.

Tờ báo nhấn mạnh, Việt Nam đang tiên phong cho một câu trả lời mới. Điểm nhấn được Amar Ujala đặc biệt đề cao chính là chuẩn mực ESG++ mà Vinhomes theo đuổi. Đây là cấp độ phát triển bền vững vượt trên tiêu chuẩn ESG thông thường, bổ sung hai trụ cột mới là Tái sinh (Regeneration) và Thích ứng (Resilience) ngay từ giai đoạn đầu quy hoạch.

Theo phân tích của tờ báo, chính những cam kết bền vững này đang trở thành một phần trong bài toán đầu tư dài hạn của các gia đình thượng lưu. Khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu giờ đây là một tiêu chí quan trọng để giới đầu tư toàn cầu đánh giá mức độ bền vững của giá trị tài sản theo thời gian.

Amar Ujala khép lại bài viết bằng một nhận định đáng chú ý. Giá trị của bất động sản hạng sang sẽ được đánh giá bằng khả năng gìn giữ sự thịnh vượng của con người và di sản gia đình qua nhiều thế hệ.

Mô hình đô thị ESG++ của Vinhomes đang được truyền thông quốc tế nhìn nhận như một chuẩn mực phát triển đô thị mới. Ở đó, nhu cầu của giới thượng lưu toàn cầu về không gian sống gắn kết các thế hệ, về sự bền vững và khả năng trao truyền giá trị cho tương lai được giải quyết trong cùng một tầm nhìn quy hoạch tổng thể.

Theo Zee News, Amar Ujala

Zee News: https://zeenews.india.com/luxury-homes-are-changing-why-wealthy-families-now-want-communities-not-just-bigger-houses-3066354.html

Amar Ujala: https://www.amarujalabonus.com/real-estate/why-multigenerational-living-shapes-the-future-of-luxury-real-estate