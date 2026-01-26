Trẻ 15 tuổi chống tay vào tủ quần áo, kính vỡ cắt đứt lìa động mạch tay

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phẫu thuật thành công ca chấn thương phức tạp: Đứt động mạch quay và hệ thống gân gấp cho bệnh nhi 15 tuổi do tai nạn sinh hoạt hy hữu.

Tai nạn bất ngờ, tình trạng nguy kịch

Bệnh nhi nam (15 tuổi) nhập viện trong tình trạng: Vết thương xuyên thấu cẳng tay trái 1/3 giữa. Theo lời kể của gia đình: Trong lúc sinh hoạt cháu ngã chống tay vào tủ quần áo khiến kính vỡ, mảnh kính đâm xuyên qua tay.

Sau tai nạn cháu tự rút mảnh kính, máu chảy thành tia dữ dội dẫn đến tình trạng trẻ mất máu cấp. Bệnh nhi đã được sơ cứu tại bệnh viện khu vực trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phối hợp liên chuyên khoa chạy đua thời gian cứu bệnh nhi

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhi được thăm khám trực tiếp bởi ThS.BS Lê Văn Trường, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình. Nhận định đây là ca chấn thương mạch máu và thần kinh phức tạp, BS Trường đã hội chẩn khẩn cấp với chuyên khoa phẫu thuật mạch máu, ThS.BS Nguyễn Công Hiệu, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Lồng ngực ngay tại giường bệnh.

Kết quả xác định: Bệnh nhi bị đứt hoàn toàn động mạch quay (chỉ còn bao mạch) và hệ thống gân gấp cẳng tay. Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu ngay để cứu chi thể.

Vượt qua thách thức phẫu thuật

Điểm thách thức nhất của ca phẫu thuật nằm ở chỗ động mạch quay của bệnh nhi (15 tuổi) có kích thước rất nhỏ, đường kính chỉ khoảng: 1.5mm - 2mm (Tương đương với ruột của 1 chiếc bút bi mảnh). Khi đứt, mạch máu có xu hướng co thắt lại, khiến việc tiếp cận và khâu nối cực kỳ khó khăn.

Để tái thiết lập lại dòng máu nuôi bàn tay, ThS.BS Nguyễn Công Hiệu đã phải thực hiện kỹ thuật khâu nối dưới kính chuyên dụng

ThS.BS Nguyễn Công Hiệu chia sẻ: “Chúng tôi phải sử dụng loại chỉ vi phẫu 7.0 siêu mảnh, sợi chỉ này thậm chí còn nhỏ hơn cả 1 sợi tóc người.

Từng mũi khâu phải đảm bảo sự chính xác tuyệt đối đến từng milimet để lòng mạch thông suốt, không được quá lỏng gây rò rỉ máu, cũng không được quá chặt làm hẹp lòng mạch, tránh nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc mạch trở lại”.

Song song với việc nối mạch ThS.BS Lê Văn Trường cùng ê-kíp cũng đã tiến hành khâu, phục hồi hệ thống gân gấp bị đứt. Việc kết hợp “nối mạch - khâu gân” trong cùng một thì mổ đã giúp bệnh nhi tránh được việc phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật tách rời, rút ngắn thời gian hồi phục.

Kết quả sau 2h tập trung cao độ dòng máu đã lưu thông trở lại, mạch quay đập rõ.

Thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗾𝘂𝗮̉ 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗻 𝗺𝘂̣𝗰

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển về khoa Tim mạch- Lồng ngực để theo dõi và duy trì liệu pháp chống đông máu. Hiện tại sức khỏe bệnh nhi tiến triển rất tích cực:

- Đầu ngón tay hồng ấm, tưới máu tốt

- Mạch quay bắt rõ, nhịp nhàng

- Vận động và cảm giác bàn tay phục hồi tốt.

ThS.BS Nguyễn Công Hiệu cho biết: "Đối với các tổn thương mạch máu nhỏ ở trẻ em, kỹ thuật vi phẫu là yếu tố quyết định. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong khâu nối cũng có thể dẫn đến tắc mạch, hoại tử bàn tay. Rất may mắn là bệnh nhi đã được sơ cứu và chuyển viện kịp thời”.