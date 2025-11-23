Hà Nội

Nhà Khoa học

Dấu ấn khoa học nữ PGS trẻ nhất ngành Y năm 2025

PGS.TS Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, được công nhận là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y năm 2025, sở hữu hồ sơ khoa học ấn tượng.

Mai Nguyễn

PGS.TS Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, được công nhận là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam ngành Y năm 2025, sở hữu hồ sơ khoa học ấn tượng với hơn 100 công trình.

Chủ tịch HĐGSNN, GS.TS Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN công nhận tổng cộng 71 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 829 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư trên toàn quốc. Trong số đó, có 18 nhà giáo công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS ngành Y học năm 2025.

Đáng chú ý, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1987, là nữ PGS trẻ nhất Việt Nam ở Hội đồng giáo sư ngành Y và cũng là PGS trẻ nhất Đại học Y Hà Nội 2025.

nguyen-ngoc-tam.jpg
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm. Ảnh: benhvienlaokhoa.

Thành tích ấn tượng

Hồ sơ của PGS.TS Nguyễn Ngọc Tâm cho thấy một hành trình khoa học bền bỉ, toàn diện và giàu đóng góp, được xây dựng trong suốt hơn 15 năm làm nghề.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm sinh ngày 3/1/1987 tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Chị tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội năm 2011, hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú Nội khoa năm 2015 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học năm 2021, đều tại Trường Đại học Y Hà Nội. Những mốc đào tạo này đặt nền móng quan trọng cho hướng nghiên cứu chuyên sâu mà chị kiên trì theo đuổi.

Thành tựu khoa học của PGS Nguyễn Ngọc Tâm nổi bật ở số lượng và chất lượng công bố. Theo hồ sơ xét PGS, chị đã công bố 106 bài báo khoa học, trong đó 35 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ ISI/Scopus, nhiều bài thuộc nhóm Q1, Q2, được trích dẫn quốc tế. Đây là con số đáng chú ý đối với một giảng viên, bác sĩ sinh năm 1987.

Các công trình tập trung vào các nhóm vấn đề giàu tính ứng dụng: đái tháo đường, hội chứng lão khoa, sarcopenia (thiểu cơ), suy dinh dưỡng, nguy cơ ngã, sa sút trí tuệ, đau mạn tính và các bệnh mạn tính thường gặp ở người cao tuổi. Tính thực tiễn cao khiến các nghiên cứu của chị được bệnh viện, cơ sở lâm sàng và giới học thuật quan tâm.

Ngoài hệ thống bài báo, chị còn tham gia biên soạn hai cuốn sách chuyên ngành do Nhà xuất bản Y học phát hành: “Bệnh học Lão khoa” và “Triệu chứng học nội khoa”, đóng góp những chương quan trọng trong từng đầu sách.

PGS trẻ nhất ngành Y cũng đã hoàn thành một đề tài cấp Bộ và 10 đề tài cấp cơ sở tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, khẳng định năng lực nghiên cứu lâm sàng và triển khai thực tế.

Về đào tạo, PGS Nguyễn Ngọc Tâm đã hướng dẫn thành công 5 học viên cao học và 3 bác sĩ nội trú, cùng nhiều khóa luận cử nhân và đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh. Chị đồng thời giảng dạy bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội, thể hiện khả năng chuyên môn kết hợp ngoại ngữ.

Hành trình của nữ bác sĩ từ nội trú trẻ đến Phó giáo sư tuổi 38

Con đường nghề nghiệp của PGS.TS Nguyễn Ngọc Tâm bắt đầu tại chính nơi chị gắn bó nhiều nhất: Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Giai đoạn 2010–2014, chị là bác sĩ nội trú, đồng thời giảng viên Bộ môn Nội tổng hợp. Vừa học nội trú, vừa giảng dạy và tham gia nghiên cứu, Từ năm 2015, chị chuyển sang Bộ môn Lão khoa. Đây cũng là giai đoạn chị đồng thời công tác tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trực tiếp tham gia điều trị người bệnh cao tuổi.

Giai đoạn 2018–2020, chị theo học nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Việc vừa nghiên cứu, vừa giảng dạy và làm lâm sàng đòi hỏi sự nỗ lực đặc biệt, nhưng là nền tảng dữ liệu phong phú để chị phát triển các công trình về lão khoa, đái tháo đường và các hội chứng đặc trưng ở người cao tuổi.

Năm 2021, sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ, chị tiếp tục đảm nhiệm vai trò giảng viên chính, giáo vụ sau đại học của Bộ môn Lão khoa. Những năm này cũng chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ về số lượng công bố, đề tài và hướng dẫn học viên của chị.

Cùng với công tác giảng dạy, PGS Nguyễn Ngọc Tâm giữ chức Phó trưởng khoa Nội tiết – Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Tại đây, chị kết hợp giữa ứng dụng kết quả nghiên cứu vào lâm sàng và triển khai nghiên cứu mới từ thực tiễn khám chữa bệnh, tạo nên vòng tròn liên hoàn giữa học thuật – thực hành – đào tạo.

Trở thành PGS trẻ nhất Việt Nam ngành Y, chị đồng thời cũng là PGS trẻ nhất Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025.

Với những đóng góp trong đào tạo và nghiên cứu, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm đã nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2019 vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi”, và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2024.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025, có 1.073 ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau đó, có 1.014 ứng viên được đề nghị lên xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục họp xét và có 911 ứng viên, trong đó có 73 ứng viên giáo sư, 838 ứng viên phó giáo sư được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận.

Ở vòng cuối cùng, có 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định.

