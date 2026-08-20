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Doanh nghiệp

Dự án giá khởi điểm từ 4x triệu/m2 Sunshine Legend City triển khai đến đâu?

Sunshine Legend City đã có 7 tòa nhà đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán gồm L1A, L1B,L8, L11,L12,L12A và L12B, trong khi các tòa còn lại đang tiếp tục hoàn thiện.

PV
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7 tòa nhà đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán

Ngay sau khi 7 tòa L1A, L1B, L8, L11, L12, L12A và L12B của Sunshine Legend City được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện mở bán theo quy định, nhiều khách hàng đã có mặt tại văn phòng bán hàng của dự án để hoàn tất thủ tục ký hợp đồng mua bán. Khu vực giao dịch ghi nhận không khí nhộn nhịp khi liên tục đón khách đến ký kết sau thời gian đặt chỗ.

Không ít khách hàng cho biết đã lựa chọn booking từ sớm để đón đầu mức giá và các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong. Anh Nguyễn Minh Thắng (Hà Nội) chia sẻ quyết định xuống tiền được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều dự án trong khu vực để tìm kiếm một dự án đầu tư kỹ lưỡng về cảnh quan, tiện ích, thay vì xây dựng đại trà.

"Sau thời gian đặt chỗ, việc chính thức ký hợp đồng mua bán giúp gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều vì đây là cột mốc pháp lý quan trọng. Bên cạnh đó, tôi đánh giá cao quy hoạch không gian xanh với hệ thống sông, hồ, công viên cùng chuỗi tiện ích được đầu tư đồng bộ như ba tầng hầm đỗ xe, trung tâm thương mại, trường học…Đặc biệt từ dự án chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận Khu đô thị sinh thái Alluvia City với hệ tiện ích khoáng nóng tự nhiên hiếm có ven sông Hồng, nếu sau này gia đình cần đi nghỉ dưỡng onsen cũng không cần phải di chuyển quá xa".

Trong khi đó, chị Lê Thu Hoà, một khách hàng đến từ Hà Nội, cho rằng Sunshine Legend City là một trong những dự án đáng quan tâm bậc nhất tại khu Đông hiện nay nhờ hội tụ quá nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí, hạ tầng, pháp lý và mặt bằng giá. Theo chị, dự án nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kết nối thuận tiện với cầu Ngọc Hồi dự kiến thông xe trong năm 2027 cùng hệ thống các tuyến vành đai trọng điểm, giúp việc di chuyển vào trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 20 phút.

Đây cũng là khu vực đang dồn dập đổ bộ nhiều dự án hạ tầng lớn như phân hiệu Đại học Bách khoa tại Hưng Yên (30.000 sinh viên và giảng viên), sân vận động PVF (60.000 chỗ ngồi) giúp thúc đẩy nguồn cầu cho thuê. Trong bối cảnh Hưng Yên đang định hướng lên thành phố trung ương trước 2030, mức giá khởi điểm giai đoạn đầu từ 4x triệu đồng/m² tại dự án là vô cùng cạnh tranh so với mặt bằng khu vực cùng phân khúc.

Tiến độ đồng bộ cả khu cao tầng và thấp tầng

Bên cạnh pháp lý, dự án cũng đang ghi nhận tiến độ thi công tích cực. Các tòa tháp cao tầng đang đẩy mạnh thi công hầm và móng, còn 117 căn boutique shophouse view sông, dọc đại lộ đang được triển khai với tốc độ ấn tượng.

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Khu cao tầng đang được đẩy nhanh thi công phần hầm và móng

Nhiều căn đã hoàn thiện phần kết cấu và cất nóc, trong khi các căn còn lại tiếp tục vươn lên tầng 4, tầng 5. Các hạng mục cổng chính, công trình công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được triển khai song song, dần lộ diện đại đô thị sinh thái phía Đông Thủ đô.

Chuẩn bàn giao cao cấp, hệ tiện ích đồng bộ kiến tạo trải nghiệm an cư khác biệt

Sunshine Legend City cung cấp ra thị trường gần 8.000 căn hộ mang đến nguồn cung đa dạng từ Studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến Sky Villa, đáp ứng nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

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Các toà tháp được thiết kế đa cánh, giúp tối ưu số lượng căn góc với 100% căn hộ đều đón nắng gió tự nhiên, thông thoáng tầm nhìn.

Đáng chú ý, dù có mức giá cạnh tranh, Sunshine Legend City vẫn được đầu tư tiêu chuẩn bàn giao vượt mặt bằng chung khu vực. Căn hộ được hoàn thiện với vật liệu, thiết bị từ các thương hiệu quốc tế như Grohe, Bosch, Hafele, Kohler... hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng.

Đặc biệt, cư dân tại đây còn được tận hưởng không gian sống lý tưởng với 3 tầng hầm để xe, nhà để xe 7 tầng, 5 tầng thương mại, mật độ thang máy chỉ 2 căn/tầng/thang và hệ tiện ích 5 sao hiếm có với tổ hợp văn hoá nghệ thuật, phố đi bộ ven sông, phố thương mại trên không, clubhouse nghỉ dưỡng, không gian cộng đồng Legend Center, tổ hợp Gen Z Hub, trường học liên cấp quốc tế… cùng hệ cảnh quan mặt nước 31.000 m², liên kết với hơn 1.000 tiện ích từ chuỗi đô thị hiện đại đã thành hình phía Đông Hà Nội.

Với sự kết hợp của vị trí đắc địa cùng tiến trình pháp lý minh bạch và mức giá cạnh tranh, dự án đang trở thành lựa chọn đáng chú ý bậc nhất đối với cả nhóm khách hàng mua để ở lẫn nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có pháp lý rõ ràng ngay từ giai đoạn đầu tại khu vực phía Đông Thủ đô.

#Tiến độ xây dựng Sunshine Legend City #pháp lý dự án bất động sản #tiện ích nội khu và cảnh quan #vị trí chiến lược khu Đông Hà Nội #giá bán cạnh tranh và chính sách ưu đãi

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