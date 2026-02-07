Hà Nội

Giải trí

Bảo Ngọc biết cách làm đẹp hơn vì được rapper Đạt G yêu thương

Nhờ được rapper Đạt G yêu thương, Bảo Ngọc biết chăm chút bản thân. “Biết ơn chồng vì anh ấy đã yêu khi mình thấy mình chẳng có gì đẹp đẽ hết”, cô tâm sự.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Bảo Ngọc bày tỏ sự biết ơn dành cho chồng – rapper Đạt G, khi anh luôn yêu thương và trân trọng cô ngay cả lúc cô chưa biết làm đẹp, không trang điểm. Ảnh: FB Đạt G.
Sự yêu thương và đồng hành của Đạt G giúp Bảo Ngọc dần hoàn thiện bản thân, học cách chăm chút ngoại hình và tự tin hơn trong cuộc sống. Ảnh: FB Đạt G.
Khi có thêm nhiều cơ hội tốt trong công việc, Bảo Ngọc càng thêm trân quý và biết ơn người bạn đời đã luôn động viên, ủng hộ mình. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
“Sắp Valentine rồi cho nịnh xíu”, Bảo Ngọc hài hước viết khi chia sẻ dòng trạng thái cảm ơn chồng trên mạng xã hội. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
So với 5 năm trước, Bảo Ngọc nghĩ điều thay đổi lớn nhất là ánh mắt. "Xem lại ảnh 5 năm trước mà cũng giật mình, lúc đó nhìn cứ u uất như nào giờ thì khác", vợ Đạt G bày tỏ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.﻿
Sau khi kết hôn với Đạt G, Bảo Ngọc được nhận xét ngày càng gợi cảm, sắc sảo, theo đuổi phong cách ngọt ngào, quyến rũ. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Vợ Đạt G diện trang phục sành điệu, tôn vóc dáng thon gọn, lối trang điểm tông hồng đào cùng mái tóc uốn lọn mềm mang lại vẻ nữ tính, sang trọng. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc duy trì việc tập luyện để giữ gìn vóc dáng săn chắc và phong thái khỏe khoắn. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
Sau đám cưới năm 2025, Bảo Ngọc và Đạt G tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm, nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Ảnh: FB Bảo Ngọc.
