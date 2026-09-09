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Sống Khỏe

Đập tay vào kính lúc nóng giận, thanh niên 27 tuổi suýt mất bàn tay

Bác sĩ khẩn trương tái lập tuần hoàn, khâu nối các cấu trúc bị tổn thương, giúp người bệnh bảo tồn chức năng bàn tay.

Thúy Nga

Đứt động mạch, vết thương sâu, chảy máu thành tia

Khoảng 2h, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa tiếp nhận anh P.H.T. (27 tuổi, ngụ Tây Ninh) với vết thương nghiêm trọng ở cổ tay phải. Máu chảy thành tia, bàn tay tê, đầu ngón tay còn hồng nhưng mạch quay khó bắt.

Theo người nhà, trong lúc nóng giận, anh T. đã dùng tay đập vào kính. Mảnh kính vỡ gây nhiều vết thương sâu ở vùng cổ tay.

Thăm khám cho thấy một vết thương ở mặt trước cổ tay dài khoảng 6 cm, bờ gọn, đang chảy máu. Một vết thương khác ở mặt trước trong 1/3 trên dài khoảng 7 x 3 cm, lộ gân cơ và chảy máu thành tia.

BS.CKII Triệu Anh Đức, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết, người bệnh mất một lượng máu đáng kể, ảnh hưởng huyết động. Khi nhập viện, mạch 104 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg. Các bác sĩ nghi ngờ tổn thương bó mạch thần kinh trụ và nhiều gân cơ.

Vùng cổ tay tập trung nhiều mạch máu, thần kinh và gân cơ quan trọng, liên quan trực tiếp đến chức năng tưới máu, vận động và cảm giác của bàn tay. Nếu tổn thương mạch máu không được xử trí kịp thời, bàn tay có nguy cơ thiếu máu nuôi, ảnh hưởng chức năng, thậm chí có thể dẫn đến tổn thương mô nghiêm trọng.

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Cấp cứu nối lại động mạch, thần kinh và gân

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu nhằm kiểm soát chảy máu, khôi phục tuần hoàn và xử trí các cấu trúc bị tổn thương.

Trong quá trình thám sát, ê-kíp Khoa Chấn thương Chỉnh hình phát hiện động mạch trụ và thần kinh trụ bị đứt hoàn toàn, kèm đứt cơ gấp cổ tay.

Các bác sĩ ưu tiên khâu nối động mạch trụ để tái lập tuần hoàn cho bàn tay. Sau đó, thần kinh và các gân cơ bị đứt lần lượt được khâu nối.

Ca phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác cao bởi các mạch máu, thần kinh và gân cơ ở vùng cổ tay có kích thước nhỏ, nằm đan xen. Việc phục hồi đồng thời nhiều cấu trúc nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình hồi phục tưới máu, vận động và cảm giác của bàn tay.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, tuần hoàn bàn tay được phục hồi. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, kiểm tra tình trạng tưới máu và lưu thông qua vùng mạch máu được khâu nối, đồng thời điều trị theo chỉ định để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, tắc mạch và các biến chứng sau mổ.

Người bệnh cũng được hướng dẫn tập vật lý trị liệu phù hợp để từng bước phục hồi vận động bàn tay và các ngón.

Sau một thời gian ngắn, anh T. có diễn biến tích cực, có thể co duỗi các ngón tay, giảm đau, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

BS.CKII Triệu Anh Đức cho biết, vết thương do kính vỡ, dao, kim loại hoặc các vật sắc nhọn có thể gây tổn thương đồng thời mạch máu, thần kinh và gân. Đặc biệt tại vùng cổ tay, chấn thương sâu có thể dẫn đến mất máu cấp, sốc và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng bàn tay nếu không được xử trí đúng cách.

Các bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát cảm xúc, tránh hành động bộc phát khi nóng giận. Một hành động tưởng như nhất thời có thể gây chấn thương nặng, thậm chí để lại di chứng lâu dài.

Khi có người bị thương chảy máu nhiều, cần dùng gạc hoặc vải sạch ép trực tiếp lên vết thương để cầm máu, hạn chế di chuyển không cần thiết và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

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#Chấn thương cổ tay #Phẫu thuật khâu nối mạch máu #Vết thương sâu #Chấn thương mạch thần kinh #Cấp cứu chấn thương

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